Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
15 mai, 2026, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a augmenté de 3,2 % en avril, pour se chiffrer à 256 777, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a diminué de 1 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 21 805 en avril 2026, alors qu'il était de 21 938 en avril 2025. Le cumul annuel s'est établi à 71 011, en hausse de 6 % par rapport à la même période en 2025. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 17 % en avril (279 317) par rapport à mars (239 747) dans l'ensemble des régions du pays.
La SCHL publie désormais des données sur les permis de construire et d'autres données du Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA). Les données comprennent le nombre de logements approuvés en attente de mise en chantier, le nombre de logements en construction et le nombre de logements achevés. Ces indicateurs offrent un portait complet de la construction résidentielle et sont disponibles pour les centres de 50 000 habitants ou plus.
Citation :
« La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté en avril. Cependant, cette hausse fait suite à plusieurs mois consécutifs de baisse, ce qui montre comment la construction est inégale en ce moment. Les chiffres varient d'un mois à l'autre. Les données sur les permis de construire mettent cette tendance encore plus en contexte. Elles montrent que le nombre de logements qui seront construits dans l'avenir demeure à la baisse, ce qui est conforme aux Perspectives du marché de l'habitation de la SCHL », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.
« Les permis de construire sont un indicateur précoce de la construction résidentielle. Quant aux mises en chantier d'habitations, elles nous renseignent sur les logements dont la construction a commencé et sont le meilleur indicateur de l'offre future de logements. Ensemble, ces mesures montrent comment les intentions d'entreprendre des projets de construction se traduisent réellement par la construction de logements. Elles offrent ainsi un portait plus complet de la trajectoire du marché de la construction résidentielle, a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL et premier vice-président, Connaissance du marché. C'est pourquoi la SCHL publie de façon proactive les données sur les permis de construire, parallèlement aux données du Relevé des mises en chantier et des achèvements. »
Faits saillants :
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 13 694.
- Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 21 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en avril par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier ont diminué de 30 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une hausse de 34 % grâce à la croissance des mises en chantier de logements collectifs.
- Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le 15 juin à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et une institution phare du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à la présence de la SCHL d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la population canadienne peut compter sur un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.
Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.
Liens connexes :
- Mises en chantier d'habitations en mars 2026
- Pouls de la construction : les permis d'abord, puis les mises en chantier
- Au-delà de Toronto et Vancouver : les problèmes d'abordabilité s'étendent à d'autres villes canadiennes
- Rapport sur l'offre de logements - printemps 2026
- Perspectives du marché de l'habitation 2026 de la SCHL
|
Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants
|
Permis délivrés* mais construction
|
Logements en construction (nombre)
|
Logements achevés (nombre)
|
Province/centre
|
Mars 2026
|
Avril 2026
|
%
|
Mars 2026
|
Avril 2026
|
%
|
Mars 2026
|
Avril 2026
|
%
|
Provinces
|
Terre-Neuve-et-Labrador
|
541
|
413
|
-23.7
|
775
|
851
|
9.8
|
65
|
119
|
83.1
|
Île-du-Prince-Édouard
|
317
|
294
|
-7.3
|
822
|
879
|
6.9
|
31
|
37
|
19.4
|
Nouvelle-Écosse
|
3,683
|
3,858
|
4.8
|
13,613
|
13,694
|
0.6
|
395
|
157
|
-60.3
|
Nouveau-Brunswick
|
1,356
|
1,378
|
1.6
|
6,088
|
5,877
|
-3.5
|
361
|
472
|
30.7
|
Atlantique
|
5,897
|
5,943
|
0.8
|
21,298
|
21,301
|
0
|
852
|
785
|
-7.9
|
Québec
|
37,076
|
34,533
|
-6.9
|
57,337
|
58,963
|
2.8
|
2,883
|
2,764
|
-4.1
|
Ontario
|
33,592
|
29,408
|
-12.5
|
146,956
|
149,423
|
1.7
|
4,115
|
4,028
|
-2.1
|
Manitoba
|
4,261
|
4,248
|
-0.3
|
8,586
|
9,161
|
6.7
|
347
|
195
|
-43.8
|
Saskatchewan
|
2,185
|
2,068
|
-5.4
|
5,776
|
5,823
|
0.8
|
194
|
549
|
183
|
Alberta
|
23,862
|
24,139
|
1.2
|
43,663
|
43,156
|
-1.2
|
3,784
|
3,535
|
-6.6
|
Prairies
|
30,308
|
30,455
|
0.5
|
58,025
|
58,140
|
0.2
|
4,325
|
4,279
|
-1.1
|
Colombie-Britannique
|
41,966
|
41,985
|
0
|
82,306
|
83,364
|
1.3
|
3,236
|
3,401
|
5.1
|
Canada (centres de 50 000+ hab.)
|
148,839
|
142,324
|
-4.4
|
365,922
|
371,191
|
1.4
|
15,411
|
15,257
|
-1
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
2,185
|
2,373
|
8.6
|
2,759
|
2,766
|
0.3
|
28
|
186
|
##
|
Barrie
|
525
|
644
|
22.7
|
2,060
|
2,030
|
-1.5
|
348
|
52
|
-85.1
|
Belleville-Quinte West
|
144
|
147
|
2.1
|
828
|
819
|
-1.1
|
9
|
17
|
88.9
|
Brantford
|
433
|
410
|
-5.3
|
1,803
|
1,858
|
3.1
|
20
|
44
|
120
|
Calgary
|
18,652
|
18,779
|
0.7
|
24,938
|
24,095
|
-3.4
|
2,606
|
2,097
|
-19.5
|
Chilliwack
|
456
|
150
|
-67.1
|
1,022
|
1,209
|
18.3
|
6
|
137
|
##
|
Drummondville
|
523
|
292
|
-44.2
|
878
|
1,032
|
17.5
|
19
|
89
|
##
|
Edmonton
|
4,766
|
4,838
|
1.5
|
16,568
|
16,924
|
2.1
|
993
|
1,362
|
37.2
|
Fredericton
|
270
|
287
|
6.3
|
1,698
|
1,440
|
-15.2
|
36
|
266
|
##
|
Grand Sudbury
|
50
|
49
|
-2
|
610
|
572
|
-6.2
|
38
|
50
|
31.6
|
Guelph
|
120
|
111
|
-7.5
|
598
|
545
|
-8.9
|
5
|
62
|
##
|
Halifax
|
3,564
|
3,750
|
5.2
|
13,468
|
13,549
|
0.6
|
374
|
127
|
-66
|
Hamilton
|
386
|
376
|
-2.6
|
7,421
|
6,994
|
-5.8
|
113
|
452
|
##
|
Kamloops
|
697
|
333
|
-52.2
|
912
|
1,252
|
37.3
|
124
|
28
|
-77.4
|
Kelowna
|
1,355
|
1,376
|
1.5
|
4,787
|
4,442
|
-7.2
|
554
|
537
|
-3.1
|
Kingston
|
406
|
619
|
52.5
|
1,841
|
1,835
|
-0.3
|
19
|
12
|
-36.8
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
1,620
|
780
|
-51.9
|
7,397
|
7,997
|
8.1
|
367
|
253
|
-31.1
|
Lethbridge
|
282
|
360
|
27.7
|
851
|
836
|
-1.8
|
36
|
33
|
-8.3
|
London
|
2,462
|
1,616
|
-34.4
|
5,837
|
6,738
|
15.4
|
90
|
64
|
-28.9
|
Moncton
|
668
|
603
|
-9.7
|
3,392
|
3,467
|
2.2
|
237
|
171
|
-27.8
|
Montréal
|
22,797
|
20,546
|
-9.9
|
33,545
|
34,410
|
2.6
|
1,807
|
1,537
|
-14.9
|
Nanaimo
|
485
|
258
|
-46.8
|
915
|
1,126
|
23.1
|
11
|
28
|
154.5
|
Oshawa
|
958
|
755
|
-21.2
|
3,336
|
2,760
|
-17.3
|
72
|
614
|
##
|
Ottawa-Gatineau
|
6,922
|
6,011
|
-13.2
|
21,264
|
21,555
|
1.4
|
1,063
|
975
|
-8.3
|
Gatineau
|
2,261
|
2,090
|
-7.6
|
4,008
|
4,229
|
5.5
|
307
|
138
|
-55
|
Ottawa
|
4,661
|
3,921
|
-15.9
|
17,256
|
17,326
|
0.4
|
756
|
837
|
10.7
|
Peterborough
|
60
|
122
|
103.3
|
71
|
62
|
-12.7
|
19
|
9
|
-52.6
|
Québec
|
7,762
|
7,891
|
1.7
|
10,350
|
10,844
|
4.8
|
232
|
426
|
83.6
|
Red Deer
|
31
|
40
|
29
|
433
|
422
|
-2.5
|
21
|
21
|
0
|
Regina
|
505
|
181
|
-64.2
|
1,460
|
1,781
|
22
|
33
|
81
|
145.5
|
Saguenay
|
851
|
817
|
-4
|
1,061
|
1,045
|
-1.5
|
58
|
88
|
51.7
|
St. Catharines-Niagara
|
907
|
830
|
-8.5
|
4,305
|
4,350
|
1
|
101
|
47
|
-53.5
|
Saint John
|
418
|
488
|
16.7
|
998
|
970
|
-2.8
|
88
|
35
|
-60.2
|
St. John's
|
541
|
413
|
-23.7
|
775
|
851
|
9.8
|
65
|
119
|
83.1
|
Saskatoon
|
1,680
|
1,887
|
12.3
|
4,316
|
4,042
|
-6.3
|
161
|
468
|
190.7
|
Sherbrooke
|
554
|
449
|
-19
|
2,119
|
2,040
|
-3.7
|
72
|
206
|
186.1
|
Thunder Bay
|
268
|
192
|
-28.4
|
365
|
359
|
-1.6
|
8
|
13
|
62.5
|
Toronto
|
19,380
|
17,732
|
-8.5
|
88,714
|
90,550
|
2.1
|
1,937
|
1,376
|
-29
|
Trois-Rivières
|
643
|
656
|
2
|
977
|
1,012
|
3.6
|
103
|
17
|
-83.5
|
Vancouver
|
34,304
|
35,830
|
4.4
|
62,130
|
61,945
|
-0.3
|
2,170
|
2,345
|
8.1
|
Victoria
|
2,243
|
1,492
|
-33.5
|
8,427
|
9,262
|
9.9
|
313
|
48
|
-84.7
|
Windsor
|
424
|
265
|
-37.5
|
1,465
|
1,598
|
9.1
|
121
|
75
|
-38
|
Winnipeg
|
4,153
|
4,142
|
-0.3
|
8,199
|
8,773
|
7
|
321
|
188
|
-41.4
|
Toutes les RMR
|
145,450
|
138,890
|
-4.5
|
354,893
|
360,157
|
1.5
|
14,798
|
14,755
|
-0.3
|
*Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir.
|
## non calculable / valeurs extrêmes
|
Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA)
|
© Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026.
|
Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
|
avril 2026
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
mars 2026
|
avril 2026
|
%
|
mars 2026
|
avril 2026
|
%
|
mars 2026
|
avril 2026
|
%
|
Provinces (10,000+)
|
Nfld.Lab.
|
753
|
701
|
-7
|
481
|
763
|
59
|
1,233
|
1,464
|
19
|
P.E.I.
|
296
|
267
|
-10
|
852
|
976
|
15
|
1,148
|
1,243
|
8
|
N.S.
|
1,471
|
1,448
|
-2
|
5,769
|
5,156
|
-11
|
7,240
|
6,604
|
-9
|
N.B.
|
1,101
|
1,084
|
-2
|
4,744
|
4,651
|
-2
|
5,845
|
5,736
|
-2
|
Que.
|
5,351
|
5,379
|
1
|
54,693
|
55,487
|
1
|
60,043
|
60,866
|
1
|
Ont.
|
9,855
|
9,523
|
-3
|
52,933
|
59,936
|
13
|
62,788
|
69,459
|
11
|
Man.
|
2,150
|
2,133
|
-1
|
5,218
|
5,808
|
11
|
7,368
|
7,941
|
8
|
Sask.
|
1,937
|
1,864
|
-4
|
2,524
|
2,520
|
0
|
4,461
|
4,384
|
-2
|
Alta.
|
13,103
|
13,110
|
0
|
32,944
|
29,695
|
-10
|
46,047
|
42,805
|
-7
|
B.C.
|
4,414
|
4,150
|
-6
|
35,716
|
39,549
|
11
|
40,129
|
43,699
|
9
|
Canada (10,000+)
|
40,429
|
39,660
|
-2
|
195,872
|
204,542
|
4
|
236,301
|
244,202
|
3
|
Canada (Tous les centres)
|
46,798
|
45,902
|
-2
|
201,966
|
210,875
|
4
|
248,764
|
256,777
|
3
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
199
|
187
|
-6
|
616
|
548
|
-11
|
815
|
735
|
-10
|
Barrie
|
195
|
230
|
18
|
320
|
202
|
-37
|
515
|
432
|
-16
|
Belleville - Quinte West
|
146
|
126
|
-14
|
244
|
184
|
-25
|
390
|
310
|
-21
|
Brantford
|
323
|
316
|
-2
|
760
|
840
|
11
|
1,083
|
1,156
|
7
|
Calgary
|
5,819
|
5,827
|
0
|
18,192
|
14,650
|
-19
|
24,010
|
20,477
|
-15
|
Chilliwack
|
141
|
125
|
-11
|
260
|
850
|
227
|
401
|
975
|
143
|
Drummondville
|
215
|
228
|
6
|
1,158
|
1,428
|
23
|
1,373
|
1,656
|
21
|
Edmonton
|
5,448
|
5,478
|
1
|
11,796
|
12,198
|
3
|
17,244
|
17,676
|
3
|
Fredericton
|
289
|
284
|
-2
|
1,024
|
674
|
-34
|
1,313
|
958
|
-27
|
Greater/Grand Sudbury
|
95
|
84
|
-12
|
338
|
338
|
-
|
433
|
422
|
-3
|
Guelph
|
34
|
33
|
-3
|
414
|
416
|
0
|
448
|
449
|
0
|
Halifax
|
752
|
678
|
-10
|
4,474
|
3,826
|
-14
|
5,226
|
4,504
|
-14
|
Hamilton
|
304
|
306
|
1
|
3,250
|
3,162
|
-3
|
3,554
|
3,468
|
-2
|
Kamloops
|
131
|
134
|
2
|
970
|
1,682
|
73
|
1,101
|
1,816
|
65
|
Kelowna
|
253
|
224
|
-11
|
1,848
|
1,780
|
-4
|
2,101
|
2,004
|
-5
|
Kingston
|
296
|
243
|
-18
|
312
|
200
|
-36
|
608
|
443
|
-27
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
489
|
391
|
-20
|
3,668
|
5,236
|
43
|
4,157
|
5,627
|
35
|
Lethbridge
|
332
|
322
|
-3
|
486
|
490
|
1
|
818
|
812
|
-1
|
London
|
388
|
422
|
9
|
3,088
|
4,630
|
50
|
3,476
|
5,052
|
45
|
Moncton
|
362
|
370
|
2
|
2,157
|
2,422
|
12
|
2,519
|
2,793
|
11
|
Montréal
|
1,410
|
1,339
|
-5
|
25,579
|
24,712
|
-3
|
26,988
|
26,051
|
-3
|
Nanaimo
|
100
|
119
|
19
|
246
|
634
|
158
|
347
|
753
|
117
|
Oshawa
|
534
|
487
|
-9
|
402
|
342
|
-15
|
936
|
829
|
-11
|
Ottawa-Gatineau
|
1,918
|
1,945
|
1
|
12,580
|
13,410
|
7
|
14,497
|
15,355
|
6
|
Gatineau
|
357
|
380
|
6
|
1,962
|
2,459
|
25
|
2,319
|
2,839
|
22
|
Ottawa
|
1,561
|
1,565
|
0
|
10,618
|
10,951
|
3
|
12,178
|
12,516
|
3
|
Peterborough
|
79
|
65
|
-18
|
22
|
22
|
-
|
100
|
87
|
-13
|
Québec
|
732
|
737
|
1
|
6,782
|
6,506
|
-4
|
7,514
|
7,244
|
-4
|
Red Deer
|
100
|
79
|
-21
|
360
|
358
|
-1
|
460
|
437
|
-5
|
Regina
|
500
|
503
|
1
|
512
|
1,022
|
100
|
1,012
|
1,525
|
51
|
Saguenay
|
244
|
243
|
0
|
1,128
|
1,134
|
1
|
1,372
|
1,377
|
0
|
St. Catharines-Niagara
|
567
|
585
|
3
|
3,128
|
3,014
|
-4
|
3,695
|
3,599
|
-3
|
Saint John
|
277
|
260
|
-6
|
398
|
370
|
-7
|
675
|
630
|
-7
|
St. John's
|
602
|
556
|
-8
|
324
|
612
|
89
|
926
|
1,168
|
26
|
Saskatoon
|
1,417
|
1,348
|
-5
|
1,992
|
1,472
|
-26
|
3,409
|
2,820
|
-17
|
Sherbrooke
|
245
|
219
|
-11
|
2,500
|
2,532
|
1
|
2,745
|
2,751
|
0
|
Thunder Bay
|
76
|
91
|
20
|
228
|
214
|
-6
|
304
|
305
|
0
|
Toronto
|
2,518
|
2,338
|
-7
|
19,204
|
22,848
|
19
|
21,722
|
25,186
|
16
|
Trois-Rivières
|
154
|
158
|
3
|
1,198
|
832
|
-31
|
1,352
|
990
|
-27
|
Vancouver
|
2,343
|
2,106
|
-10
|
24,998
|
26,296
|
5
|
27,341
|
28,402
|
4
|
Victoria
|
319
|
319
|
-
|
3,254
|
4,274
|
31
|
3,573
|
4,593
|
29
|
Windsor
|
266
|
286
|
8
|
674
|
990
|
47
|
940
|
1,276
|
36
|
Winnipeg
|
1,842
|
1,841
|
0
|
4,214
|
4,964
|
18
|
6,055
|
6,805
|
12
|
Les données sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021
|
Source : SCHL
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
janvier - avril 2025 - 2026
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
T.-N.-L.
|
126
|
113
|
-10
|
107
|
257
|
140
|
233
|
370
|
59
|
Î.-P.-É.
|
68
|
45
|
-34
|
397
|
411
|
4
|
465
|
456
|
-2
|
N.-É.
|
350
|
330
|
-6
|
2,173
|
1,332
|
-39
|
2,523
|
1,662
|
-34
|
N.-B.
|
115
|
119
|
3
|
742
|
851
|
15
|
857
|
970
|
13
|
Atlantique
|
659
|
607
|
-8
|
3,419
|
2,851
|
-17
|
4,078
|
3,458
|
-15
|
Qc
|
1,129
|
1,324
|
17
|
13,296
|
14,826
|
12
|
14,425
|
16,150
|
12
|
Ont.
|
2,384
|
2,225
|
-7
|
13,888
|
18,198
|
31
|
16,272
|
20,423
|
26
|
Man.
|
684
|
643
|
-6
|
1,173
|
1,826
|
56
|
1,857
|
2,469
|
33
|
Sask.
|
452
|
435
|
-4
|
1,478
|
901
|
-39
|
1,930
|
1,336
|
-31
|
Alb.
|
4,867
|
3,775
|
-22
|
11,897
|
9,087
|
-24
|
16,764
|
12,862
|
-23
|
Prairies
|
6,003
|
4,853
|
-19
|
14,548
|
11,814
|
-19
|
20,551
|
16,667
|
-19
|
C.-B.
|
1,115
|
1,086
|
-3
|
10,799
|
13,227
|
22
|
11,914
|
14,313
|
20
|
Canada
|
11,290
|
10,095
|
-11
|
55,950
|
60,916
|
9
|
67,240
|
71,011
|
6
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
40
|
37
|
-8
|
857
|
226
|
-74
|
897
|
263
|
-71
|
Barrie
|
21
|
44
|
110
|
98
|
48
|
-51
|
119
|
92
|
-23
|
Belleville - Quinte West
|
32
|
20
|
-38
|
165
|
4
|
-98
|
197
|
24
|
-88
|
Brantford
|
88
|
101
|
15
|
580
|
399
|
-31
|
668
|
500
|
-25
|
Calgary
|
2,328
|
1,758
|
-24
|
7,045
|
4,504
|
-36
|
9,373
|
6,262
|
-33
|
Chilliwack
|
38
|
35
|
-8
|
237
|
341
|
44
|
275
|
376
|
37
|
Drummondville
|
72
|
64
|
-11
|
254
|
404
|
59
|
326
|
468
|
44
|
Edmonton
|
2,092
|
1,548
|
-26
|
3,864
|
3,558
|
-8
|
5,956
|
5,106
|
-14
|
Fredericton
|
25
|
23
|
-8
|
125
|
94
|
-25
|
150
|
117
|
-22
|
Greater/Grand Sudbury
|
8
|
13
|
63
|
5
|
42
|
##
|
13
|
55
|
323
|
Guelph
|
7
|
3
|
-57
|
7
|
46
|
##
|
14
|
49
|
250
|
Halifax
|
210
|
166
|
-21
|
2,067
|
933
|
-55
|
2,277
|
1,099
|
-52
|
Hamilton
|
55
|
55
|
-
|
625
|
670
|
7
|
680
|
725
|
7
|
Kamloops
|
41
|
46
|
12
|
106
|
794
|
##
|
147
|
840
|
471
|
Kelowna
|
72
|
44
|
-39
|
668
|
648
|
-3
|
740
|
692
|
-6
|
Kingston
|
47
|
47
|
-
|
216
|
12
|
-94
|
263
|
59
|
-78
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
96
|
105
|
9
|
1,018
|
2,038
|
100
|
1,114
|
2,143
|
92
|
Lethbridge
|
82
|
65
|
-21
|
142
|
197
|
39
|
224
|
262
|
17
|
London
|
142
|
107
|
-25
|
225
|
1,858
|
##
|
367
|
1,965
|
435
|
Moncton
|
30
|
35
|
17
|
547
|
653
|
19
|
577
|
688
|
19
|
Montréal
|
347
|
301
|
-13
|
6,939
|
6,934
|
0
|
7,286
|
7,235
|
-1
|
Nanaimo
|
29
|
43
|
48
|
105
|
282
|
169
|
134
|
325
|
143
|
Oshawa
|
64
|
68
|
6
|
102
|
51
|
-50
|
166
|
119
|
-28
|
Ottawa-Gatineau
|
522
|
469
|
-10
|
3,671
|
3,753
|
2
|
4,193
|
4,222
|
1
|
Gatineau
|
67
|
86
|
28
|
626
|
1,062
|
70
|
693
|
1,148
|
66
|
Ottawa
|
455
|
383
|
-16
|
3,045
|
2,691
|
-12
|
3,500
|
3,074
|
-12
|
Peterborough
|
18
|
13
|
-28
|
3
|
11
|
267
|
21
|
24
|
14
|
Québec
|
193
|
215
|
11
|
1,972
|
2,449
|
24
|
2,165
|
2,664
|
23
|
Red Deer
|
40
|
26
|
-35
|
17
|
146
|
##
|
57
|
172
|
202
|
Regina
|
99
|
114
|
15
|
693
|
457
|
-34
|
792
|
571
|
-28
|
Saguenay
|
58
|
65
|
12
|
151
|
375
|
148
|
209
|
440
|
111
|
St. Catharines-Niagara
|
100
|
164
|
64
|
390
|
729
|
87
|
490
|
893
|
82
|
Saint John
|
34
|
38
|
12
|
27
|
28
|
4
|
61
|
66
|
8
|
St. John's
|
121
|
94
|
-22
|
105
|
218
|
108
|
226
|
312
|
38
|
Saskatoon
|
326
|
314
|
-4
|
719
|
434
|
-40
|
1,045
|
748
|
-28
|
Sherbrooke
|
70
|
56
|
-20
|
380
|
797
|
110
|
450
|
853
|
90
|
Thunder Bay
|
5
|
7
|
40
|
20
|
101
|
405
|
25
|
108
|
332
|
Toronto
|
795
|
533
|
-33
|
6,567
|
7,436
|
13
|
7,362
|
7,969
|
8
|
Trois-Rivières
|
50
|
30
|
-40
|
226
|
265
|
17
|
276
|
295
|
7
|
Vancouver
|
574
|
568
|
-1
|
7,345
|
8,296
|
13
|
7,919
|
8,864
|
12
|
Victoria
|
69
|
78
|
13
|
934
|
1,478
|
58
|
1,003
|
1,556
|
55
|
Windsor
|
75
|
55
|
-27
|
108
|
217
|
101
|
183
|
272
|
49
|
Winnipeg
|
620
|
583
|
-6
|
982
|
1,593
|
62
|
1,602
|
2,176
|
36
|
Total
|
9,735
|
8,150
|
-16
|
50,307
|
53,519
|
6
|
60,042
|
61,669
|
3
|
Les données de 2024, 2025 et 2026 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés)
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
avril 2025
|
avril 2026
|
%
|
avril 2025
|
avril 2026
|
%
|
avril 2025
|
avril 2026
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
54
|
30
|
-44
|
56
|
170
|
204
|
110
|
200
|
82
|
Î.-P.-É.
|
26
|
6
|
-77
|
150
|
88
|
-41
|
176
|
94
|
-47
|
N.-É.
|
129
|
106
|
-18
|
890
|
249
|
-72
|
1,019
|
355
|
-65
|
N.-B.
|
36
|
34
|
-6
|
148
|
241
|
63
|
184
|
275
|
49
|
Atlantique
|
245
|
176
|
-28
|
1,244
|
748
|
-40
|
1,489
|
924
|
-38
|
Qc
|
427
|
411
|
-4
|
3,861
|
4,530
|
17
|
4,288
|
4,941
|
15
|
Ont.
|
798
|
657
|
-18
|
4,536
|
6,023
|
33
|
5,334
|
6,680
|
25
|
Man.
|
225
|
207
|
-8
|
270
|
596
|
121
|
495
|
803
|
62
|
Sask.
|
147
|
138
|
-6
|
488
|
448
|
-8
|
635
|
586
|
-8
|
Alb.
|
1,588
|
1,188
|
-25
|
3,706
|
2,004
|
-46
|
5,294
|
3,192
|
-40
|
Prairies
|
1,960
|
1,533
|
-22
|
4,464
|
3,048
|
-32
|
6,424
|
4,581
|
-29
|
C.-B.
|
356
|
286
|
-20
|
4,047
|
4,393
|
9
|
4,403
|
4,679
|
6
|
Canada (10 000+)
|
3,786
|
3,063
|
-19
|
18,152
|
18,742
|
3
|
21,938
|
21,805
|
-1
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
13
|
15
|
15
|
202
|
178
|
-12
|
215
|
193
|
-10
|
Barrie
|
5
|
21
|
320
|
34
|
1
|
-97
|
39
|
22
|
-44
|
Belleville - Quinte West
|
11
|
8
|
-27
|
0
|
0
|
-
|
11
|
8
|
-27
|
Brantford
|
39
|
28
|
-28
|
269
|
71
|
-74
|
308
|
99
|
-68
|
Calgary
|
821
|
515
|
-37
|
2,281
|
742
|
-67
|
3,102
|
1,257
|
-59
|
Chilliwack
|
11
|
9
|
-18
|
121
|
315
|
160
|
132
|
324
|
145
|
Drummondville
|
26
|
29
|
12
|
57
|
214
|
275
|
83
|
243
|
193
|
Edmonton
|
604
|
525
|
-13
|
1,257
|
1,180
|
-6
|
1,861
|
1,705
|
-8
|
Fredericton
|
5
|
5
|
-
|
0
|
2
|
##
|
5
|
7
|
40
|
Greater/Grand Sudbury
|
3
|
6
|
100
|
0
|
6
|
##
|
3
|
12
|
300
|
Guelph
|
3
|
0
|
-100
|
6
|
9
|
50
|
9
|
9
|
-
|
Halifax
|
56
|
49
|
-13
|
860
|
147
|
-83
|
916
|
196
|
-79
|
Hamilton
|
14
|
13
|
-7
|
179
|
14
|
-92
|
193
|
27
|
-86
|
Kamloops
|
8
|
10
|
25
|
4
|
358
|
##
|
12
|
368
|
##
|
Kelowna
|
22
|
5
|
-77
|
177
|
128
|
-28
|
199
|
133
|
-33
|
Kingston
|
18
|
6
|
-67
|
33
|
0
|
-100
|
51
|
6
|
-88
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
26
|
30
|
15
|
229
|
825
|
260
|
255
|
855
|
235
|
Lethbridge
|
20
|
16
|
-20
|
20
|
2
|
-90
|
40
|
18
|
-55
|
London
|
41
|
33
|
-20
|
30
|
934
|
##
|
71
|
967
|
##
|
Moncton
|
15
|
18
|
20
|
126
|
227
|
80
|
141
|
245
|
74
|
Montréal
|
134
|
111
|
-17
|
1,825
|
2,254
|
24
|
1,959
|
2,365
|
21
|
Nanaimo
|
9
|
27
|
200
|
18
|
214
|
##
|
27
|
241
|
##
|
Oshawa
|
43
|
4
|
-91
|
35
|
6
|
-83
|
78
|
10
|
-87
|
Ottawa-Gatineau
|
170
|
129
|
-24
|
1,414
|
1,104
|
-22
|
1,584
|
1,233
|
-22
|
Gatineau
|
24
|
6
|
-75
|
123
|
352
|
186
|
147
|
358
|
144
|
Ottawa
|
146
|
123
|
-16
|
1,291
|
752
|
-42
|
1,437
|
875
|
-39
|
Peterborough
|
1
|
0
|
-100
|
0
|
0
|
-
|
1
|
0
|
-100
|
Québec
|
67
|
78
|
16
|
621
|
846
|
36
|
688
|
924
|
34
|
Red Deer
|
11
|
10
|
-9
|
0
|
0
|
-
|
11
|
10
|
-9
|
Regina
|
19
|
30
|
58
|
262
|
369
|
41
|
281
|
399
|
42
|
Saguenay
|
29
|
26
|
-10
|
13
|
46
|
254
|
42
|
72
|
71
|
St. Catharines-Niagara
|
23
|
51
|
122
|
56
|
42
|
-25
|
79
|
93
|
18
|
Saint John
|
11
|
5
|
-55
|
1
|
2
|
100
|
12
|
7
|
-42
|
St. John's
|
50
|
26
|
-48
|
54
|
169
|
213
|
104
|
195
|
88
|
Saskatoon
|
123
|
102
|
-17
|
215
|
71
|
-67
|
338
|
173
|
-49
|
Sherbrooke
|
33
|
16
|
-52
|
162
|
121
|
-25
|
195
|
137
|
-30
|
Thunder Bay
|
2
|
2
|
-
|
0
|
5
|
##
|
2
|
7
|
250
|
Toronto
|
249
|
140
|
-44
|
2,041
|
2,940
|
44
|
2,290
|
3,080
|
34
|
Trois-Rivières
|
20
|
14
|
-30
|
67
|
34
|
-49
|
87
|
48
|
-45
|
Vancouver
|
171
|
125
|
-27
|
2,914
|
2,033
|
-30
|
3,085
|
2,158
|
-30
|
Victoria
|
20
|
23
|
15
|
371
|
841
|
127
|
391
|
864
|
121
|
Windsor
|
25
|
26
|
4
|
35
|
190
|
443
|
60
|
216
|
260
|
Winnipeg
|
214
|
188
|
-12
|
199
|
578
|
190
|
413
|
766
|
85
|
Toutes les régions
|
3,185
|
2,474
|
-22
|
16,188
|
17,218
|
6
|
19,373
|
19,692
|
2
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés)
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
Partager cet article