NORTH BAY, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement combiné de 4,5 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative Canada‑Ontario de logement communautaire (ICOLC), qui servira à soutenir la construction de logements abordables à North Bay.

L'ensemble comprend l'aménagement d'un immeuble de 60 logements abordables sur la rue Brookes à North Bay. Il s'agira d'un immeuble résidentiel de trois étages comprenant des logements d'une chambre et de deux chambres ainsi qu'un espace commun pour les locataires. L'ensemble offrira aux ménages autochtones des logements abordables axés sur les Autochtones. Il sera élaboré et exploité par les Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario. La construction de l'ensemble résidentiel devrait commencer au début de l'automne 2026.

L'annonce a été faite par Pauline Rochefort, députée fédérale de Nipissing--Timiskaming, ainsi que par Graydon Smith, ministre associé des Affaires municipales et du Logement, et Vic Fedeli, député provincial de Nipissing.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario ont récemment signé le Partenariat Canada-Ontario pour le développement, afin d'appuyer des objectifs communs, notamment la construction d'un plus grand nombre de logements abordables, d'infrastructures et de réseaux de transport en commun. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le gouvernement fédéral et l'Ontario investiront conjointement, à parts égales, un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements dans les municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et les maintiennent à un montant bas. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à leurs problèmes de logement. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable et le logement avec services de soutien afin de lutter contre l'itinérance à North Bay. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires tels que les Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario et en collaborant avec la Province, nous mettons en place des logements sûrs et adaptés à la culture ainsi que des mesures de soutien pour ceux qui en ont le plus besoin, tout en renforçant des communautés inclusives et résilientes. » - Pauline Rochefort, députée fédérale de Nipissing--Timiskaming

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et stable, et des ensembles comme celui-ci font partie de notre façon d'y arriver. En travaillant avec des partenaires autochtones et des dirigeants locaux, nous contribuons à créer des logements qui reflètent les besoins de la communauté tout en donnant à un plus grand nombre de personnes la possibilité de bâtir un avenir meilleur pour elles-mêmes et leur famille. Il s'agit de soutenir la population, de renforcer North Bay et de poursuivre notre travail pour protéger les collectivités de l'Ontario à long terme. » - L'honorable Graydon Smith, ministre associé des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« L'ensemble de logements de la rue Brookes est une réussite pour notre collectivité et répond à l'appel du Conseil d'administration des services sociaux du district de Nipissing visant à accroître les possibilités de logement abordable à Nipissing. Nous avons hâte de prendre d'importantes mesures afin de combler cette lacune pour les personnes qui ont besoin d'un chez-soi sûr. Le nouvel immeuble près du carrefour autochtone de North Bay permettra aux résidents d'accéder à des services en matière de santé et de bien-être culturellement sûrs près de chez eux. L'objectif de l'Ontario est de créer plus de logements et de réduire l'itinérance, et nous sommes fiers de participer à cet effort. » - L'honorable Vic Fedeli, député provincial de Nipissing

« Cet ensemble résidentiel ajoutera des logements abordables dont North Bay a grandement besoin et aidera à soutenir les membres de notre communauté autochtone. La Ville est fière de participer à la réalisation d'ensembles de logements comme celui-ci. Dans le cadre de notre plan d'action en matière de logement et de notre plan d'améliorations communautaires pour la croissance, nous utilisons les outils disponibles pour soutenir plus de logements, car il faut que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. Il s'agit d'un pas en avant pratique qui offrira de véritables options de logement aux résidents qui en ont besoin. » - Son honneur Peter Chirico, maire de North Bay

« Cet ensemble vise à répondre à un besoin très réel dans notre collectivité. Nous savons que les personnes et les familles autochtones sont touchées de façon disproportionnée par l'itinérance dans le district, en particulier les personnes sans abri. Soutenir cet ensemble résidentiel sur un site étroitement lié aux services communautaires est une étape importante vers la stabilité, la dignité et le logement à long terme pour les personnes qui en ont le plus besoin. Le CASSDN est fier de s'associer aux Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario dans le cadre de cette importante initiative et de soutenir des solutions dirigées par des Autochtones qui renforcent nos collectivités. » - Mark King, président, Conseil d'administration des services sociaux du district de Nipissing

« Les solutions de logement dirigées par les Autochtones sont ancrées dans les priorités communautaires, et cet ensemble à North Bay reflète fortement la vision de la communauté autochtone urbaine. En reliant le logement abordable à des services accessibles et fondés sur la culture, cet ensemble aide à s'assurer que les résidents ont les services de soutien complets et les liens communautaires nécessaires pour s'épanouir. » - Cora McGuire-Cyrette, présidente du conseil d'administration des Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario

« Cet ensemble démontre ce qui est possible lorsque les gouvernements se réunissent pour soutenir les peuples autochtones qui veulent diriger les solutions dans leurs propres communautés. En permettant à une organisation autochtone de recevoir du financement et d'offrir des logements par les Autochtones pour les Autochtones, cet ensemble fait progresser l'esprit de la vérité et de la réconciliation. Les 60 logements abordables et écoénergétiques, intégrés aux services communautaires, auront des incidences durables sur les résidents et renforceront la communauté autochtone de North Bay pour des générations à venir. » - Justin Lewis, premier dirigeant, Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative Canada-Ontario de logement communautaire est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance.

est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance. Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) récompense les administrations locales qui apportent des changements qui réduisent les formalités administratives et qui accélèrent la construction d'un plus grand nombre de logements. Il encourage les solutions locales qui créent davantage d'options de logement en stimulant l'innovation, en éliminant les obstacles et en encourageant les mises à jour des systèmes d'urbanisme.

récompense les administrations locales qui apportent des changements qui réduisent les formalités administratives et qui accélèrent la construction d'un plus grand nombre de logements. Il encourage les solutions locales qui créent davantage d'options de logement en stimulant l'innovation, en éliminant les obstacles et en encourageant les mises à jour des systèmes d'urbanisme. North Bay a proposé un plan d'action ambitieux en matière de logement et a récemment reçu son deuxième versement de près de 2,7 millions de dollars au titre du FACL, ce qui reflète la mise en œuvre réussie de son plan. North Bay appuie cet ensemble au moyen d'initiatives énoncées dans le plan d'action en matière de logement et le plan d'améliorations communautaires pour la croissance de la Ville, notamment : absence de droits d'aménagement; un rabais de 100 % sur les frais de planification et de construction, jusqu'à concurrence de 250 000 $; un remboursement de taxe municipale pour les quatre premières années; jusqu'à 500 000 $ en soutien financier dans le cadre du volet 1 du financement complémentaire au titre du plan d'améliorations communautaires pour la croissance financé dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé sur la rue Brookes est le suivant : 4,5 millions de dollars de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire; 1,5 million de dollars en contributions de la SCHL. Ce montant fait partie de la somme de 14,8 millions de dollars fournie dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) de la Stratégie nationale sur le logement afin d'appuyer les processus préalables à l'aménagement pour neuf projets d'immeubles de logements pour Autochtones dirigés par les Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario. Ces immeubles seront construits en Ontario au cours des 3 prochaines années. Le gouvernement du Canada appuie les organismes qui stimulent l'innovation dans le secteur de l'habitation | SCHL.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Melissa Candelaria, Cabinet du ministre associé des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]