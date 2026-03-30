NORTH VANCOUVER, BC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 5 millions de dollars dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) pour réparer et moderniser 35 logements à North Vancouver. La Fédération canadienne des municipalités, par l'entremise de son initiative Logement abordable durable (LAD), a également accordé une subvention de 280 000 dollars pour la planification et l'étude de travaux de rénovation écoénergétiques pour l'immeuble de 35 logements abordables. Les importantes mises à niveau de l'enveloppe du bâtiment comprennent l'amélioration de l'étanchéité à l'air et de l'isolation, le remplacement des fenêtres et des portes de patio, ainsi que l'installation de ventilateurs récupérateurs d'énergie, de thermopompes, d'appareils sanitaires à faible débit d'eau et d'appareils d'éclairage à DEL.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Jonathan Wilkinson, député fédéral de North Vancouver--Capilano, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Sarah Silva, directrice générale de la Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú7mesh Housing Society.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à réduire leurs coûts énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre, et à mettre à niveau leur parc de logements vieillissant. Ce projet de rénovation prolongera la durée de vie des appartements Ocean View et rendra ces 35 logements plus durables, abordables et confortables pour les personnes qui y vivent actuellement et celles qui y vivront dans le futur. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, député fédéral de North Vancouver--Capilano, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Il est plus important que jamais que notre population ait accès à une gamme d'options de logement abordables qui lui permettent de vivre sur notre territoire traditionnel. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos partenaires, nos bailleurs de fonds, la Nation Squamish et nos nombreux alliés, qui contribuent à créer des logements locatifs et un milieu de vie sain pour les membres de la Nation Squamish, leurs familles et nos communautés. » - Sarah Silva, cheffe de la direction, Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú7mesh Housing Society

« Cet immeuble est passé de la lutte pour sa survie à l'aspiration à un avenir plus durable -- un parcours qui a commencé lorsqu'il a été protégé par le Fonds de protection des logements locatifs. La force de ce modèle réside dans ce que la protection rend possible, et cette annonce de financement permettra à toute une communauté de devenir plus résiliente et que l'investissement public ait un impact encore plus important. Assurer la sécurité d'bord, puis se renforcer ensemble, afin que les résidents et les communautés puissent prospérer. » - Katie Maslechko, directrice générale, Rental Protection Fund

« Des projets comme celui-ci prouvent que le logement abordable et l'action climatique ne sont pas des priorités concurrentes, mais qu'ils sont en réalité étroitement liés. La FCM est fière de soutenir la rénovation des appartements Ocean View, qui offrira efficacité énergétique, abordabilité et résilience aux résidents pour les années à venir. » - Rebecca Bligh, présidente, Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref :

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) a investi 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Le portail de demande est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.



a investi 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le financement fourni pour l'immeuble situé au 165 6 th Street West est le suivant : 5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Programme canadien pour des logements abordables plus verts; 145 000 $ de VanCity; 280 000 $ de la Fédération canadienne des municipalités; 88 000 $ de Clean BC; 9,4 millions de dollars du Rental Protection Fund de la Colombie-Britannique ayant soutenu l'acquisition de la propriété par la Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱wú7mesh Housing Society en 2024.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]