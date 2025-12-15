Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
15 déc, 2025, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 1,7 % en novembre pour se chiffrer à 264 445, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a diminué de 3 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 21 870 en novembre 2025, alors qu'il était de 22 501 en novembre 2024. Le cumul annuel s'est établi à 219 077, en hausse de 4 % par rapport à la même période en 2024.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 9,4 % en novembre (254 058) par rapport à octobre (232 245) dans l'ensemble des régions du pays.
« La tendance sur six mois et le nombre réel de mises en chantier d'habitations ont diminué en novembre, signe d'un ralentissement de la construction résidentielle. Leur baisse s'explique par le recul du nombre mensuel de mises en chantier en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL. « Toutefois, les mises en chantier demeurent élevées depuis le début de l'année par rapport à la même période l'an dernier. Elles sont même en voie de dépasser le total de 2024. Les différences régionales expliquent ce résultat. L'Ontario et la Colombie-Britannique ont enregistré un nombre de mises en chantier d'habitations inférieur à celui de 2024. De leur côté, les provinces des Prairies et de l'Atlantique ainsi que le Québec ont tous contribué à la croissance du nombre de mises en chantier à l'échelle nationale en cumul annuel. »
Faits saillants :
- Nouveauté : Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 20 485.
- Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 24 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en novembre par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À Vancouver, les mises en chantier ont reculé de 1 % en raison d'une baisse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. À Toronto, elles ont diminué de 11 % à cause du recul du nombre de mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.
- Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans L'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de décembre et le total de l'année 2025 le 16 janvier à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
|
Tableau 1 : Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
novembre 2025
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
octobre 2025
|
novembre 2025
|
%
|
octobre 2025
|
novembre 2025
|
%
|
octobre 2025
|
novembre 2025
|
%
|
Provinces
|
Nfld.Lab.
|
689
|
712
|
3
|
375
|
428
|
14
|
1,064
|
1,140
|
7
|
P.E.I.
|
362
|
352
|
-3
|
880
|
886
|
1
|
1,242
|
1,238
|
0
|
N.S.
|
1,721
|
1,735
|
1
|
7,323
|
6,988
|
-5
|
9,044
|
8,723
|
-4
|
N.B.
|
949
|
996
|
5
|
5,424
|
6,065
|
12
|
6,373
|
7,061
|
11
|
Que.
|
4,847
|
4,976
|
3
|
46,873
|
46,292
|
-1
|
51,720
|
51,268
|
-1
|
Ont.
|
10,043
|
10,038
|
0
|
53,298
|
50,531
|
-5
|
63,341
|
60,569
|
-4
|
Man.
|
2,248
|
2,223
|
-1
|
5,232
|
6,060
|
16
|
7,479
|
8,283
|
11
|
Sask.
|
1,781
|
1,731
|
-3
|
4,046
|
3,696
|
-9
|
5,826
|
5,427
|
-7
|
Alta.
|
14,843
|
14,262
|
-4
|
40,717
|
38,815
|
-5
|
55,560
|
53,076
|
-4
|
B.C.
|
4,106
|
4,156
|
1
|
40,142
|
40,529
|
1
|
44,249
|
44,686
|
1
|
Canada (10,000+)
|
41,588
|
41,180
|
-1
|
204,311
|
200,290
|
-2
|
245,899
|
241,470
|
-2
|
Canada (Tous les
|
55,393
|
54,822
|
-1
|
213,669
|
209,622
|
-2
|
269,063
|
264,445
|
-2
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
168
|
182
|
8
|
2,080
|
2,044
|
-2
|
2,248
|
2,226
|
-1
|
Barrie
|
181
|
212
|
17
|
922
|
976
|
6
|
1,103
|
1,188
|
8
|
Belleville - Quinte West
|
179
|
181
|
1
|
430
|
472
|
10
|
609
|
653
|
7
|
Brantford
|
309
|
367
|
19
|
1,498
|
834
|
-44
|
1,806
|
1,201
|
-33
|
Calgary
|
6,348
|
6,177
|
-3
|
22,260
|
21,336
|
-4
|
28,608
|
27,513
|
-4
|
Chilliwack
|
138
|
134
|
-3
|
290
|
384
|
32
|
428
|
518
|
21
|
Drummondville
|
202
|
223
|
10
|
1,200
|
1,380
|
15
|
1,402
|
1,603
|
14
|
Edmonton
|
6,453
|
6,065
|
-6
|
16,640
|
16,062
|
-3
|
23,093
|
22,127
|
-4
|
Fredericton
|
274
|
316
|
15
|
1,508
|
1,738
|
15
|
1,782
|
2,054
|
15
|
Greater/Grand Sudbury
|
119
|
127
|
7
|
256
|
326
|
27
|
375
|
453
|
21
|
Guelph
|
24
|
26
|
8
|
238
|
226
|
-5
|
262
|
252
|
-4
|
Halifax
|
863
|
876
|
2
|
6,272
|
5,956
|
-5
|
7,135
|
6,832
|
-4
|
Hamilton
|
364
|
401
|
10
|
2,532
|
2,468
|
-3
|
2,896
|
2,869
|
-1
|
Kamloops
|
49
|
61
|
24
|
396
|
440
|
11
|
446
|
501
|
12
|
Kelowna
|
270
|
258
|
-4
|
2,856
|
2,476
|
-13
|
3,126
|
2,734
|
-13
|
Kingston
|
212
|
262
|
24
|
1,154
|
1,158
|
0
|
1,366
|
1,420
|
4
|
Kitchener-Cambridge-
|
512
|
524
|
2
|
4,550
|
4,584
|
1
|
5,062
|
5,108
|
1
|
Lethbridge
|
390
|
354
|
-9
|
118
|
46
|
-61
|
508
|
400
|
-21
|
London
|
417
|
415
|
0
|
3,946
|
4,492
|
14
|
4,363
|
4,907
|
12
|
Moncton
|
284
|
304
|
7
|
2,842
|
3,146
|
11
|
3,126
|
3,450
|
10
|
Montréal
|
1,299
|
1,326
|
2
|
28,168
|
29,380
|
4
|
29,467
|
30,706
|
4
|
Nanaimo
|
87
|
103
|
18
|
408
|
434
|
6
|
495
|
537
|
8
|
Oshawa
|
402
|
364
|
-9
|
832
|
938
|
13
|
1,234
|
1,301
|
5
|
Ottawa-Gatineau
|
1,508
|
1,654
|
10
|
9,502
|
9,558
|
1
|
11,010
|
11,212
|
2
|
Gatineau
|
419
|
433
|
3
|
1,904
|
1,258
|
-34
|
2,323
|
1,691
|
-27
|
Ottawa
|
1,089
|
1,221
|
12
|
7,598
|
8,300
|
9
|
8,687
|
9,521
|
10
|
Peterborough
|
89
|
87
|
-2
|
28
|
28
|
-
|
117
|
115
|
-2
|
Québec
|
706
|
700
|
-1
|
10,206
|
7,652
|
-25
|
10,912
|
8,352
|
-23
|
Red Deer
|
152
|
140
|
-8
|
450
|
116
|
-74
|
602
|
256
|
-57
|
Regina
|
380
|
390
|
3
|
1,084
|
1,108
|
2
|
1,464
|
1,498
|
2
|
Saguenay
|
236
|
231
|
-2
|
438
|
460
|
5
|
674
|
691
|
3
|
St. Catharines-Niagara
|
464
|
450
|
-3
|
1,788
|
2,038
|
14
|
2,252
|
2,488
|
10
|
Saint John
|
249
|
247
|
-1
|
466
|
594
|
27
|
715
|
841
|
18
|
St. John's
|
649
|
674
|
4
|
384
|
450
|
17
|
1,033
|
1,124
|
9
|
Saskatoon
|
1,334
|
1,279
|
-4
|
2,890
|
2,514
|
-13
|
4,224
|
3,793
|
-10
|
Sherbrooke
|
253
|
246
|
-3
|
1,426
|
1,864
|
31
|
1,679
|
2,110
|
26
|
Thunder Bay
|
94
|
89
|
-5
|
206
|
196
|
-5
|
300
|
285
|
-5
|
Toronto
|
3,593
|
3,405
|
-5
|
24,550
|
21,540
|
-12
|
28,143
|
24,945
|
-11
|
Trois-Rivières
|
134
|
145
|
8
|
1,768
|
1,342
|
-24
|
1,902
|
1,487
|
-22
|
Vancouver
|
2,213
|
2,213
|
-
|
25,700
|
26,934
|
5
|
27,913
|
29,147
|
4
|
Victoria
|
324
|
353
|
9
|
5,914
|
5,672
|
-4
|
6,238
|
6,025
|
-3
|
Windsor
|
318
|
306
|
-4
|
1,090
|
1,426
|
31
|
1,408
|
1,732
|
23
|
Winnipeg
|
1,956
|
1,905
|
-3
|
4,494
|
5,140
|
14
|
6,450
|
7,045
|
9
|
Données fondées sur les définitions du recensement de 2021
|
Source : Centre d'analyse de marché, SCHL
|
Tableau 2
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
janvier - novembre 2024 - 2025
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
T.-N.-L.
|
590
|
644
|
9
|
330
|
371
|
12
|
920
|
1,015
|
10
|
Î.-P.-É.
|
237
|
300
|
27
|
985
|
872
|
-11
|
1,222
|
1,172
|
-4
|
N.-É.
|
1,465
|
1,524
|
4
|
4,738
|
6,269
|
32
|
6,203
|
7,793
|
26
|
N.-B.
|
910
|
910
|
-
|
3,678
|
4,276
|
16
|
4,588
|
5,186
|
13
|
Atlantique
|
3,202
|
3,378
|
5
|
9,731
|
11,788
|
21
|
12,933
|
15,166
|
17
|
Qc
|
4,228
|
4,580
|
8
|
34,352
|
45,148
|
31
|
38,580
|
49,728
|
29
|
Ont.
|
12,219
|
9,180
|
-25
|
54,956
|
45,454
|
-17
|
67,175
|
54,634
|
-19
|
Man.
|
1,591
|
2,100
|
32
|
4,180
|
4,714
|
13
|
5,771
|
6,814
|
18
|
Sask.
|
1,226
|
1,643
|
34
|
2,500
|
3,613
|
45
|
3,726
|
5,256
|
41
|
Alb.
|
14,445
|
14,258
|
-1
|
28,701
|
35,665
|
24
|
43,146
|
49,923
|
16
|
Prairies
|
17,262
|
18,001
|
4
|
35,381
|
43,992
|
24
|
52,643
|
61,993
|
18
|
C.-B.
|
4,119
|
3,764
|
-9
|
35,711
|
33,792
|
-5
|
39,830
|
37,556
|
-6
|
Canada
|
41,030
|
38,903
|
-5
|
170,131
|
180,174
|
6
|
211,161
|
219,077
|
4
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
169
|
168
|
-1
|
884
|
1,924
|
118
|
1,053
|
2,092
|
99
|
Barrie
|
422
|
183
|
-57
|
504
|
609
|
21
|
926
|
792
|
-14
|
Belleville - Quinte West
|
206
|
152
|
-26
|
153
|
401
|
162
|
359
|
553
|
54
|
Brantford
|
196
|
277
|
41
|
150
|
1,350
|
##
|
346
|
1,627
|
370
|
Calgary
|
6,586
|
6,328
|
-4
|
16,066
|
20,111
|
25
|
22,652
|
26,439
|
17
|
Chilliwack
|
138
|
125
|
-9
|
415
|
433
|
4
|
553
|
558
|
1
|
Drummondville
|
155
|
213
|
37
|
837
|
1,027
|
23
|
992
|
1,240
|
25
|
Edmonton
|
6,408
|
6,211
|
-3
|
10,531
|
13,412
|
27
|
16,939
|
19,623
|
16
|
Fredericton
|
294
|
276
|
-6
|
428
|
1,103
|
158
|
722
|
1,379
|
91
|
Greater/Grand Sudbury
|
122
|
91
|
-25
|
488
|
237
|
-51
|
610
|
328
|
-46
|
Guelph
|
57
|
31
|
-46
|
378
|
138
|
-63
|
435
|
169
|
-61
|
Halifax
|
738
|
758
|
3
|
4,015
|
5,533
|
38
|
4,753
|
6,291
|
32
|
Hamilton
|
385
|
322
|
-16
|
1,758
|
1,925
|
9
|
2,143
|
2,247
|
5
|
Kamloops
|
85
|
77
|
-9
|
540
|
330
|
-39
|
625
|
407
|
-35
|
Kelowna
|
345
|
243
|
-30
|
3,426
|
2,285
|
-33
|
3,771
|
2,528
|
-33
|
Kingston
|
207
|
209
|
1
|
325
|
797
|
145
|
532
|
1,006
|
89
|
Kitchener-Cambridge-
|
349
|
396
|
13
|
2,399
|
3,347
|
40
|
2,748
|
3,743
|
36
|
Lethbridge
|
250
|
325
|
30
|
439
|
203
|
-54
|
689
|
528
|
-23
|
London
|
514
|
421
|
-18
|
3,195
|
2,497
|
-22
|
3,709
|
2,918
|
-21
|
Moncton
|
262
|
284
|
8
|
2,447
|
2,382
|
-3
|
2,709
|
2,666
|
-2
|
Montréal
|
1,055
|
1,255
|
19
|
15,475
|
24,207
|
56
|
16,530
|
25,462
|
54
|
Nanaimo
|
163
|
95
|
-42
|
806
|
340
|
-58
|
969
|
435
|
-55
|
Oshawa
|
407
|
341
|
-16
|
1,162
|
615
|
-47
|
1,569
|
956
|
-39
|
Ottawa-Gatineau
|
1,724
|
1,634
|
-5
|
9,010
|
9,383
|
4
|
10,734
|
11,017
|
3
|
Gatineau
|
365
|
376
|
3
|
3,072
|
1,644
|
-46
|
3,437
|
2,020
|
-41
|
Ottawa
|
1,359
|
1,258
|
-7
|
5,938
|
7,739
|
30
|
7,297
|
8,997
|
23
|
Peterborough
|
129
|
75
|
-42
|
179
|
17
|
-91
|
308
|
92
|
-70
|
Québec
|
577
|
686
|
19
|
6,171
|
7,750
|
26
|
6,748
|
8,436
|
25
|
Red Deer
|
89
|
119
|
34
|
253
|
255
|
1
|
342
|
374
|
9
|
Regina
|
270
|
367
|
36
|
853
|
1,275
|
49
|
1,123
|
1,642
|
46
|
Saguenay
|
181
|
214
|
18
|
580
|
431
|
-26
|
761
|
645
|
-15
|
St. Catharines-Niagara
|
623
|
393
|
-37
|
1,071
|
1,487
|
39
|
1,694
|
1,880
|
11
|
Saint John
|
215
|
221
|
3
|
490
|
374
|
-24
|
705
|
595
|
-16
|
St. John's
|
506
|
597
|
18
|
294
|
360
|
22
|
800
|
957
|
20
|
Saskatoon
|
887
|
1,211
|
37
|
1,607
|
2,225
|
38
|
2,494
|
3,436
|
38
|
Sherbrooke
|
287
|
236
|
-18
|
1,506
|
1,367
|
-9
|
1,793
|
1,603
|
-11
|
Thunder Bay
|
81
|
89
|
10
|
208
|
129
|
-38
|
289
|
218
|
-25
|
Toronto
|
4,395
|
3,086
|
-30
|
32,343
|
20,539
|
-36
|
36,738
|
23,625
|
-36
|
Trois-Rivières
|
189
|
160
|
-15
|
1,360
|
1,210
|
-11
|
1,549
|
1,370
|
-12
|
Vancouver
|
2,020
|
1,979
|
-2
|
23,702
|
22,405
|
-5
|
25,722
|
24,384
|
-5
|
Victoria
|
262
|
264
|
1
|
3,406
|
4,132
|
21
|
3,668
|
4,396
|
20
|
Windsor
|
443
|
307
|
-31
|
1,614
|
852
|
-47
|
2,057
|
1,159
|
-44
|
Winnipeg
|
1,325
|
1,817
|
37
|
3,555
|
4,051
|
14
|
4,880
|
5,868
|
20
|
Total
|
33,716
|
32,236
|
-4
|
155,023
|
163,448
|
5
|
188,739
|
195,684
|
4
|
Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
Novembre
|
Novembre
|
%
|
Novembre
|
Novembre
|
%
|
Novembre
|
Novembre
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
78
|
73
|
-6
|
43
|
64
|
49
|
121
|
137
|
13
|
Î.-P.-É.
|
9
|
10
|
11
|
3
|
11
|
267
|
12
|
21
|
75
|
N.-É.
|
136
|
150
|
10
|
335
|
410
|
22
|
471
|
560
|
19
|
N.-B.
|
111
|
125
|
13
|
399
|
779
|
95
|
510
|
904
|
77
|
Atlantique
|
334
|
358
|
7
|
780
|
1,264
|
62
|
1,114
|
1,622
|
46
|
Qc
|
561
|
561
|
-
|
5,017
|
5,733
|
14
|
5,578
|
6,294
|
13
|
Ont.
|
1,355
|
1,015
|
-25
|
4,191
|
3,941
|
-6
|
5,546
|
4,956
|
-11
|
Man.
|
135
|
165
|
22
|
514
|
925
|
80
|
649
|
1,090
|
68
|
Sask.
|
142
|
144
|
1
|
269
|
113
|
-58
|
411
|
257
|
-37
|
Alb.
|
1,697
|
1,104
|
-35
|
3,374
|
3,273
|
-3
|
5,071
|
4,377
|
-14
|
Prairies
|
1,974
|
1,413
|
-28
|
4,157
|
4,311
|
4
|
6,131
|
5,724
|
-7
|
C.-B.
|
387
|
355
|
-8
|
3,745
|
2,919
|
-22
|
4,132
|
3,274
|
-21
|
Canada (10 000+)
|
4,611
|
3,702
|
-20
|
17,890
|
18,168
|
2
|
22,501
|
21,870
|
-3
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
11
|
26
|
136
|
76
|
27
|
-64
|
87
|
53
|
-39
|
Barrie
|
62
|
54
|
-13
|
32
|
50
|
56
|
94
|
104
|
11
|
Belleville - Quinte West
|
29
|
13
|
-55
|
18
|
21
|
17
|
47
|
34
|
-28
|
Brantford
|
24
|
37
|
54
|
58
|
21
|
-64
|
82
|
58
|
-29
|
Calgary
|
717
|
552
|
-23
|
1,831
|
1,936
|
6
|
2,548
|
2,488
|
-2
|
Chilliwack
|
11
|
13
|
18
|
133
|
51
|
-62
|
144
|
64
|
-56
|
Drummondville
|
14
|
31
|
121
|
140
|
173
|
24
|
154
|
204
|
32
|
Edmonton
|
789
|
406
|
-49
|
1,354
|
1,228
|
-9
|
2,143
|
1,634
|
-24
|
Fredericton
|
36
|
53
|
47
|
108
|
224
|
107
|
144
|
277
|
92
|
Greater/Grand Sudbury
|
33
|
9
|
-73
|
421
|
104
|
-75
|
454
|
113
|
-75
|
Guelph
|
8
|
4
|
-50
|
32
|
12
|
-63
|
40
|
16
|
-60
|
Halifax
|
76
|
68
|
-11
|
226
|
330
|
46
|
302
|
398
|
32
|
Hamilton
|
57
|
61
|
7
|
17
|
34
|
100
|
74
|
95
|
28
|
Kamloops
|
7
|
9
|
29
|
284
|
26
|
-91
|
291
|
35
|
-88
|
Kelowna
|
32
|
25
|
-22
|
20
|
189
|
##
|
52
|
214
|
312
|
Kingston
|
14
|
43
|
207
|
9
|
4
|
-56
|
23
|
47
|
104
|
Kitchener-Cambridge-
|
35
|
33
|
-6
|
49
|
54
|
10
|
84
|
87
|
4
|
Lethbridge
|
37
|
21
|
-43
|
28
|
2
|
-93
|
65
|
23
|
-65
|
London
|
55
|
27
|
-51
|
136
|
299
|
120
|
191
|
326
|
71
|
Moncton
|
37
|
40
|
8
|
220
|
414
|
88
|
257
|
454
|
77
|
Montréal
|
119
|
142
|
19
|
2,530
|
3,147
|
24
|
2,649
|
3,289
|
24
|
Nanaimo
|
26
|
16
|
-38
|
129
|
31
|
-76
|
155
|
47
|
-70
|
Oshawa
|
30
|
12
|
-60
|
20
|
97
|
385
|
50
|
109
|
118
|
Ottawa-Gatineau
|
220
|
194
|
-12
|
905
|
961
|
6
|
1,125
|
1,155
|
3
|
Gatineau
|
30
|
37
|
23
|
318
|
66
|
-79
|
348
|
103
|
-70
|
Ottawa
|
190
|
157
|
-17
|
587
|
895
|
52
|
777
|
1,052
|
35
|
Peterborough
|
19
|
10
|
-47
|
51
|
0
|
-100
|
70
|
10
|
-86
|
Québec
|
66
|
95
|
44
|
1,011
|
675
|
-33
|
1,077
|
770
|
-29
|
Red Deer
|
13
|
2
|
-85
|
2
|
13
|
##
|
15
|
15
|
-
|
Regina
|
25
|
39
|
56
|
17
|
40
|
135
|
42
|
79
|
88
|
Saguenay
|
20
|
18
|
-10
|
76
|
61
|
-20
|
96
|
79
|
-18
|
St. Catharines-Niagara
|
75
|
36
|
-52
|
230
|
203
|
-12
|
305
|
239
|
-22
|
Saint John
|
29
|
20
|
-31
|
46
|
114
|
148
|
75
|
134
|
79
|
St. John's
|
71
|
67
|
-6
|
43
|
63
|
47
|
114
|
130
|
14
|
Saskatoon
|
113
|
100
|
-12
|
251
|
61
|
-76
|
364
|
161
|
-56
|
Sherbrooke
|
48
|
17
|
-65
|
219
|
274
|
25
|
267
|
291
|
9
|
Thunder Bay
|
11
|
8
|
-27
|
6
|
6
|
-
|
17
|
14
|
-18
|
Toronto
|
473
|
354
|
-25
|
1,828
|
1,697
|
-7
|
2,301
|
2,051
|
-11
|
Trois-Rivières
|
15
|
17
|
13
|
68
|
100
|
47
|
83
|
117
|
41
|
Vancouver
|
200
|
173
|
-14
|
2,478
|
2,210
|
-11
|
2,678
|
2,383
|
-11
|
Victoria
|
15
|
26
|
73
|
294
|
241
|
-18
|
309
|
267
|
-14
|
Windsor
|
51
|
33
|
-35
|
126
|
199
|
58
|
177
|
232
|
31
|
Winnipeg
|
116
|
132
|
14
|
426
|
822
|
93
|
542
|
954
|
76
|
Toutes les régions
|
3,839
|
3,036
|
-21
|
15,948
|
16,214
|
2
|
19,787
|
19,250
|
-3
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
