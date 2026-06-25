/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À HAMILTON/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
25 juin, 2026, 06:00 ET
25 juin, 2026, 06:00 ET
HAMILTON, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Aslam Rana, député de Hamilton-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de John-Paul Danko, député de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, et de Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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25 juin 2026
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Heure :
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11 H 00 (HE)
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Lieu :
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95 rue Dundurn sud, Hamilton, Ontario, L8P4K1
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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