MISSISSAUGA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - Dans le but d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables pour la population ontarienne, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un investissement de plus de 28 millions de dollars pour soutenir quatre projets en matière de logements.

Ces nouveaux ensembles résidentiels offriront au total 599 unités, comprenant des unités de diverses tailles à différents niveaux d'abordabilité pour répondre aux besoins uniques de la région de Peel. Ces ensembles sont financés en partie au moyen de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) et de l'Initiative Canada‑Ontario de logement communautaire (ICOLC), en plus de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) et du Fonds pour le logement abordable (FLA).

Credit River Way, situé au 200, chemin Missinnihe à Mississauga, est un immeuble locatif de sept étages comprenant 150 logements, achevé en octobre 2024. Il propose une gamme d'unités de une, deux et trois chambres, et répond aux besoins des personnes à revenu faible et moyen ayant des besoins en matière de mobilité. Il a été bâti sur d'anciens terrains d'Imperial Oil à Port Credit, réaménagés en une collectivité moderne à usage mixte qui accorde la priorité à la durabilité, à la connectivité et à l'accès public au secteur riverain. L'immeuble a reçu plus de 12,4 millions de dollars dans le cadre de l'ILPOL. Un investissement supplémentaire de 24 millions de dollars par l'entremise du FLA du gouvernement fédéral avait été annoncé précédemment en 2020.

Creekside Apartments, situé au 1639 Lakeshore Road West à Mississauga, offrira 51 logements abordables aux personnes vulnérables aux prises avec l'insécurité en matière de logement, notamment les femmes, les personnes noires, autochtones et de couleur et les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de déficience physique ou développementale. L'ensemble résidentiel axé sur le transport en commun comprendra des commodités axées sur le mieux-être et sera situé près des écoles, des parcs, des services sociaux et du corridor commercial de la zone d'amélioration commerciale de Clarkson. Il bénéficie de 1,8 million de dollars dans le cadre de l'ICOLC. Le gouvernement fédéral a investi 19,7 millions de dollars supplémentaires pour soutenir l'ensemble résidentiel dans le cadre de l'ICRL, qui a déjà été annoncée en novembre 2023. L'ensemble résidentiel est en construction et devrait être achevé d'ici la fin de 2026 ou le début de 2027.

Chelsea Gardens, situé au 6 Knightsbridge, à Brampton, sera une tour de 20 étages comprenant 200 logements abordables une fois achevée en 2027. Cet ensemble résidentiel sera idéalement situé à proximité d'une importante station de transport en commun, d'épiceries et d'un centre commercial. Il comprendra une bibliothèque, une salle de réunion, une cuisine ainsi que des aires de soutien administratif. L'immeuble bénéficie de plus de 7,2 millions de dollars dans le cadre de l'ILPOL. Cela fait suite à un investissement fédéral de 42,5 millions de dollars annoncé en 2020 dans le cadre du FLA.

Enfin, l'immeuble locatif pour aînés Basswood, situé au 527, rue Main Nord à Brampton, offrira 198 logements locatifs abordables aux aînés une fois achevé en 2027. Faisant partie du Campus de soins de la région de Peel, une communauté offrant une gamme continue de services permettant aux résidents de vieillir chez eux, le site donnera un accès facile au transport en commun, aux services essentiels, aux programmes de soutien ainsi qu'à divers services communautaires et de santé. Plus du tiers des unités sont entièrement accessibles en fauteuil roulant et comprennent des caractéristiques telles que des surfaces de cuisson accessibles, du mobilier adapté et des espaces de transfert. L'immeuble reçoit plus de 6,9 millions de dollars, dans le cadre de l'ILPOL. Cela fait suite à un investissement fédéral de 37 millions de dollars dans le cadre du FLA, annoncé en 2020.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu à Credit River Way et a été faite par Charles Sousa, député fédéral de Mississauga--Lakeshore, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et Laura Smith, adjointe parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario. Ils étaient accompagnés de Rudy Cuzzetto, député provincial de Mississauga-Lakeshore, de Charmaine Wiliams, députée provinciale de Brampton-Centre, de Harkirat Singh, maire adjoint de la Ville de Brampton, de Carolyn Parrish, mairesse de la Ville de Mississauga, et Nando Iannicca, président et premier dirigeant, région de Peel.

Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Citations :

« Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les collectivités à élaborer des solutions de logement locales pour remédier à la crise du logement. Les ensembles résidentiels annoncés aujourd'hui offriront plus de logements sûrs et abordables aux résidents de la région de Peel. Je suis fier de la participation de notre gouvernement et de la réelle différence qu'elle fera auprès des gens de la collectivité ». - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde mérite d'avoir un toit et un chez-soi sûr. Cette annonce aidera de nombreuses familles et personnes à guérir et à reconstruire leur vie, en offrant non seulement un chez-soi, mais aussi de l'espoir. Le soutien et l'engagement continus du gouvernement du Canada à l'égard de la création de logements abordables aideront à améliorer la vie des gens ici, dans la région de Peel. » - Charles Sousa, député fédéral de Mississauga‒Lakeshore

« Notre gouvernement est d'avis que tous les membres de la population de l'Ontario méritent un logement sûr et abordable qui répond à leurs besoins. En investissant dans de nouveaux logements et dans le parc existant, en réduisant les formalités administratives et en collaborant avec des partenaires à tous les ordres de gouvernement, nous créons les conditions nécessaires pour lancer les chantiers plus rapidement, bâtir des communautés plus solides et soutenir un Ontario plus résilient pour les générations à venir. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui reflète notre engagement continu à protéger l'Ontario en veillant à ce que chacun ait un endroit où se loger. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires à tous les ordres de gouvernement afin d'accroître l'offre de logements abordables dans toutes les régions de la province. » - Laura Smith, adjointe parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Chaque personne en Ontario mérite d'avoir accès à un logement sûr, sécuritaire et abordable. Nos investissements dans des projets d'ensembles résidentiels comme Credit River Way et Creekside Apartments contribueront à créer davantage d'options de logement pour les familles, les aînés et les résidents vulnérables de la région de Peel. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires municipaux et fédéraux pour offrir des solutions de logement concrètes et bâtir un avenir plus solide pour Mississauga--Lakeshore et les collectivités de l'ensemble de la région de Peel. » - Rudy Cuzzetto, député provincial de Mississauga--Lakeshore

« Chelsea Gardens, dans Brampton Centre, représente une avancée importante pour répondre au besoin urgent de logements abordables dans notre collectivité. Cet investissement permettra de créer 50 nouveaux logements abordables pour les personnes et les familles qui en ont le plus besoin, en leur offrant stabilité, dignité et possibilités. Je suis fière de voir nos gouvernements travailler ensemble pour obtenir des résultats concrets pour les résidents de Brampton Centre. » - Charmaine Wiliams, députée provinciale de Brampton Centre

« Notre gouvernement continue de prendre des mesures pour répondre au besoin croissant de logements abordables à Brampton et dans la région de Peel. Ces investissements contribueront à créer davantage de logements sûrs et abordables pour les aînés, les familles et les résidents vulnérables, tout en soutenant des collectivités complètes reliées aux transports en commun, aux services et aux possibilités. Des projets comme l'immeuble locatif pour aînés Peel Manor feront une différence significative pour les résidents de Brampton en élargissant l'accès à des options de logement abordables et en aidant davantage de personnes à bâtir leur avenir ici même, dans notre collectivité. » - Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton West

« La crise du logement abordable dans la région de Peel a atteint un point critique et exige une réponse concertée. L'annonce d'aujourd'hui nous donne un élan réel. Nous sommes reconnaissants des investissements continus de nos partenaires fédéraux et provinciaux, ainsi que de l'engagement d'Indwell à continuer de créer davantage de logements communautaires et de logements avec services de soutien abordables pour nos résidents. » - Nando Iannicca, président et premier dirigeant, région de Peel

« La collaboration de tous les ordres de gouvernement, combinée à un solide soutien communautaire, rend possibles des solutions comme les 50 logements permanents avec services de soutien à Creekside Apartments. Nous avons hâte d'accueillir chaque personne, ainsi que certaines familles, au début de l'année prochaine. » Jess Brand, directrice régionale, Indwell

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Elle se base aussi sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Dans le cadre de cette entente bilatérale Canada-Ontario de la Stratégie nationale sur le logement d'une durée de 10 ans, les gouvernements fédéral et provincial se sont chacun engagés à verser environ 378 millions de dollars au titre de l'ILPO, pour un total de 756 millions de dollars, afin de protéger, de rénover et d'accroître l'offre de logements abordables, tout en faisant progresser les priorités de l'Ontario en matière de réparations, de construction et d'abordabilité.

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

En mars 2026, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conclu le Partenariat Canada-Ontario pour le développement à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements fédéral et provincial partageront à parts égales un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel Credit River Way est le suivant : 12 471 220 $ de l'IPOL. 24 000 000 $ du FLA (investissement annoncé en 2020).

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation Creekside Apartments est le suivant : 1 800 000 $ dans le cadre de l'ICOLC. 19 000 000 $ dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL (financement annoncé en novembre 2023).

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation Chelsea Gardens est le suivant : 7 240 700 $ de l'IPOL. 42 500 000 $ du FLA (investissement annoncé en 2020).

Le financement accordé à l'immeuble locatif pour aînés Basswood se répartit comme suit : 6 986 400 $ de l'IPOL. 37 000 000 $ du FLA (investissement annoncé en 2020).



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]