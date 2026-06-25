Le Canada annonce la construction de nouveaux logements à St. Catharines

ST. CATHARINES, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 183 millions de dollars pour aider à construire 492 logements locatifs sûrs à St. Catharines. La Collective Housing Co‑operative, qui sera située au 159, Ontario Street, offrira des logements locatifs abordables sans but lucratif, gérés collectivement. Cette coopérative d'habitation proposera un mélange diversifié de studios et de logements de une, deux et trois chambres conçus pour soutenir les résidents à toutes les étapes de leur vie. La coopérative comprendra aussi un éventail de commodités partagées qui favoriseront la création de liens entre les gens et leur bien-être. Elle sera dotée de terrasses sur le toit, d'aires extérieures pour faire des barbecues, de terrains de pickleball, d'une salle de conditionnement physique, d'espaces de fête et d'espaces polyvalents, d'un spa et d'une station de douche pour chiens.

L'annonce a été faite par Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Mat Siscoe, maire de St. Catharines.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales aux problèmes de logement. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir, partout au pays, des collectivités fortes où la vie est abordable. La Collective Housing Co-operative aura une incidence réelle sur la vie des gens de St. Catharines. Grâce à chaque projet comme celui‑ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines

« C'est exactement le genre d'investissement dans le logement dont St. Catharines a besoin. Ces quelque 500 logements locatifs neufs au 159, Ontario Street signifient plus de choix pour la population, un nouvel élan pour notre ville et une autre étape importante dans la création d'une collectivité plus forte et plus agréable à vivre. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada de s'être associé à un projet comme celui-ci et d'avoir contribué à le faire avancer. » - Mat Siscoe, maire de la Ville de St. Catharines

« La Golden Horseshoe Co-operative Housing Federation (GHCHF) est ravie de participer à la réalisation de la première coopérative d'habitation à être construite dans la ville de St. Catharines depuis plus de 30 ans! Dans le secteur du logement coopératif, les personnes comptent plus que le profit. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous les partenaires qui ont contribué à rendre ce projet possible : le gouvernement fédéral, par l'entremise de la SCHL, pour le financement hypothécaire; Elevate Living, pour le soutien à l'aménagement et le financement initial; la Ville de St. Catharines, pour son appui continu et l'exonération de certains frais; la région de Niagara pour les subventions accordées et pour son soutien; ainsi que notre fédération sœur, la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, pour son aide à l'aménagement. La Collective Housing Co‑operative offrira 492 logements abordables neufs et sécuritaires. Nous avons hâte de voir toutes les retombées positives que cette nouvelle coopérative d'habitation aura dans la collectivité. » - Doug Sider, directeur général de la Golden Horseshoe Co‑operative Housing Federation

« Les logements coopératifs ont le pouvoir de faire une réelle différence dans la vie des personnes qui y habitent, ainsi que dans celle des collectivités environnantes. Les coopératives offrent des logements sûrs et abordables où les membres peuvent se faire entendre, où chaque personne a sa place et où les gens évoluent ensemble. Nous sommes très fiers d'annoncer la création de la Collective Housing Co‑operative et de contribuer à en faire une réalité pour ceux et celles qui y trouveront un chez-soi. » - Sarah Burnett-Murray, présidente de la Collective Housing Co‑operative

« ELEVATE LIVING est fière de s'associer à ce projet transformateur qui permettra de construire 492 logements abordables de qualité. L'avenir du logement repose sur ce type de collaboration essentielle entre les secteurs public, privé et sans but lucratif, qui permet de véritablement faire avancer les choses dans notre collectivité. » - Drew Toth, directeur général d'Elevate Living

« Je peux dire, en tant que directeur général de la Niagara Home Builders' Association, que nous sommes très fiers de voir un projet comme celui‑ci aller de l'avant. En tant qu'association, nous défendons l'accès au logement pour tout le monde. Ce projet montre que lorsque des organisations travaillent ensemble, elles peuvent fournir à la population de l'Ontario les logements dont elle a grandement besoin. Félicitations à Drew, à son équipe et à toutes les personnes qui participent à la création de cette coopérative d'habitation, qui profitera à bien des familles pendant de nombreuses années. » - Chuck McShane, chef de la direction de la Niagara Home Builders' Association (NHBA)

Faits en bref :

Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars. Il soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le programme a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités.

est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars. Il soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le financement fourni pour la coopérative d'habitation du 159, Ontario Street est le suivant : 183 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du PDCH.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]