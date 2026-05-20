/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À HAMILTON/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
20 mai, 2026, 06:00 ET
20 mai, 2026, 06:00 ET
HAMILTON, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Aslam Rana, député de Hamilton Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Andrea Horwath, mairesse de Hamilton, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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20 mai 2026
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Heure :
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11 :00 HE
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Lieu :
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46 avenue Cluny,
Hamilton Ontario
L8L3H8
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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