Le Canada annonce l'inauguration de nouveaux logements à Gibsons et le financement pour la création de logements à Sechelt

GIBSONS, BC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où la population canadienne veut vivre et où elle peut se permettre de vivre.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique, la Ville de Gibsons et la Sunshine Coast Affordable Housing Society ont célébré l'inauguration de 33 nouveaux logements pour les personnes à revenu moyen, notamment du personnel de la santé, des éducateurs de la petite enfance et des gens de métier à Gibsons. Il s'agit de la deuxième phase d'un ensemble résidentiel qui a ajouté plus de 70 logements à la collectivité. Le gouvernement fédéral a fourni plus de 12 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable pour les deux phases de l'ensemble résidentiel.

Le gouvernement du Canada, en partenariat avec la Province de la Colombie-Britannique, a aussi annoncé un financement de 1,2 million de dollars dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique pour soutenir 94 logements abordables pour personnes âgées vivant à Sechelt. Les logements sont conçus pour être abordables pour les personnes âgées à revenu faible ou modeste. La Sunshine Coast Lions Housing Society exploitera les nouveaux logements.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Nos collectivités sont plus fortes lorsque les personnes qui y vivent et y travaillent peuvent se permettre de s'enraciner. Shaw Place offrira des logements locatifs et des places en garderie dont on a grandement besoin. Il créera aussi de nouvelles occasions pour les personnes et les familles de demeurer dans la collectivité où ils vivent. Des projets comme celui-ci montrent ce qui est possible lorsque des partenaires se réunissent dans le but commun de construire plus de logements et de renforcer les collectivités. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Des collectivités fortes dépendent de la capacité des gens à vivre là où ils travaillent et élèvent leur famille, et à rester en contact avec leur chez-soi. Ces nouveaux logements sur la Sunshine Coast permettront aux personnes âgées de vieillir chez elles, offriront aux gens plus d'options de location et créeront des possibilités de logement pour les familles des Premières Nations. En nous associant aux administrations locales, aux Premières Nations et à des organismes communautaires, nous offrons les logements dont les gens ont besoin et bâtissons un avenir meilleur pour les collectivités le long de la côte. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« La Sunshine Coast est en croissance, et cette croissance doit être soutenue par des logements adaptés aux besoins des résidents. En augmentant les options de logement pour les personnes âgées, les familles et les membres des Premières Nations, ces ensembles de logements aideront à répondre aux besoins locaux et à soutenir nos collectivités dynamiques et résilientes ici même, sur la Sunshine Coast. » - Randene Neill, députée provinciale de Powell River-Sunshine Coast

« Il s'agit d'une autre étape importante dans nos efforts continus visant à faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes à Gibsons aient accès à des logements sûrs et abordables. Cette réalisation démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les administrations locales, les organismes communautaires et les autres ordres de gouvernement s'unissent autour d'un engagement commun envers notre collectivité. Nous sommes fiers d'appuyer des projets de logement qui permettent aux travailleurs, aux familles, aux aînés et aux résidents de continuer à faire partie de la communauté qu'ils aiment » - Silas White, maire de Gibsons

« Les logements pour les personnes âgées et les travailleurs sont essentiels au maintien du merveilleux style de vie de Sechelt. Nous attendons avec impatience le jour où les résidents pourront emménager dans ce plus récent ajout au complexe Greenecourt. Ces appartements offrent aux personnes âgées des lieux de vie sûrs et abordables. Ils les aideront à continuer de vivre de manière autonome. » - John Henderson, maire du district de Sechelt

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2026, le gouvernement fédéral avait engagé 82,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 199 000 logements et la réparation de plus de 344 200 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement pour le 5803, rue Medusa, à Sechelt est le suivant : 1,2 million de dollars en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la British Columbia Priorities Housing Initiative; 10,6 millions de dollars de la Province, dans le cadre du Community Housing Fund de la Colombie-Britannique, ainsi que 5,5 millions de dollars dans le cadre d'une subvention visant à réduire la pression exercée par les coûts et 675 000 $ en financement d'exploitation annuel; 630 000 $ en exonération des droits d'aménagement du district de Sechelt; 200 000 $ de la Sunshine Coast Lions Housing Society.

Le financement fourni pour Shaw Place, au 917, chemin O'Shea est le suivant : 9,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 4,2 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire de BC Builds de BC Housing sous forme de subvention; $615,000 en exonération de droits d'aménagement municipaux de la Ville de Gibson; la Ville de Gibsons a fourni le terrain à la Sunshine Coast Affordable Housing Society, loué à une valeur nominale.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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Pour savoir comment la Colombie-Britannique s'emploie à offrir plus de logements aux gens, consultez le site https://gov.bc.ca/homesforpeople.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]