AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À THUNDER BAY

AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À THUNDER BAYEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
09 juil, 2026, 13:27 ET
09 juil, 2026, 13:27 ET
THUNDER BAY, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de FedNor, et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, et Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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Le 10 juillet, 2026
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Heure :
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10:00 (HE)
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Lieu :
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Hôtel de Ville
500 rue Donald E.
Thunder Bay, Ontario
P7C 5K4
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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