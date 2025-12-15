MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle--Émard--Verdun, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé, à Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et à Claude Pinard, président du comité exécutif-responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 15 décembre, 8 h.

Date : 15 décembre 2025



Heure : 10 h HNE



Lieu : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

