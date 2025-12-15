LIVERPOOL, NS, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada. Créé à cette fin, le Programme de développement de coopératives d'habitation est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un financement combiné de plus de 11 millions de dollars pour aider à construire 30 logements locatifs sûrs et abordables à Liverpool. Ce projet témoigne d'un engagement commun à s'assurer que chaque résident du comté de Queens a accès à un logement sûr, de grande qualité et abordable. Une importance majeure est accordée au soutien aux personnes âgées et à la promotion de la vie autonome. Dirigée par Queens Neighbourhood Co-operative Housing Ltd., cette initiative présente un nouveau modèle de coopératives de logements réparties dans plusieurs quartiers qui orientera l'aménagement futur dans le comté de Queens. Plus de 100 logements sont prévus au cours des trois à cinq prochaines années. Le modèle de gouvernance sera hybride, c'est-à-dire que les membres de la collectivité et les résidents de la coopérative travailleront de concert pour orienter le projet. L'ensemble résidentiel de la rue Lawrence a été conçu selon les principes de la maison passive pour réduire considérablement la consommation d'énergie et soutenir la carboneutralité. Des améliorations, comme une isolation et une étanchéité à l'air accrues, des fenêtres et portes à haut rendement ainsi que des systèmes mécaniques de pointe, réduiront la consommation d'énergie de 60 %. L'ajout de panneaux solaires sur le toit devrait permettre à l'immeuble d'atteindre la carboneutralité, les émissions annuelles de CO 2 du site passant de 177 tonnes à zéro.

L'annonce a été faite par Jessica Fancy, députée fédérale de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Kim Masland, ministre des Ressources naturelles et de la Gestion des mesures d'urgence et députée provinciale de Queens-Shelburne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet que nous annonçons aujourd'hui améliorera réellement la vie des gens d'ici, à Liverpool. Grâce à chaque projet comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Jessica Fancy, députée fédérale de South Shore--St. Margarets

« Le projet de coopérative d'habitation Queens Neighbourhood Co-operative Housing Co-operative est un exemple de la façon dont, en travaillant avec nos partenaires communautaires et tous les ordres de gouvernement, nous transformons le secteur du logement abordable grâce à une vision commune d'un logement sûr, abordable et durable, et veillons à ce que chacun dans notre collectivité ait un endroit à appeler chez soi. » - L'honorable Kim Masland, ministre des Ressources naturelles et de la Gestion des mesures d'urgence et députée de Queens, au nom de John White, ministre du Logement de la Nouvelle-Écosse

« Ce projet de logement coopératif constitue un pas vers un environnement plus favorable pour les résidents du comté de Queens qui ont besoin de logements abordables. Les membres de QNCH ont travaillé sans relâche pour concrétiser ce projet communautaire en obtenant l'appui financier des trois ordres de gouvernement. Contribuer au mieux-être de la collectivité en s'attaquant à l'insécurité en matière de logement est une priorité stratégique pour notre conseil; nous sommes donc très fiers de participer à cette importante initiative. Grâce au leadership de QNCH, nous travaillons ensemble pour offrir à nos résidents des logements accessibles et abordables. » - Scott Christian, maire de la Municipalité régionale de Queens

« Queens Neighbourhood Co-operative Housing (QNCH) tient à remercier ses partenaires des trois ordres de gouvernement qui font confiance à notre organisme à but non lucratif pour créer des logements sûrs, abordables, sans obstacles et écoénergétiques dans la collectivité de Liverpool, dans le comté de Queens. Grâce au Fonds pour le développement de l'habitation coopérative de la SCHL, le gouvernement du Canada a permis à QNCH d'entamer la construction de 30 unités au cœur de la ville, et le soutien de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada nous a fourni de précieux outils pour mettre sur pied une communauté inclusive et solidaire. Divers fonds et appuis de la province de la Nouvelle-Écosse, de la Fédération canadienne des municipalités et de la Municipalité régionale de Queens ont également grandement contribué à améliorer la vie de nos résidents, en s'assurant qu'ils disposent d'un endroit sûr à appeler chez eux. Notre députée provinciale et le conseil régional, ainsi que les équipes de la SCHL et du ministère de la Croissance et du Développement de la N.-É., nous ont offert un soutien remarquable alors que nous réalisons notre première construction en tant qu'organisme à but non lucratif. Tous les ordres de gouvernement sont déterminés à améliorer les collectivités, et nous sommes reconnaissants pour tout ce qui a été accompli. Nous avons hâte au jour où nous verrons nos résidents emménager dans des logements de qualité, accessibles et abordables. » - Patti Pike, présidente, Queens Neighbourhood Co-operative Housing

Faits en bref :

Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars. Il soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le PDCH a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités.

est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars. Il soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le financement fourni pour le projet est le suivant : 6,96 millions de dollars du gouvernement fédéral sous forme de prêts, par l'intermédiaire du PDCH de la Stratégie nationale sur le logement; 4,95 millions de dollars du ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse; 175 000 $ de la Fédération canadienne des municipalités; 343 500 $ du Sustainable Communities Challenge Fund de la Nouvelle-Écosse; 203 000 $ de la Municipalité régionale de Queens; 400 000 $ d'Efficiency Nova Scotia; 75 000 $ du Community Housing Growth Fund de la Nouvelle-Écosse; Terrain vendu à Queens Neighbourhood Co-operative Housing Ltd. par la Municipalité régionale de Queens, pour la somme de 1 $.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

PARAGRAPHES UNIFORMISÉS POUR LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES

