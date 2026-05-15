OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a augmenté de 3,2 % en avril, pour se chiffrer à 256 777, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d'habitations au Canada (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a diminué de 1 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 21 805 en avril 2026, alors qu'il était de 21 938 en avril 2025. Le cumul annuel s'est établi à 71 011, en hausse de 6 % par rapport à la même période en 2025. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 17 % en avril (279 317) par rapport à mars (239 747) dans l'ensemble des régions du pays.

La SCHL publie désormais des données sur les permis de construire et d'autres données du Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA). Les données comprennent le nombre de logements approuvés en attente de mise en chantier, le nombre de logements en construction et le nombre de logements achevés. Ces indicateurs offrent un portait complet de la construction résidentielle et sont disponibles pour les centres de 50 000 habitants ou plus.

Citation :

« La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté en avril. Cependant, cette hausse fait suite à plusieurs mois consécutifs de baisse, ce qui montre comment la construction est inégale en ce moment. Les chiffres varient d'un mois à l'autre. Les données sur les permis de construire mettent cette tendance encore plus en contexte. Elles montrent que le nombre de logements qui seront construits dans l'avenir demeure à la baisse, ce qui est conforme aux Perspectives du marché de l'habitation de la SCHL », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.

« Les permis de construire sont un indicateur précoce de la construction résidentielle. Quant aux mises en chantier d'habitations, elles nous renseignent sur les logements dont la construction a commencé et sont le meilleur indicateur de l'offre future de logements. Ensemble, ces mesures montrent comment les intentions d'entreprendre des projets de construction se traduisent réellement par la construction de logements. Elles offrent ainsi un portait plus complet de la trajectoire du marché de la construction résidentielle, a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL et premier vice-président, Connaissance du marché. C'est pourquoi la SCHL publie de façon proactive les données sur les permis de construire, parallèlement aux données du Relevé des mises en chantier et des achèvements. »

Faits saillants :

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 13 694.

Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 21 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en avril par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver , les mises en chantier ont diminué de 30 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une hausse de 34 % grâce à la croissance des mises en chantier de logements collectifs.

a connu une hausse de 21 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en avril par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À , les mises en chantier ont diminué de 30 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, a enregistré une hausse de 34 % grâce à la croissance des mises en chantier de logements collectifs. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l' Observateur du logement de la SCHL .

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le 15 juin à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et une institution phare du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à la présence de la SCHL d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la population canadienne peut compter sur un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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Liens connexes :

Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants

Mars et avril 2026





















Permis délivrés* mais construction

non commencée (nombre de logements) Logements en construction (nombre) Logements achevés (nombre) Province/centre Mars 2026 Avril 2026 % Mars 2026 Avril 2026 % Mars 2026 Avril 2026 % Provinces

















Terre-Neuve-et-Labrador 541 413 -23.7 775 851 9.8 65 119 83.1 Île-du-Prince-Édouard 317 294 -7.3 822 879 6.9 31 37 19.4 Nouvelle-Écosse 3,683 3,858 4.8 13,613 13,694 0.6 395 157 -60.3 Nouveau-Brunswick 1,356 1,378 1.6 6,088 5,877 -3.5 361 472 30.7 Atlantique 5,897 5,943 0.8 21,298 21,301 0 852 785 -7.9 Québec 37,076 34,533 -6.9 57,337 58,963 2.8 2,883 2,764 -4.1 Ontario 33,592 29,408 -12.5 146,956 149,423 1.7 4,115 4,028 -2.1 Manitoba 4,261 4,248 -0.3 8,586 9,161 6.7 347 195 -43.8 Saskatchewan 2,185 2,068 -5.4 5,776 5,823 0.8 194 549 183 Alberta 23,862 24,139 1.2 43,663 43,156 -1.2 3,784 3,535 -6.6 Prairies 30,308 30,455 0.5 58,025 58,140 0.2 4,325 4,279 -1.1 Colombie-Britannique 41,966 41,985 0 82,306 83,364 1.3 3,236 3,401 5.1 Canada (centres de 50 000+ hab.) 148,839 142,324 -4.4 365,922 371,191 1.4 15,411 15,257 -1



















Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 2,185 2,373 8.6 2,759 2,766 0.3 28 186 ## Barrie 525 644 22.7 2,060 2,030 -1.5 348 52 -85.1 Belleville-Quinte West 144 147 2.1 828 819 -1.1 9 17 88.9 Brantford 433 410 -5.3 1,803 1,858 3.1 20 44 120 Calgary 18,652 18,779 0.7 24,938 24,095 -3.4 2,606 2,097 -19.5 Chilliwack 456 150 -67.1 1,022 1,209 18.3 6 137 ## Drummondville 523 292 -44.2 878 1,032 17.5 19 89 ## Edmonton 4,766 4,838 1.5 16,568 16,924 2.1 993 1,362 37.2 Fredericton 270 287 6.3 1,698 1,440 -15.2 36 266 ## Grand Sudbury 50 49 -2 610 572 -6.2 38 50 31.6 Guelph 120 111 -7.5 598 545 -8.9 5 62 ## Halifax 3,564 3,750 5.2 13,468 13,549 0.6 374 127 -66 Hamilton 386 376 -2.6 7,421 6,994 -5.8 113 452 ## Kamloops 697 333 -52.2 912 1,252 37.3 124 28 -77.4 Kelowna 1,355 1,376 1.5 4,787 4,442 -7.2 554 537 -3.1 Kingston 406 619 52.5 1,841 1,835 -0.3 19 12 -36.8 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1,620 780 -51.9 7,397 7,997 8.1 367 253 -31.1 Lethbridge 282 360 27.7 851 836 -1.8 36 33 -8.3 London 2,462 1,616 -34.4 5,837 6,738 15.4 90 64 -28.9 Moncton 668 603 -9.7 3,392 3,467 2.2 237 171 -27.8 Montréal 22,797 20,546 -9.9 33,545 34,410 2.6 1,807 1,537 -14.9 Nanaimo 485 258 -46.8 915 1,126 23.1 11 28 154.5 Oshawa 958 755 -21.2 3,336 2,760 -17.3 72 614 ## Ottawa-Gatineau 6,922 6,011 -13.2 21,264 21,555 1.4 1,063 975 -8.3 Gatineau 2,261 2,090 -7.6 4,008 4,229 5.5 307 138 -55 Ottawa 4,661 3,921 -15.9 17,256 17,326 0.4 756 837 10.7 Peterborough 60 122 103.3 71 62 -12.7 19 9 -52.6 Québec 7,762 7,891 1.7 10,350 10,844 4.8 232 426 83.6 Red Deer 31 40 29 433 422 -2.5 21 21 0 Regina 505 181 -64.2 1,460 1,781 22 33 81 145.5 Saguenay 851 817 -4 1,061 1,045 -1.5 58 88 51.7 St. Catharines-Niagara 907 830 -8.5 4,305 4,350 1 101 47 -53.5 Saint John 418 488 16.7 998 970 -2.8 88 35 -60.2 St. John's 541 413 -23.7 775 851 9.8 65 119 83.1 Saskatoon 1,680 1,887 12.3 4,316 4,042 -6.3 161 468 190.7 Sherbrooke 554 449 -19 2,119 2,040 -3.7 72 206 186.1 Thunder Bay 268 192 -28.4 365 359 -1.6 8 13 62.5 Toronto 19,380 17,732 -8.5 88,714 90,550 2.1 1,937 1,376 -29 Trois-Rivières 643 656 2 977 1,012 3.6 103 17 -83.5 Vancouver 34,304 35,830 4.4 62,130 61,945 -0.3 2,170 2,345 8.1 Victoria 2,243 1,492 -33.5 8,427 9,262 9.9 313 48 -84.7 Windsor 424 265 -37.5 1,465 1,598 9.1 121 75 -38 Winnipeg 4,153 4,142 -0.3 8,199 8,773 7 321 188 -41.4 Toutes les RMR 145,450 138,890 -4.5 354,893 360,157 1.5 14,798 14,755 -0.3

*Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir. ## non calculable / valeurs extrêmes

Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA) © Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026.

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) avril 2026



Maisons individuelles Autres Total



mars 2026 avril 2026 % mars 2026 avril 2026 % mars 2026 avril 2026 % Provinces (10,000+)

















Nfld.Lab.

753 701 -7 481 763 59 1,233 1,464 19 P.E.I.

296 267 -10 852 976 15 1,148 1,243 8 N.S.

1,471 1,448 -2 5,769 5,156 -11 7,240 6,604 -9 N.B.

1,101 1,084 -2 4,744 4,651 -2 5,845 5,736 -2 Que.

5,351 5,379 1 54,693 55,487 1 60,043 60,866 1 Ont.

9,855 9,523 -3 52,933 59,936 13 62,788 69,459 11 Man.

2,150 2,133 -1 5,218 5,808 11 7,368 7,941 8 Sask.

1,937 1,864 -4 2,524 2,520 0 4,461 4,384 -2 Alta.

13,103 13,110 0 32,944 29,695 -10 46,047 42,805 -7 B.C.

4,414 4,150 -6 35,716 39,549 11 40,129 43,699 9 Canada (10,000+) 40,429 39,660 -2 195,872 204,542 4 236,301 244,202 3 Canada (Tous les centres) 46,798 45,902 -2 201,966 210,875 4 248,764 256,777 3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 199 187 -6 616 548 -11 815 735 -10 Barrie

195 230 18 320 202 -37 515 432 -16 Belleville - Quinte West 146 126 -14 244 184 -25 390 310 -21 Brantford

323 316 -2 760 840 11 1,083 1,156 7 Calgary

5,819 5,827 0 18,192 14,650 -19 24,010 20,477 -15 Chilliwack

141 125 -11 260 850 227 401 975 143 Drummondville 215 228 6 1,158 1,428 23 1,373 1,656 21 Edmonton

5,448 5,478 1 11,796 12,198 3 17,244 17,676 3 Fredericton

289 284 -2 1,024 674 -34 1,313 958 -27 Greater/Grand Sudbury 95 84 -12 338 338 - 433 422 -3 Guelph

34 33 -3 414 416 0 448 449 0 Halifax

752 678 -10 4,474 3,826 -14 5,226 4,504 -14 Hamilton

304 306 1 3,250 3,162 -3 3,554 3,468 -2 Kamloops

131 134 2 970 1,682 73 1,101 1,816 65 Kelowna

253 224 -11 1,848 1,780 -4 2,101 2,004 -5 Kingston

296 243 -18 312 200 -36 608 443 -27 Kitchener-Cambridge-Waterloo 489 391 -20 3,668 5,236 43 4,157 5,627 35 Lethbridge

332 322 -3 486 490 1 818 812 -1 London

388 422 9 3,088 4,630 50 3,476 5,052 45 Moncton

362 370 2 2,157 2,422 12 2,519 2,793 11 Montréal

1,410 1,339 -5 25,579 24,712 -3 26,988 26,051 -3 Nanaimo

100 119 19 246 634 158 347 753 117 Oshawa

534 487 -9 402 342 -15 936 829 -11 Ottawa-Gatineau 1,918 1,945 1 12,580 13,410 7 14,497 15,355 6 Gatineau

357 380 6 1,962 2,459 25 2,319 2,839 22 Ottawa

1,561 1,565 0 10,618 10,951 3 12,178 12,516 3 Peterborough

79 65 -18 22 22 - 100 87 -13 Québec

732 737 1 6,782 6,506 -4 7,514 7,244 -4 Red Deer

100 79 -21 360 358 -1 460 437 -5 Regina

500 503 1 512 1,022 100 1,012 1,525 51 Saguenay

244 243 0 1,128 1,134 1 1,372 1,377 0 St. Catharines-Niagara 567 585 3 3,128 3,014 -4 3,695 3,599 -3 Saint John

277 260 -6 398 370 -7 675 630 -7 St. John's

602 556 -8 324 612 89 926 1,168 26 Saskatoon

1,417 1,348 -5 1,992 1,472 -26 3,409 2,820 -17 Sherbrooke

245 219 -11 2,500 2,532 1 2,745 2,751 0 Thunder Bay

76 91 20 228 214 -6 304 305 0 Toronto

2,518 2,338 -7 19,204 22,848 19 21,722 25,186 16 Trois-Rivières 154 158 3 1,198 832 -31 1,352 990 -27 Vancouver

2,343 2,106 -10 24,998 26,296 5 27,341 28,402 4 Victoria

319 319 - 3,254 4,274 31 3,573 4,593 29 Windsor

266 286 8 674 990 47 940 1,276 36 Winnipeg

1,842 1,841 0 4,214 4,964 18 6,055 6,805 12

Les données sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021 Source : SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus





























janvier - avril 2025 - 2026















Province

Maisons individuelles Autres Total





























2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % T.-N.-L.

126 113 -10 107 257 140 233 370 59 Î.-P.-É.

68 45 -34 397 411 4 465 456 -2 N.-É.

350 330 -6 2,173 1,332 -39 2,523 1,662 -34 N.-B.

115 119 3 742 851 15 857 970 13 Atlantique

659 607 -8 3,419 2,851 -17 4,078 3,458 -15 Qc

1,129 1,324 17 13,296 14,826 12 14,425 16,150 12 Ont.

2,384 2,225 -7 13,888 18,198 31 16,272 20,423 26 Man.

684 643 -6 1,173 1,826 56 1,857 2,469 33 Sask.

452 435 -4 1,478 901 -39 1,930 1,336 -31 Alb.

4,867 3,775 -22 11,897 9,087 -24 16,764 12,862 -23 Prairies

6,003 4,853 -19 14,548 11,814 -19 20,551 16,667 -19 C.-B.

1,115 1,086 -3 10,799 13,227 22 11,914 14,313 20 Canada

11,290 10,095 -11 55,950 60,916 9 67,240 71,011 6 Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

40 37 -8 857 226 -74 897 263 -71 Barrie

21 44 110 98 48 -51 119 92 -23 Belleville - Quinte West

32 20 -38 165 4 -98 197 24 -88 Brantford

88 101 15 580 399 -31 668 500 -25 Calgary

2,328 1,758 -24 7,045 4,504 -36 9,373 6,262 -33 Chilliwack

38 35 -8 237 341 44 275 376 37 Drummondville

72 64 -11 254 404 59 326 468 44 Edmonton

2,092 1,548 -26 3,864 3,558 -8 5,956 5,106 -14 Fredericton

25 23 -8 125 94 -25 150 117 -22 Greater/Grand Sudbury

8 13 63 5 42 ## 13 55 323 Guelph

7 3 -57 7 46 ## 14 49 250 Halifax

210 166 -21 2,067 933 -55 2,277 1,099 -52 Hamilton

55 55 - 625 670 7 680 725 7 Kamloops

41 46 12 106 794 ## 147 840 471 Kelowna

72 44 -39 668 648 -3 740 692 -6 Kingston

47 47 - 216 12 -94 263 59 -78 Kitchener-Cambridge-Waterloo

96 105 9 1,018 2,038 100 1,114 2,143 92 Lethbridge

82 65 -21 142 197 39 224 262 17 London

142 107 -25 225 1,858 ## 367 1,965 435 Moncton

30 35 17 547 653 19 577 688 19 Montréal

347 301 -13 6,939 6,934 0 7,286 7,235 -1 Nanaimo

29 43 48 105 282 169 134 325 143 Oshawa

64 68 6 102 51 -50 166 119 -28 Ottawa-Gatineau 522 469 -10 3,671 3,753 2 4,193 4,222 1 Gatineau

67 86 28 626 1,062 70 693 1,148 66 Ottawa

455 383 -16 3,045 2,691 -12 3,500 3,074 -12 Peterborough

18 13 -28 3 11 267 21 24 14 Québec

193 215 11 1,972 2,449 24 2,165 2,664 23 Red Deer

40 26 -35 17 146 ## 57 172 202 Regina

99 114 15 693 457 -34 792 571 -28 Saguenay

58 65 12 151 375 148 209 440 111 St. Catharines-Niagara

100 164 64 390 729 87 490 893 82 Saint John

34 38 12 27 28 4 61 66 8 St. John's

121 94 -22 105 218 108 226 312 38 Saskatoon

326 314 -4 719 434 -40 1,045 748 -28 Sherbrooke

70 56 -20 380 797 110 450 853 90 Thunder Bay

5 7 40 20 101 405 25 108 332 Toronto

795 533 -33 6,567 7,436 13 7,362 7,969 8 Trois-Rivières

50 30 -40 226 265 17 276 295 7 Vancouver

574 568 -1 7,345 8,296 13 7,919 8,864 12 Victoria

69 78 13 934 1,478 58 1,003 1,556 55 Windsor

75 55 -27 108 217 101 183 272 49 Winnipeg

620 583 -6 982 1,593 62 1,602 2,176 36 Total

9,735 8,150 -16 50,307 53,519 6 60,042 61,669 3

Les données de 2024, 2025 et 2026 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021.









Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés)











Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



avril 2025 avril 2026 % avril 2025 avril 2026 % avril 2025 avril 2026 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 54 30 -44 56 170 204 110 200 82 Î.-P.-É. 26 6 -77 150 88 -41 176 94 -47 N.-É. 129 106 -18 890 249 -72 1,019 355 -65 N.-B. 36 34 -6 148 241 63 184 275 49 Atlantique 245 176 -28 1,244 748 -40 1,489 924 -38 Qc 427 411 -4 3,861 4,530 17 4,288 4,941 15 Ont. 798 657 -18 4,536 6,023 33 5,334 6,680 25 Man. 225 207 -8 270 596 121 495 803 62 Sask. 147 138 -6 488 448 -8 635 586 -8 Alb. 1,588 1,188 -25 3,706 2,004 -46 5,294 3,192 -40 Prairies 1,960 1,533 -22 4,464 3,048 -32 6,424 4,581 -29 C.-B. 356 286 -20 4,047 4,393 9 4,403 4,679 6 Canada (10 000+) 3,786 3,063 -19 18,152 18,742 3 21,938 21,805 -1 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 13 15 15 202 178 -12 215 193 -10 Barrie 5 21 320 34 1 -97 39 22 -44 Belleville - Quinte West 11 8 -27 0 0 - 11 8 -27 Brantford 39 28 -28 269 71 -74 308 99 -68 Calgary 821 515 -37 2,281 742 -67 3,102 1,257 -59 Chilliwack 11 9 -18 121 315 160 132 324 145 Drummondville 26 29 12 57 214 275 83 243 193 Edmonton 604 525 -13 1,257 1,180 -6 1,861 1,705 -8 Fredericton 5 5 - 0 2 ## 5 7 40 Greater/Grand Sudbury 3 6 100 0 6 ## 3 12 300 Guelph 3 0 -100 6 9 50 9 9 - Halifax 56 49 -13 860 147 -83 916 196 -79 Hamilton 14 13 -7 179 14 -92 193 27 -86 Kamloops 8 10 25 4 358 ## 12 368 ## Kelowna 22 5 -77 177 128 -28 199 133 -33 Kingston 18 6 -67 33 0 -100 51 6 -88 Kitchener-Cambridge-Waterloo 26 30 15 229 825 260 255 855 235 Lethbridge 20 16 -20 20 2 -90 40 18 -55 London 41 33 -20 30 934 ## 71 967 ## Moncton 15 18 20 126 227 80 141 245 74 Montréal 134 111 -17 1,825 2,254 24 1,959 2,365 21 Nanaimo 9 27 200 18 214 ## 27 241 ## Oshawa 43 4 -91 35 6 -83 78 10 -87 Ottawa-Gatineau 170 129 -24 1,414 1,104 -22 1,584 1,233 -22 Gatineau 24 6 -75 123 352 186 147 358 144 Ottawa 146 123 -16 1,291 752 -42 1,437 875 -39 Peterborough 1 0 -100 0 0 - 1 0 -100 Québec 67 78 16 621 846 36 688 924 34 Red Deer 11 10 -9 0 0 - 11 10 -9 Regina 19 30 58 262 369 41 281 399 42 Saguenay 29 26 -10 13 46 254 42 72 71 St. Catharines-Niagara 23 51 122 56 42 -25 79 93 18 Saint John 11 5 -55 1 2 100 12 7 -42 St. John's 50 26 -48 54 169 213 104 195 88 Saskatoon 123 102 -17 215 71 -67 338 173 -49 Sherbrooke 33 16 -52 162 121 -25 195 137 -30 Thunder Bay 2 2 - 0 5 ## 2 7 250 Toronto 249 140 -44 2,041 2,940 44 2,290 3,080 34 Trois-Rivières 20 14 -30 67 34 -49 87 48 -45 Vancouver 171 125 -27 2,914 2,033 -30 3,085 2,158 -30 Victoria 20 23 15 371 841 127 391 864 121 Windsor 25 26 4 35 190 443 60 216 260 Winnipeg 214 188 -12 199 578 190 413 766 85 Toutes les régions 3,185 2,474 -22 16,188 17,218 6 19,373 19,692 2

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés) ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]