Enquête 2026 de la SCHL auprès des emprunteurs hypothécaires

OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - La confiance des emprunteurs hypothécaires s'est améliorée en 2026, mais près de 40 % des répondants demeurent préoccupés par leurs mensualités hypothécaires, selon l'édition 2026 de l'Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires (EAEH) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), publiée aujourd'hui.

La proportion d'emprunteurs hypothécaires canadiens préoccupés par leurs mensualités a diminué de 14 points de pourcentage, passant de 53 % selon l'Enquête de 2025 à 39 % cette année. Les répondants qui avaient renouvelé leur prêt étaient plus susceptibles de répondre qu'ils étaient soumis à une pression financière accrue en raison de la variation des taux d'intérêt (35 %), et leurs mensualités ont augmenté en moyenne de 375 $.

Il a fallu en moyenne 4,4 ans aux acheteurs récents pour accumuler une mise de fonds. Les économies et l'avoir provenant de leur propriété antérieure demeurent les principales sources de fonds. Parmi les acheteurs sondés, 23 % ont déclaré avoir reçu un don en argent pour les aider à constituer leur mise de fonds. Dans le but de représenter plus exactement les dons en argent reçus par les acheteurs, la SCHL est passée d'un montant moyen à un montant médian en 2026, et 30 000 $ étaient le montant médian reçu.

L'Enquête a été menée en janvier 2026 auprès de plus de 4 100 emprunteurs hypothécaires récents au Canada qui avaient renouvelé ou refinancé un prêt hypothécaire ou acheté une habitation au cours des 18 derniers mois. Depuis 1999, l'EAEH jouit de la confiance des experts de l'industrie, qui s'en servent pour obtenir des renseignements clés sur l'état actuel de l'accession à la propriété, le crédit hypothécaire, et les attentes et expériences des emprunteurs.

Consultez les faits saillants et les résultats complets de l'Enquête 2026 auprès des emprunteurs hypothécaires.

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Citation :

« Les résultats de notre enquête de 2026 montrent que la plupart des emprunteurs hypothécaires canadiens sont confiants à l'égard de leurs récentes transactions hypothécaires, qu'ils sont bien outillés pour prendre des décisions importantes et qu'ils comprennent bien ce qu'ils peuvent se permettre », déclare Sam Carnovale, directeur, Relations avec les prêteurs, de la SCHL. « Les emprunteurs hypothécaires ajustent de façon proactive leur budget mensuel pour s'assurer qu'ils sont mieux en mesure de s'y retrouver dans leur parcours hypothécaire. »

Autres points saillants :

En 2026, une plus faible proportion d'emprunteurs sondés (68 %) croyait que la valeur de leur propriété augmenterait au cours des 12 mois suivants (contre 74 % en 2025). Cependant, la vaste majorité (81 %) croyait toujours que leur habitation était un bon investissement à long terme.

De nombreux répondants (31 %) avaient réduit ou prévoyaient réduire leurs dépenses afin de minimiser le risque de défaut de paiement hypothécaire. Les catégories de dépenses les plus souvent citées étaient les repas au restaurant et les commandes à emporter, les divertissements et les loisirs, les vacances, ainsi que le magasinage et les soins personnels.

Depuis 80 ans, la SCHL est le pilier du système de logement au Canada, soutenant la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Relations avec les médias de la SCHL, [email protected]