/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SAULT STE.MARIE/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
20 mai, 2026, 06:00 ET
20 mai, 2026, 06:00 ET
SAULT STE.MARIE, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie--Algoma, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Jason Gauthier, chef de la Première Nation crie de Missanabie, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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20 mai, 2026
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Heure :
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10 H 00 HE
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Lieu :
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259 Great Northern Road, Sault Ste. Marie, Ontario, P6B 4Z2
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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