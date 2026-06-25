/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À ST. CATHARINES/

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

25 juin, 2026, 06:15 ET

ST. CATHARINES, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Mat Siscoe, maire de St. Catharines, pour une annonce en matière de logement.

 Date :

 25 juin 2026

 

Heure :

 

11 h 00 HE

 

Lieu :

 

159 rue Ontario

St. Catharines (Ontario)

L2N 4N9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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