/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À ST. CATHARINES/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
25 juin, 2026, 06:15 ET
25 juin, 2026, 06:15 ET
ST. CATHARINES, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Mat Siscoe, maire de St. Catharines, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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25 juin 2026
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Heure :
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11 h 00 HE
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Lieu :
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159 rue Ontario
St. Catharines (Ontario)
L2N 4N9
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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