SAANICH, BC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, des mesures immédiates doivent être prises pour répondre aux besoins urgents de la population canadienne. Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé aujourd'hui un financement de 8,2 millions de dollars dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique pour offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables. L'annonce a été faite lors de l'inauguration officielle de l'ensemble résidentiel The Woodlands at Dawson Heights (The Woodlands) destiné aux personnes âgées autonomes à revenu fixe, faible ou modeste dans la région de Saanich.

Situé au 3700, Cedar Hill Road, The Woodlands est un nouvel immeuble d'appartements de 85 logements à forte densité qui vient remplacer des chalets vieillissants. Il en résulte une augmentation nette de 50 logements. L'ensemble a été conçu pour inclure toutes les caractéristiques d'accessibilité nécessaires afin de faciliter le vieillissement chez soi. Quatre des logements d'une chambre sont entièrement accessibles, ce qui permet aux personnes à mobilité réduite de continuer à vivre de façon autonome dans un espace sûr et inclusif. Tous les logements de l'immeuble sont adaptables et peuvent être facilement modifiés pour répondre aux besoins en matière d'accessibilité des résidents, si nécessaire. Il y a un arrêt d'autobus juste devant la porte ainsi que plusieurs parcs dans un rayon de 1 000 mètres des logements. De plus, des stationnements pour scooters et vélos, des bornes de recharge pour véhicules électriques et un stationnement potentiel désigné pour le covoiturage ont été prévus dans la conception de l'ensemble.

L'ensemble résidentiel The Woodlands sera détenu et exploité par la Dawson Heights Housing Society. Cet immeuble de quatre étages est la troisième et dernière phase d'un campus de soins pour personnes âgées à Dawson Heights, qui compte 130 logements locatifs dans les ensembles résidentiels The Cedars et The Dawson.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens du Grand Victoria et de partout au pays, y compris ici même, à Saanich. Soutenir les personnes âgées est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à la réalisation de cet ensemble résidentiel. Il améliorera de façon tangible les conditions de vie des personnes âgées de cette collectivité qui pourront vieillir chez elles dans un logement répondant à leurs besoins au sein d'un milieu bienveillant et sûr. » - Will Greaves, député fédéral de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, en particulier les personnes âgées qui ont tant donné à nos collectivités. Ce nouvel ensemble résidentiel offre non seulement des logements, mais aussi de la dignité et de l'autonomie aux personnes âgées vivant à Saanich. Il leur permet aussi de tisser des liens. Nous sommes heureux de soutenir des aménagements comme celui-ci qui améliorent la vie de la population britanno-colombienne. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Un plus grand nombre de personnes âgées de Saanich ont maintenant accès à des logements sûrs et abordables qui favorisent l'autonomie et la dignité. L'ensemble résidentiel The Woodlands est bien plus qu'un toit : il s'agit d'une collectivité où les personnes âgées peuvent vieillir confortablement chez elles tout en entretenant des liens. Notre gouvernement est heureux de soutenir des ensembles résidentiels comme celui-ci qui améliorent la vie des gens partout en Colombie-Britannique. » - Nina Krieger, députée provinciale de Victoria-Swan Lake

« La construction de logements n'est jamais aussi simple qu'on le souhaiterait, mais les architectes, les constructeurs et nos amis de M'Akola Development Services ont travaillé en étroite collaboration avec le Conseil d'administration pour concrétiser notre vision de Homefulness. Nous avons surmonté un monde de complexités pour réaliser cet ajout splendide à notre campus. » - Révérend chanoine Peter Parker (retraité), président du Conseil d'administration de la Dawson Heights Housing Society

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 11,99 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 46 000 logements et la réparation de plus de 174 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 93 600 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont environ 1 560 logements dans la région de Saanich.

. Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/housing/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) : Homes for BC - Map of Building Projects Across BC | BC Housing

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez https://www.bchousing.org/podcast

