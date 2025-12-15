OTTAWA, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 1,7 % en novembre pour se chiffrer à 264 445, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a diminué de 3 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 21 870 en novembre 2025, alors qu'il était de 22 501 en novembre 2024. Le cumul annuel s'est établi à 219 077, en hausse de 4 % par rapport à la même période en 2024.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 9,4 % en novembre (254 058) par rapport à octobre (232 245) dans l'ensemble des régions du pays.

« La tendance sur six mois et le nombre réel de mises en chantier d'habitations ont diminué en novembre, signe d'un ralentissement de la construction résidentielle. Leur baisse s'explique par le recul du nombre mensuel de mises en chantier en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL. « Toutefois, les mises en chantier demeurent élevées depuis le début de l'année par rapport à la même période l'an dernier. Elles sont même en voie de dépasser le total de 2024. Les différences régionales expliquent ce résultat. L'Ontario et la Colombie-Britannique ont enregistré un nombre de mises en chantier d'habitations inférieur à celui de 2024. De leur côté, les provinces des Prairies et de l'Atlantique ainsi que le Québec ont tous contribué à la croissance du nombre de mises en chantier à l'échelle nationale en cumul annuel. »

Faits saillants :

Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation. Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 20 485.

Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 24 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en novembre par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À Vancouver , les mises en chantier ont reculé de 1 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. À Toronto , elles ont diminué de 11 % à cause du recul du nombre de mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.

. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de décembre et le total de l'année 2025 le 16 janvier à 8 h 15 (HE ).

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de décembre et le total de l'année 2025 le ). Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Tableau 1 : Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) novembre 2025



Maisons individuelles Autres Total



octobre 2025 novembre 2025 % octobre 2025 novembre 2025 % octobre 2025 novembre 2025 % Provinces

(10,000+)

















Nfld.Lab.

689 712 3 375 428 14 1,064 1,140 7 P.E.I.

362 352 -3 880 886 1 1,242 1,238 0 N.S.

1,721 1,735 1 7,323 6,988 -5 9,044 8,723 -4 N.B.

949 996 5 5,424 6,065 12 6,373 7,061 11 Que.

4,847 4,976 3 46,873 46,292 -1 51,720 51,268 -1 Ont.

10,043 10,038 0 53,298 50,531 -5 63,341 60,569 -4 Man.

2,248 2,223 -1 5,232 6,060 16 7,479 8,283 11 Sask.

1,781 1,731 -3 4,046 3,696 -9 5,826 5,427 -7 Alta.

14,843 14,262 -4 40,717 38,815 -5 55,560 53,076 -4 B.C.

4,106 4,156 1 40,142 40,529 1 44,249 44,686 1 Canada (10,000+) 41,588 41,180 -1 204,311 200,290 -2 245,899 241,470 -2 Canada (Tous les

centres) 55,393 54,822 -1 213,669 209,622 -2 269,063 264,445 -2 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 168 182 8 2,080 2,044 -2 2,248 2,226 -1 Barrie

181 212 17 922 976 6 1,103 1,188 8 Belleville - Quinte West 179 181 1 430 472 10 609 653 7 Brantford

309 367 19 1,498 834 -44 1,806 1,201 -33 Calgary

6,348 6,177 -3 22,260 21,336 -4 28,608 27,513 -4 Chilliwack

138 134 -3 290 384 32 428 518 21 Drummondville 202 223 10 1,200 1,380 15 1,402 1,603 14 Edmonton

6,453 6,065 -6 16,640 16,062 -3 23,093 22,127 -4 Fredericton

274 316 15 1,508 1,738 15 1,782 2,054 15 Greater/Grand Sudbury 119 127 7 256 326 27 375 453 21 Guelph

24 26 8 238 226 -5 262 252 -4 Halifax

863 876 2 6,272 5,956 -5 7,135 6,832 -4 Hamilton

364 401 10 2,532 2,468 -3 2,896 2,869 -1 Kamloops

49 61 24 396 440 11 446 501 12 Kelowna

270 258 -4 2,856 2,476 -13 3,126 2,734 -13 Kingston

212 262 24 1,154 1,158 0 1,366 1,420 4 Kitchener-Cambridge-

Waterloo 512 524 2 4,550 4,584 1 5,062 5,108 1 Lethbridge

390 354 -9 118 46 -61 508 400 -21 London

417 415 0 3,946 4,492 14 4,363 4,907 12 Moncton

284 304 7 2,842 3,146 11 3,126 3,450 10 Montréal

1,299 1,326 2 28,168 29,380 4 29,467 30,706 4 Nanaimo

87 103 18 408 434 6 495 537 8 Oshawa

402 364 -9 832 938 13 1,234 1,301 5 Ottawa-Gatineau 1,508 1,654 10 9,502 9,558 1 11,010 11,212 2 Gatineau

419 433 3 1,904 1,258 -34 2,323 1,691 -27 Ottawa

1,089 1,221 12 7,598 8,300 9 8,687 9,521 10 Peterborough 89 87 -2 28 28 - 117 115 -2 Québec

706 700 -1 10,206 7,652 -25 10,912 8,352 -23 Red Deer

152 140 -8 450 116 -74 602 256 -57 Regina

380 390 3 1,084 1,108 2 1,464 1,498 2 Saguenay

236 231 -2 438 460 5 674 691 3 St. Catharines-Niagara 464 450 -3 1,788 2,038 14 2,252 2,488 10 Saint John

249 247 -1 466 594 27 715 841 18 St. John's

649 674 4 384 450 17 1,033 1,124 9 Saskatoon

1,334 1,279 -4 2,890 2,514 -13 4,224 3,793 -10 Sherbrooke

253 246 -3 1,426 1,864 31 1,679 2,110 26 Thunder Bay 94 89 -5 206 196 -5 300 285 -5 Toronto

3,593 3,405 -5 24,550 21,540 -12 28,143 24,945 -11 Trois-Rivières 134 145 8 1,768 1,342 -24 1,902 1,487 -22 Vancouver

2,213 2,213 - 25,700 26,934 5 27,913 29,147 4 Victoria

324 353 9 5,914 5,672 -4 6,238 6,025 -3 Windsor

318 306 -4 1,090 1,426 31 1,408 1,732 23 Winnipeg

1,956 1,905 -3 4,494 5,140 14 6,450 7,045 9

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

Tableau 2

















Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus

























janvier - novembre 2024 - 2025













Province

Maisons individuelles

Autres Total



2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % T.-N.-L.

590 644 9 330 371 12 920 1,015 10 Î.-P.-É.

237 300 27 985 872 -11 1,222 1,172 -4 N.-É.

1,465 1,524 4 4,738 6,269 32 6,203 7,793 26 N.-B.

910 910 - 3,678 4,276 16 4,588 5,186 13 Atlantique

3,202 3,378 5 9,731 11,788 21 12,933 15,166 17 Qc

4,228 4,580 8 34,352 45,148 31 38,580 49,728 29 Ont.

12,219 9,180 -25 54,956 45,454 -17 67,175 54,634 -19 Man.

1,591 2,100 32 4,180 4,714 13 5,771 6,814 18 Sask.

1,226 1,643 34 2,500 3,613 45 3,726 5,256 41 Alb.

14,445 14,258 -1 28,701 35,665 24 43,146 49,923 16 Prairies

17,262 18,001 4 35,381 43,992 24 52,643 61,993 18 C.-B.

4,119 3,764 -9 35,711 33,792 -5 39,830 37,556 -6 Canada

41,030 38,903 -5 170,131 180,174 6 211,161 219,077 4 Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

169 168 -1 884 1,924 118 1,053 2,092 99 Barrie

422 183 -57 504 609 21 926 792 -14 Belleville - Quinte West

206 152 -26 153 401 162 359 553 54 Brantford

196 277 41 150 1,350 ## 346 1,627 370 Calgary

6,586 6,328 -4 16,066 20,111 25 22,652 26,439 17 Chilliwack

138 125 -9 415 433 4 553 558 1 Drummondville

155 213 37 837 1,027 23 992 1,240 25 Edmonton

6,408 6,211 -3 10,531 13,412 27 16,939 19,623 16 Fredericton

294 276 -6 428 1,103 158 722 1,379 91 Greater/Grand Sudbury

122 91 -25 488 237 -51 610 328 -46 Guelph

57 31 -46 378 138 -63 435 169 -61 Halifax

738 758 3 4,015 5,533 38 4,753 6,291 32 Hamilton

385 322 -16 1,758 1,925 9 2,143 2,247 5 Kamloops

85 77 -9 540 330 -39 625 407 -35 Kelowna

345 243 -30 3,426 2,285 -33 3,771 2,528 -33 Kingston

207 209 1 325 797 145 532 1,006 89 Kitchener-Cambridge-

Waterloo

349 396 13 2,399 3,347 40 2,748 3,743 36 Lethbridge

250 325 30 439 203 -54 689 528 -23 London

514 421 -18 3,195 2,497 -22 3,709 2,918 -21 Moncton

262 284 8 2,447 2,382 -3 2,709 2,666 -2 Montréal

1,055 1,255 19 15,475 24,207 56 16,530 25,462 54 Nanaimo

163 95 -42 806 340 -58 969 435 -55 Oshawa

407 341 -16 1,162 615 -47 1,569 956 -39 Ottawa-Gatineau 1,724 1,634 -5 9,010 9,383 4 10,734 11,017 3 Gatineau

365 376 3 3,072 1,644 -46 3,437 2,020 -41 Ottawa

1,359 1,258 -7 5,938 7,739 30 7,297 8,997 23 Peterborough

129 75 -42 179 17 -91 308 92 -70 Québec

577 686 19 6,171 7,750 26 6,748 8,436 25 Red Deer

89 119 34 253 255 1 342 374 9 Regina

270 367 36 853 1,275 49 1,123 1,642 46 Saguenay

181 214 18 580 431 -26 761 645 -15 St. Catharines-Niagara

623 393 -37 1,071 1,487 39 1,694 1,880 11 Saint John

215 221 3 490 374 -24 705 595 -16 St. John's

506 597 18 294 360 22 800 957 20 Saskatoon

887 1,211 37 1,607 2,225 38 2,494 3,436 38 Sherbrooke

287 236 -18 1,506 1,367 -9 1,793 1,603 -11 Thunder Bay

81 89 10 208 129 -38 289 218 -25 Toronto

4,395 3,086 -30 32,343 20,539 -36 36,738 23,625 -36 Trois-Rivières

189 160 -15 1,360 1,210 -11 1,549 1,370 -12 Vancouver

2,020 1,979 -2 23,702 22,405 -5 25,722 24,384 -5 Victoria

262 264 1 3,406 4,132 21 3,668 4,396 20 Windsor

443 307 -31 1,614 852 -47 2,057 1,159 -44 Winnipeg

1,325 1,817 37 3,555 4,051 14 4,880 5,868 20 Total

33,716 32,236 -4 155,023 163,448 5 188,739 195,684 4

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements

Novembre

2024 Novembre

2025 % Novembre

2024 Novembre

2025 % Novembre

2024 Novembre

2025 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 78 73 -6 43 64 49 121 137 13 Î.-P.-É. 9 10 11 3 11 267 12 21 75 N.-É. 136 150 10 335 410 22 471 560 19 N.-B. 111 125 13 399 779 95 510 904 77 Atlantique 334 358 7 780 1,264 62 1,114 1,622 46 Qc 561 561 - 5,017 5,733 14 5,578 6,294 13 Ont. 1,355 1,015 -25 4,191 3,941 -6 5,546 4,956 -11 Man. 135 165 22 514 925 80 649 1,090 68 Sask. 142 144 1 269 113 -58 411 257 -37 Alb. 1,697 1,104 -35 3,374 3,273 -3 5,071 4,377 -14 Prairies 1,974 1,413 -28 4,157 4,311 4 6,131 5,724 -7 C.-B. 387 355 -8 3,745 2,919 -22 4,132 3,274 -21 Canada (10 000+) 4,611 3,702 -20 17,890 18,168 2 22,501 21,870 -3 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 11 26 136 76 27 -64 87 53 -39 Barrie 62 54 -13 32 50 56 94 104 11 Belleville - Quinte West 29 13 -55 18 21 17 47 34 -28 Brantford 24 37 54 58 21 -64 82 58 -29 Calgary 717 552 -23 1,831 1,936 6 2,548 2,488 -2 Chilliwack 11 13 18 133 51 -62 144 64 -56 Drummondville 14 31 121 140 173 24 154 204 32 Edmonton 789 406 -49 1,354 1,228 -9 2,143 1,634 -24 Fredericton 36 53 47 108 224 107 144 277 92 Greater/Grand Sudbury 33 9 -73 421 104 -75 454 113 -75 Guelph 8 4 -50 32 12 -63 40 16 -60 Halifax 76 68 -11 226 330 46 302 398 32 Hamilton 57 61 7 17 34 100 74 95 28 Kamloops 7 9 29 284 26 -91 291 35 -88 Kelowna 32 25 -22 20 189 ## 52 214 312 Kingston 14 43 207 9 4 -56 23 47 104 Kitchener-Cambridge-

Waterloo 35 33 -6 49 54 10 84 87 4 Lethbridge 37 21 -43 28 2 -93 65 23 -65 London 55 27 -51 136 299 120 191 326 71 Moncton 37 40 8 220 414 88 257 454 77 Montréal 119 142 19 2,530 3,147 24 2,649 3,289 24 Nanaimo 26 16 -38 129 31 -76 155 47 -70 Oshawa 30 12 -60 20 97 385 50 109 118 Ottawa-Gatineau 220 194 -12 905 961 6 1,125 1,155 3 Gatineau 30 37 23 318 66 -79 348 103 -70 Ottawa 190 157 -17 587 895 52 777 1,052 35 Peterborough 19 10 -47 51 0 -100 70 10 -86 Québec 66 95 44 1,011 675 -33 1,077 770 -29 Red Deer 13 2 -85 2 13 ## 15 15 - Regina 25 39 56 17 40 135 42 79 88 Saguenay 20 18 -10 76 61 -20 96 79 -18 St. Catharines-Niagara 75 36 -52 230 203 -12 305 239 -22 Saint John 29 20 -31 46 114 148 75 134 79 St. John's 71 67 -6 43 63 47 114 130 14 Saskatoon 113 100 -12 251 61 -76 364 161 -56 Sherbrooke 48 17 -65 219 274 25 267 291 9 Thunder Bay 11 8 -27 6 6 - 17 14 -18 Toronto 473 354 -25 1,828 1,697 -7 2,301 2,051 -11 Trois-Rivières 15 17 13 68 100 47 83 117 41 Vancouver 200 173 -14 2,478 2,210 -11 2,678 2,383 -11 Victoria 15 26 73 294 241 -18 309 267 -14 Windsor 51 33 -35 126 199 58 177 232 31 Winnipeg 116 132 14 426 822 93 542 954 76 Toutes les régions 3,839 3,036 -21 15,948 16,214 2 19,787 19,250 -3

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]