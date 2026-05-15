Mises en chantier d'habitations en avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

15 mai, 2026, 08:15 ET

OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a augmenté de 3,2 % en avril, pour se chiffrer à 256 777, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Continue Reading
Mises en chantier d'habitations au Canada (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Mises en chantier d'habitations au Canada (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a diminué de 1 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 21 805 en avril 2026, alors qu'il était de 21 938 en avril 2025. Le cumul annuel s'est établi à 71 011, en hausse de 6 % par rapport à la même période en 2025. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 17 % en avril (279 317) par rapport à mars (239 747) dans l'ensemble des régions du pays.

La SCHL publie désormais des données sur les permis de construire et d'autres données du Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA). Les données comprennent le nombre de logements approuvés en attente de mise en chantier, le nombre de logements en construction et le nombre de logements achevés. Ces indicateurs offrent un portait complet de la construction résidentielle et sont disponibles pour les centres de 50 000 habitants ou plus.

Citation :

« La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté en avril. Cependant, cette hausse fait suite à plusieurs mois consécutifs de baisse, ce qui montre comment la construction est inégale en ce moment. Les chiffres varient d'un mois à l'autre. Les données sur les permis de construire mettent cette tendance encore plus en contexte. Elles montrent que le nombre de logements qui seront construits dans l'avenir demeure à la baisse, ce qui est conforme aux Perspectives du marché de l'habitation de la SCHL », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.

« Les permis de construire sont un indicateur précoce de la construction résidentielle. Quant aux mises en chantier d'habitations, elles nous renseignent sur les logements dont la construction a commencé et sont le meilleur indicateur de l'offre future de logements. Ensemble, ces mesures montrent comment les intentions d'entreprendre des projets de construction se traduisent réellement par la construction de logements. Elles offrent ainsi un portait plus complet de la trajectoire du marché de la construction résidentielle, a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL et premier vice-président, Connaissance du marché. C'est pourquoi la SCHL publie de façon proactive les données sur les permis de construire, parallèlement aux données du Relevé des mises en chantier et des achèvements. »

Faits saillants :

  • Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 13 694.
  • Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 21 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en avril par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier ont diminué de 30 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une hausse de 34 % grâce à la croissance des mises en chantier de logements collectifs.
  • Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le 15 juin à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et une institution phare du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à la présence de la SCHL d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la population canadienne peut compter sur un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Liens connexes :

Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants
Mars et avril 2026











Permis délivrés* mais construction
non commencée (nombre de logements)

Logements en construction (nombre)

Logements achevés (nombre)

Province/centre

Mars 2026

Avril 2026

%

Mars 2026

Avril 2026

%

Mars 2026

Avril 2026

%

Provinces








Terre-Neuve-et-Labrador

541

413

-23.7

775

851

9.8

65

119

83.1

Île-du-Prince-Édouard

317

294

-7.3

822

879

6.9

31

37

19.4

Nouvelle-Écosse

3,683

3,858

4.8

13,613

13,694

0.6

395

157

-60.3

Nouveau-Brunswick

1,356

1,378

1.6

6,088

5,877

-3.5

361

472

30.7

Atlantique

5,897

5,943

0.8

21,298

21,301

0

852

785

-7.9

Québec

37,076

34,533

-6.9

57,337

58,963

2.8

2,883

2,764

-4.1

Ontario

33,592

29,408

-12.5

146,956

149,423

1.7

4,115

4,028

-2.1

Manitoba

4,261

4,248

-0.3

8,586

9,161

6.7

347

195

-43.8

Saskatchewan

2,185

2,068

-5.4

5,776

5,823

0.8

194

549

183

Alberta

23,862

24,139

1.2

43,663

43,156

-1.2

3,784

3,535

-6.6

Prairies

30,308

30,455

0.5

58,025

58,140

0.2

4,325

4,279

-1.1

Colombie-Britannique

41,966

41,985

0

82,306

83,364

1.3

3,236

3,401

5.1

Canada (centres de 50 000+ hab.)

148,839

142,324

-4.4

365,922

371,191

1.4

15,411

15,257

-1










Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

2,185

2,373

8.6

2,759

2,766

0.3

28

186

##

Barrie

525

644

22.7

2,060

2,030

-1.5

348

52

-85.1

Belleville-Quinte West

144

147

2.1

828

819

-1.1

9

17

88.9

Brantford

433

410

-5.3

1,803

1,858

3.1

20

44

120

Calgary

18,652

18,779

0.7

24,938

24,095

-3.4

2,606

2,097

-19.5

Chilliwack

456

150

-67.1

1,022

1,209

18.3

6

137

##

Drummondville

523

292

-44.2

878

1,032

17.5

19

89

##

Edmonton

4,766

4,838

1.5

16,568

16,924

2.1

993

1,362

37.2

Fredericton

270

287

6.3

1,698

1,440

-15.2

36

266

##

Grand Sudbury

50

49

-2

610

572

-6.2

38

50

31.6

Guelph

120

111

-7.5

598

545

-8.9

5

62

##

Halifax

3,564

3,750

5.2

13,468

13,549

0.6

374

127

-66

Hamilton

386

376

-2.6

7,421

6,994

-5.8

113

452

##

Kamloops

697

333

-52.2

912

1,252

37.3

124

28

-77.4

Kelowna

1,355

1,376

1.5

4,787

4,442

-7.2

554

537

-3.1

Kingston

406

619

52.5

1,841

1,835

-0.3

19

12

-36.8

Kitchener-Cambridge-Waterloo

1,620

780

-51.9

7,397

7,997

8.1

367

253

-31.1

Lethbridge

282

360

27.7

851

836

-1.8

36

33

-8.3

London

2,462

1,616

-34.4

5,837

6,738

15.4

90

64

-28.9

Moncton

668

603

-9.7

3,392

3,467

2.2

237

171

-27.8

Montréal

22,797

20,546

-9.9

33,545

34,410

2.6

1,807

1,537

-14.9

Nanaimo

485

258

-46.8

915

1,126

23.1

11

28

154.5

Oshawa

958

755

-21.2

3,336

2,760

-17.3

72

614

##

Ottawa-Gatineau

6,922

6,011

-13.2

21,264

21,555

1.4

1,063

975

-8.3

  Gatineau

2,261

2,090

-7.6

4,008

4,229

5.5

307

138

-55

  Ottawa

4,661

3,921

-15.9

17,256

17,326

0.4

756

837

10.7

Peterborough

60

122

103.3

71

62

-12.7

19

9

-52.6

Québec

7,762

7,891

1.7

10,350

10,844

4.8

232

426

83.6

Red Deer

31

40

29

433

422

-2.5

21

21

0

Regina

505

181

-64.2

1,460

1,781

22

33

81

145.5

Saguenay

851

817

-4

1,061

1,045

-1.5

58

88

51.7

St. Catharines-Niagara

907

830

-8.5

4,305

4,350

1

101

47

-53.5

Saint John

418

488

16.7

998

970

-2.8

88

35

-60.2

St. John's

541

413

-23.7

775

851

9.8

65

119

83.1

Saskatoon

1,680

1,887

12.3

4,316

4,042

-6.3

161

468

190.7

Sherbrooke

554

449

-19

2,119

2,040

-3.7

72

206

186.1

Thunder Bay

268

192

-28.4

365

359

-1.6

8

13

62.5

Toronto

19,380

17,732

-8.5

88,714

90,550

2.1

1,937

1,376

-29

Trois-Rivières

643

656

2

977

1,012

3.6

103

17

-83.5

Vancouver

34,304

35,830

4.4

62,130

61,945

-0.3

2,170

2,345

8.1

Victoria

2,243

1,492

-33.5

8,427

9,262

9.9

313

48

-84.7

Windsor

424

265

-37.5

1,465

1,598

9.1

121

75

-38

Winnipeg

4,153

4,142

-0.3

8,199

8,773

7

321

188

-41.4

Toutes les RMR

145,450

138,890

-4.5

354,893

360,157

1.5

14,798

14,755

-0.3

*Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas  encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir.

## non calculable / valeurs extrêmes

Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA)

© Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026.

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)

avril 2026


Maisons individuelles

Autres

Total


mars 2026

avril 2026

%

mars 2026

avril 2026

%

mars 2026

avril 2026

%

Provinces (10,000+)








Nfld.Lab.

753

701

-7

481

763

59

1,233

1,464

19

P.E.I.    

296

267

-10

852

976

15

1,148

1,243

8

N.S.    

1,471

1,448

-2

5,769

5,156

-11

7,240

6,604

-9

N.B.    

1,101

1,084

-2

4,744

4,651

-2

5,845

5,736

-2

Que.   

5,351

5,379

1

54,693

55,487

1

60,043

60,866

1

Ont.    

9,855

9,523

-3

52,933

59,936

13

62,788

69,459

11

Man.    

2,150

2,133

-1

5,218

5,808

11

7,368

7,941

8

Sask.    

1,937

1,864

-4

2,524

2,520

0

4,461

4,384

-2

Alta.    

13,103

13,110

0

32,944

29,695

-10

46,047

42,805

-7

B.C.    

4,414

4,150

-6

35,716

39,549

11

40,129

43,699

9

Canada (10,000+)

40,429

39,660

-2

195,872

204,542

4

236,301

244,202

3

Canada (Tous les centres)

46,798

45,902

-2

201,966

210,875

4

248,764

256,777

3

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

199

187

-6

616

548

-11

815

735

-10

Barrie

195

230

18

320

202

-37

515

432

-16

Belleville - Quinte West

146

126

-14

244

184

-25

390

310

-21

Brantford

323

316

-2

760

840

11

1,083

1,156

7

Calgary

5,819

5,827

0

18,192

14,650

-19

24,010

20,477

-15

Chilliwack

141

125

-11

260

850

227

401

975

143

Drummondville

215

228

6

1,158

1,428

23

1,373

1,656

21

Edmonton

5,448

5,478

1

11,796

12,198

3

17,244

17,676

3

Fredericton

289

284

-2

1,024

674

-34

1,313

958

-27

Greater/Grand Sudbury

95

84

-12

338

338

-

433

422

-3

Guelph

34

33

-3

414

416

0

448

449

0

Halifax

752

678

-10

4,474

3,826

-14

5,226

4,504

-14

Hamilton

304

306

1

3,250

3,162

-3

3,554

3,468

-2

Kamloops

131

134

2

970

1,682

73

1,101

1,816

65

Kelowna

253

224

-11

1,848

1,780

-4

2,101

2,004

-5

Kingston

296

243

-18

312

200

-36

608

443

-27

Kitchener-Cambridge-Waterloo

489

391

-20

3,668

5,236

43

4,157

5,627

35

Lethbridge

332

322

-3

486

490

1

818

812

-1

London

388

422

9

3,088

4,630

50

3,476

5,052

45

Moncton

362

370

2

2,157

2,422

12

2,519

2,793

11

Montréal

1,410

1,339

-5

25,579

24,712

-3

26,988

26,051

-3

Nanaimo

100

119

19

246

634

158

347

753

117

Oshawa

534

487

-9

402

342

-15

936

829

-11

Ottawa-Gatineau

1,918

1,945

1

12,580

13,410

7

14,497

15,355

6

  Gatineau

357

380

6

1,962

2,459

25

2,319

2,839

22

  Ottawa

1,561

1,565

0

10,618

10,951

3

12,178

12,516

3

Peterborough

79

65

-18

22

22

-

100

87

-13

Québec

732

737

1

6,782

6,506

-4

7,514

7,244

-4

Red Deer

100

79

-21

360

358

-1

460

437

-5

Regina

500

503

1

512

1,022

100

1,012

1,525

51

Saguenay

244

243

0

1,128

1,134

1

1,372

1,377

0

St. Catharines-Niagara

567

585

3

3,128

3,014

-4

3,695

3,599

-3

Saint John

277

260

-6

398

370

-7

675

630

-7

St. John's

602

556

-8

324

612

89

926

1,168

26

Saskatoon

1,417

1,348

-5

1,992

1,472

-26

3,409

2,820

-17

Sherbrooke

245

219

-11

2,500

2,532

1

2,745

2,751

0

Thunder Bay

76

91

20

228

214

-6

304

305

0

Toronto

2,518

2,338

-7

19,204

22,848

19

21,722

25,186

16

Trois-Rivières

154

158

3

1,198

832

-31

1,352

990

-27

Vancouver

2,343

2,106

-10

24,998

26,296

5

27,341

28,402

4

Victoria

319

319

-

3,254

4,274

31

3,573

4,593

29

Windsor

266

286

8

674

990

47

940

1,276

36

Winnipeg

1,842

1,841

0

4,214

4,964

18

6,055

6,805

12

Les données sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021 

Source :  SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus














janvier - avril 2025 - 2026







Province

Maisons individuelles

Autres

Total














2025

2026

%

2025

2026

%

2025

2026

%

T.-N.-L.

126

113

-10

107

257

140

233

370

59

Î.-P.-É.

68

45

-34

397

411

4

465

456

-2

N.-É.

350

330

-6

2,173

1,332

-39

2,523

1,662

-34

N.-B.

115

119

3

742

851

15

857

970

13

Atlantique

659

607

-8

3,419

2,851

-17

4,078

3,458

-15

Qc

1,129

1,324

17

13,296

14,826

12

14,425

16,150

12

Ont.   

2,384

2,225

-7

13,888

18,198

31

16,272

20,423

26

Man.   

684

643

-6

1,173

1,826

56

1,857

2,469

33

Sask.    

452

435

-4

1,478

901

-39

1,930

1,336

-31

Alb.

4,867

3,775

-22

11,897

9,087

-24

16,764

12,862

-23

Prairies

6,003

4,853

-19

14,548

11,814

-19

20,551

16,667

-19

C.-B.

1,115

1,086

-3

10,799

13,227

22

11,914

14,313

20

Canada

11,290

10,095

-11

55,950

60,916

9

67,240

71,011

6

Régions métropolitaines




















Abbotsford-Mission

40

37

-8

857

226

-74

897

263

-71

Barrie

21

44

110

98

48

-51

119

92

-23

Belleville - Quinte West

32

20

-38

165

4

-98

197

24

-88

Brantford

88

101

15

580

399

-31

668

500

-25

Calgary

2,328

1,758

-24

7,045

4,504

-36

9,373

6,262

-33

Chilliwack

38

35

-8

237

341

44

275

376

37

Drummondville

72

64

-11

254

404

59

326

468

44

Edmonton

2,092

1,548

-26

3,864

3,558

-8

5,956

5,106

-14

Fredericton

25

23

-8

125

94

-25

150

117

-22

Greater/Grand Sudbury

8

13

63

5

42

##

13

55

323

Guelph

7

3

-57

7

46

##

14

49

250

Halifax

210

166

-21

2,067

933

-55

2,277

1,099

-52

Hamilton

55

55

-

625

670

7

680

725

7

Kamloops

41

46

12

106

794

##

147

840

471

Kelowna

72

44

-39

668

648

-3

740

692

-6

Kingston

47

47

-

216

12

-94

263

59

-78

Kitchener-Cambridge-Waterloo

96

105

9

1,018

2,038

100

1,114

2,143

92

Lethbridge

82

65

-21

142

197

39

224

262

17

London

142

107

-25

225

1,858

##

367

1,965

435

Moncton

30

35

17

547

653

19

577

688

19

Montréal

347

301

-13

6,939

6,934

0

7,286

7,235

-1

Nanaimo

29

43

48

105

282

169

134

325

143

Oshawa

64

68

6

102

51

-50

166

119

-28

Ottawa-Gatineau

522

469

-10

3,671

3,753

2

4,193

4,222

1

  Gatineau

67

86

28

626

1,062

70

693

1,148

66

  Ottawa

455

383

-16

3,045

2,691

-12

3,500

3,074

-12

Peterborough

18

13

-28

3

11

267

21

24

14

Québec

193

215

11

1,972

2,449

24

2,165

2,664

23

Red Deer

40

26

-35

17

146

##

57

172

202

Regina

99

114

15

693

457

-34

792

571

-28

Saguenay

58

65

12

151

375

148

209

440

111

St. Catharines-Niagara

100

164

64

390

729

87

490

893

82

Saint John

34

38

12

27

28

4

61

66

8

St. John's

121

94

-22

105

218

108

226

312

38

Saskatoon

326

314

-4

719

434

-40

1,045

748

-28

Sherbrooke

70

56

-20

380

797

110

450

853

90

Thunder Bay

5

7

40

20

101

405

25

108

332

Toronto

795

533

-33

6,567

7,436

13

7,362

7,969

8

Trois-Rivières

50

30

-40

226

265

17

276

295

7

Vancouver

574

568

-1

7,345

8,296

13

7,919

8,864

12

Victoria

69

78

13

934

1,478

58

1,003

1,556

55

Windsor

75

55

-27

108

217

101

183

272

49

Winnipeg

620

583

-6

982

1,593

62

1,602

2,176

36

Total

9,735

8,150

-16

50,307

53,519

6

60,042

61,669

3

Les données de 2024, 2025 et 2026 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2021.




Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés)




Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles

Autres

Tous les logements


avril 2025

avril 2026

%

avril 2025

avril 2026

%

avril 2025

avril 2026

%

Provinces (10 000+)








T.-N.-L.

54

30

-44

56

170

204

110

200

82

Î.-P.-É.

26

6

-77

150

88

-41

176

94

-47

N.-É.

129

106

-18

890

249

-72

1,019

355

-65

N.-B.

36

34

-6

148

241

63

184

275

49

Atlantique

245

176

-28

1,244

748

-40

1,489

924

-38

Qc  

427

411

-4

3,861

4,530

17

4,288

4,941

15

Ont.    

798

657

-18

4,536

6,023

33

5,334

6,680

25

Man.    

225

207

-8

270

596

121

495

803

62

Sask.    

147

138

-6

488

448

-8

635

586

-8

Alb.    

1,588

1,188

-25

3,706

2,004

-46

5,294

3,192

-40

Prairies

1,960

1,533

-22

4,464

3,048

-32

6,424

4,581

-29

C.-B.

356

286

-20

4,047

4,393

9

4,403

4,679

6

Canada (10 000+)

3,786

3,063

-19

18,152

18,742

3

21,938

21,805

-1

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

13

15

15

202

178

-12

215

193

-10

Barrie

5

21

320

34

1

-97

39

22

-44

Belleville - Quinte West

11

8

-27

0

0

-

11

8

-27

Brantford

39

28

-28

269

71

-74

308

99

-68

Calgary

821

515

-37

2,281

742

-67

3,102

1,257

-59

Chilliwack

11

9

-18

121

315

160

132

324

145

Drummondville

26

29

12

57

214

275

83

243

193

Edmonton

604

525

-13

1,257

1,180

-6

1,861

1,705

-8

Fredericton

5

5

-

0

2

##

5

7

40

Greater/Grand Sudbury

3

6

100

0

6

##

3

12

300

Guelph

3

0

-100

6

9

50

9

9

-

Halifax

56

49

-13

860

147

-83

916

196

-79

Hamilton

14

13

-7

179

14

-92

193

27

-86

Kamloops

8

10

25

4

358

##

12

368

##

Kelowna

22

5

-77

177

128

-28

199

133

-33

Kingston

18

6

-67

33

0

-100

51

6

-88

Kitchener-Cambridge-Waterloo

26

30

15

229

825

260

255

855

235

Lethbridge

20

16

-20

20

2

-90

40

18

-55

London

41

33

-20

30

934

##

71

967

##

Moncton

15

18

20

126

227

80

141

245

74

Montréal

134

111

-17

1,825

2,254

24

1,959

2,365

21

Nanaimo

9

27

200

18

214

##

27

241

##

Oshawa

43

4

-91

35

6

-83

78

10

-87

Ottawa-Gatineau

170

129

-24

1,414

1,104

-22

1,584

1,233

-22

  Gatineau

24

6

-75

123

352

186

147

358

144

  Ottawa

146

123

-16

1,291

752

-42

1,437

875

-39

Peterborough

1

0

-100

0

0

-

1

0

-100

Québec

67

78

16

621

846

36

688

924

34

Red Deer

11

10

-9

0

0

-

11

10

-9

Regina

19

30

58

262

369

41

281

399

42

Saguenay

29

26

-10

13

46

254

42

72

71

St. Catharines-Niagara

23

51

122

56

42

-25

79

93

18

Saint John

11

5

-55

1

2

100

12

7

-42

St. John's

50

26

-48

54

169

213

104

195

88

Saskatoon

123

102

-17

215

71

-67

338

173

-49

Sherbrooke

33

16

-52

162

121

-25

195

137

-30

Thunder Bay

2

2

-

0

5

##

2

7

250

Toronto

249

140

-44

2,041

2,940

44

2,290

3,080

34

Trois-Rivières

20

14

-30

67

34

-49

87

48

-45

Vancouver

171

125

-27

2,914

2,033

-30

3,085

2,158

-30

Victoria

20

23

15

371

841

127

391

864

121

Windsor

25

26

4

35

190

443

60

216

260

Winnipeg

214

188

-12

199

578

190

413

766

85

Toutes les régions

3,185

2,474

-22

16,188

17,218

6

19,373

19,692

2

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés)

## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Profil de l'entreprise

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)