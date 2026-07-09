AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC, AINSI QUE LA VILLE DE MONTRÉAL, FERONT UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET PARTICIPERONT À UNE CÉRÉMONIE DE PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE À MONTRÉAL

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

09 juil, 2026, 14:01 ET

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, à l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau, et à Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] ou à [email protected] avant le 10 juillet, 9h.

Date :

10 juillet 2026


Heure :

9 h 30 HE


Lieu :

L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure,  [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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