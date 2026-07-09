Violence conjugale : 13 projets de maisons d'hébergement concrétisés ou en voie de l'être pour mieux protéger des femmes et leurs enfants

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale et le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale sont heureux d'annoncer que 13 projets de maisons sont soit en fonction, en chantier ou sur le point de l'être, témoignant ainsi des retombées concrètes des investissements réalisés. Au total, ce sont 167 unités qui s'ajoutent pour aider des femmes et leurs enfants dans leur parcours de vie.

Globalement, le gouvernement du Canada accorde 56,4 M$ à ces projets par l'entremise du Fonds pour le logement abordable et de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le gouvernement du Québec, quant à lui, investit 41,7 M$ pour leur construction. De plus, la majorité de ces projets réalisés dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) reçoivent un investissement qui découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024.

Soulignons également l'apport remarquable des municipalités partenaires à la réalisation de ces projets. Par leurs dons de terrains, leurs contributions financières et leur collaboration étroite à chaque étape du processus, elles jouent un rôle déterminant dans la concrétisation de ces nouvelles maisons. Cette mobilisation témoigne d'un engagement collectif envers les victimes de violence conjugale et contribue à offrir des milieux sécuritaires et adaptés.

Mentionnons aussi la générosité de plusieurs entreprises et donateurs du milieu, notamment la Fondation Mirella et Lino Saputo qui, par son don versé par l'intermédiaire de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, a permis de rendre les unités accessibles aux personnes à mobilité réduite. Saluons enfin l'engagement soutenu des conseils d'administration et des directions des organismes, dont la mobilisation et la vision ont permis la réalisation de ces projets de construction.

Liste des projets

Voici la liste de ces projets. À noter que, par souci de confidentialité, aucun détail précis ne peut être révélé sur l'emplacement de ces milieux de vie.

Région Organisme Nombre d'unités d'hébergement Abitibi-Témiscamingue Organisme : Alternative pour Elles 11 unités MH2 Abitibi-Témiscamingue Maison d'hébergement l'Émeraude 9 unités MAH Chaudière-Appalaches La Gîtée inc. 12 unités MH2 Estrie La Méridienne 1990 12 unités MH2 Lanaudière Maison d'accueil La Traverse 13 unités MH2 Laurentides L'Ombre-Elle 12 unités MH2 Laurentides Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides

9 unités MH2 Montréal La Dauphinelle

14 unités MH2 Montréal Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain 17 unités MAH Montréal Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Île 11 unités MAH et 8 unités MH2 Montréal Transit 24 10 unités MH2 Outaouais Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées 17 unités MH2 Outaouais Maison d'Ingrid 12 unités MAH

Citations

« Avec la réalisation de ces 13 projets, nous réaffirmons notre responsabilité collective de créer des environnements sûrs, équitables et bienveillants pour toutes les femmes et leurs enfants. Les 167 unités abordables annoncées aujourd'hui renforcent notre volonté de prévenir la violence et de protéger le bien-être et la sécurité des personnes les plus à risque. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des projets de maisons pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Offrir un milieu de vie stable, c'est redonner de la dignité, de l'espoir et la possibilité d'un nouveau départ. C'est également une façon concrète de réaffirmer notre engagement de construire des environnements sécuritaires. Félicitations aux nombreux partenaires qui unissent leurs efforts pour la poursuite de ces projets essentiels. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Une maison d'hébergement de deuxième étape, c'est bien plus qu'un logement pour les femmes qui courageusement s'extraient d'un foyer violent : c'est un milieu de vie sécuritaire qui offre à celles-ci, tout comme à leurs enfants, une communauté, des services spécialisés et le soutien nécessaire pour se reconstruire. Elles offrent la stabilité nécessaire pour reprendre son souffle, réajuster les voiles et rebâtir l'avenir. Le gouvernement du Canada est fier de contribuer à la création de 167 nouvelles unités réparties dans plusieurs régions du Québec qui aideront davantage de familles à amorcer ce nouveau départ. »

Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme) et députée d'Hochelaga-Rosemont-Est

« Ces 13 projets témoignent de l'engagement continu de notre gouvernement envers la lutte contre la violence conjugale. Se doter de milieux de vie sécuritaires, c'est offrir aux femmes et à leurs enfants la possibilité de se reconstruire loin de la violence. Je tiens à souligner le travail de tous les partenaires concernés et à vous remercier pour votre mobilisation. »

Martine Biron, ministre responsable de la Condition féminine

« Derrière chacune de ces nouvelles maisons se trouvent des années de travail, de mobilisation et de détermination. Pour nos équipes, il est particulièrement émouvant de voir ces portes s'ouvrir. Chaque maison créée représente une occasion de plus d'offrir sécurité, accompagnement et espoir aux femmes et aux enfants qui entreprennent un nouveau départ après avoir vécu de la violence conjugale. »

Claudia Fradette, directrice de la Maison d'INGRID au nom de toutes les maisons

« La concrétisation de ces 13 projets est une réalisation importante qui témoigne de la force de la collaboration. Toutefois, alors que 11 féminicides sont survenus au Québec en contexte conjugal cette année, nous devons reconnaître que les besoins demeurent immenses. Chaque femme et chaque enfant qui cherchent à fuir la violence doivent pouvoir trouver rapidement un lieu sécuritaire. Nous devons poursuivre nos collaborations et accélérer le développement de nouvelles maisons afin de répondre à l'urgence de la situation. »

Mélanie Miranda, coordonnatrice habitation, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape

« Avec la création de nouvelles maisons et l'agrandissement d'une autre, plus de femmes pourront accéder aux services spécialisés offerts par les maisons d'aide et d'hébergement et ainsi obtenir le soutien nécessaire pour assurer leur sécurité et mettre fin à une relation violence. »

Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Faits saillants

Les maisons d'aide et d'hébergement offrent une gamme complète de services spécialisés pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Elles offrent des services de soutien et d'accompagnement en hébergement, des services externes (soutien et accompagnement) sans hébergement ou en post-hébergement, des services spécialisés auprès des enfants hébergés ou non ainsi que des activités de prévention, d'éducation et de sensibilisation dans la communauté. Les maisons sont des lieux sécuritaires pour les femmes et les enfants. Elles sont ouvertes 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année, et s'adaptent aux besoins de leur communauté.

On estime qu'environ 8 % des femmes victimes de violence conjugale sont toujours en grave danger à leur sortie d'un hébergement d'urgence et ont besoin de passer en maison d'hébergement de deuxième étape.

Les maisons d'hébergement de deuxième étape (MH2) font partie du continuum de service en violence conjugale et offrent aux femmes victimes, avec ou sans enfants, des services spécialisés en violence conjugale postséparation (VCPS) par l'entremise d'hébergements transitoires et sécuritaires. Elles détiennent une expertise particulière en VCPS, notamment en matière de dévictimisation, d'analyse de la dangerosité de l'ex-conjoint, des impacts de la violence sur les enfants ainsi que de l'autonomisation des femmes hébergées. Loin de s'arrêter après la séparation, la violence conjugale peut, au contraire, s'intensifier lorsqu'une femme décide de mettre un terme à une relation violente.

Les femmes demeurent en moyenne 39 jours en maison d'aide et d'hébergement membre du Regroupement et 8 mois en maison d'hébergement de deuxième étape membre de l'Alliance.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de l'Alliance MH2

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale compte 36 maisons membres dans 14 régions du Québec. Elle a pour mission de représenter, d'accompagner et de défendre les droits de ses maisons membres ainsi que ceux des femmes et des enfants qu'elles hébergent et soutiennent dans une perspective de continuum de services. Elle vise également à informer, à sensibiliser et à mobiliser la population québécoise sur les enjeux liés à la violence conjugale postséparation, à la violence conjugale et aux féminicides et/ou homicides conjugaux en contexte de VCPS/VC.

Visitez le https://www.alliancemh2.org/ et suivez l'Alliance MH2 sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos du Regroupement

Le Regroupement rassemble 47 maisons d'aide et d'hébergement réparties dans 16 régions administratives, soit le plus grand réseau de ressources spécialisées en violence conjugale au Québec. Grâce à sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action, il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale. Il offre également à ses membres un espace de réflexion, de formation continue et de mobilisation, en plus de les représenter devant les instances publiques et gouvernementales.

Visitez le https://maisons-femmes.qc.ca/.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Mélanie Miranda, Coordonnatrice habitation, Alliance MH2, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations avec les médias, Alliance MH2, [email protected]