LIVERPOOL, NS, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Jessica Fancy, députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable Kim Masland, ministre des Ressources naturelles et de la Gestion des urgences et députée de Queens, et à Scott Christian, maire de la Municipalité régionale de Queens, pour une annonce en matière de logement.

À noter : L'événement aura lieu à l'extérieur. Les médias sont invités à s'habiller en fonction des conditions météorologiques.

L'annonce aura lieu sur un chantier de construction actif. Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), incluant un casque, un gilet haute visibilité et des bottes à embout d'acier.

Date : 15 décembre 2025



Heure : 11 h (HNA)



Lieu : 21, rue Lawrence

Liverpool (Nouvelle-Écosse)

B0T 1K0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]