Le Canada annonce l'inauguration d'un plus grand nombre de logements abordables à Toronto

TORONTO, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où la population canadienne veut vivre et où elle peut se permettre de vivre.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto ont célébré l'inauguration du 50 Torbolton, un ensemble résidentiel de la Société de logement communautaire de Toronto (SLCT) qui a transformé une propriété résidentielle vide depuis longtemps en logements abordables dont la collectivité avait grandement besoin.

Le projet comprenait le renouvellement d'un immeuble résidentiel de deux étages condamné pendant plus de 10 ans en raison de problèmes persistants d'inondation du sous-sol et d'infiltration d'eau. Ces 17 logements de trois chambres constituent une bouée de sauvetage pour les familles de Toronto. Certains de ces logements seront destinés à des familles avec enfants neurodivergents ayant des troubles du spectre de l'autisme, et comprendront des services et du soutien sur place pour les enfants et leur famille.

Le projet comprend une amélioration complète de l'enveloppe du bâtiment, le remplacement complet des systèmes mécaniques et électriques ainsi que la correction et la stabilisation des problèmes persistants d'infiltration d'eau. À sa réouverture, l'ensemble résidentiel sera certifié maison passive, respectant les normes d'efficacité énergétique les plus rigoureuses. Il sera aussi carboneutre et produira sa propre électricité grâce à des panneaux solaires montés sur le toit. L'ensemble résidentiel contribue à remédier à la pénurie de logements à Toronto par la remise en état de ces logements abordables dont le besoin se faisait grandement sentir. Il fait aussi progresser les objectifs de durabilité grâce à des réductions importantes de la consommation d'énergie et des émissions de carbone tout en améliorant le confort des occupants.

La réparation de ces logements a été rendue possible grâce à une entente entre le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto pour financer le budget de réparation des immobilisations de la SLCT. Cette entente a contribué à préserver le plus important portefeuille de logements abordables au Canada, en veillant à ce qu'il demeure sûr, durable et accessible pour les résidents.

La revitalisation du 50 Torbolton est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque les fournisseurs de logements locaux et le gouvernement fédéral travaillent ensemble. En tirant parti du financement fédéral pour rénover des logements auparavant condamnés, nous avons pu créer de nouvelles possibilités de logement pour des familles qui n'auraient autrement pas eu accès à un logement abordable.

La construction est maintenant terminée, et les résidents devraient commencer à emménager dans leurs nouveaux logements en août 2026.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail) et député fédéral d'Etobicoke-Nord, par Amber Morley, mairesse adjointe d'Etobicoke et conseillère municipale du quartier 3 (Etobicoke-Lakeshore), et par Vincent Crisanti, conseiller municipal du district 1 (Etobicoke Nord).

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La transformation du 50 Torbolton, un immeuble laissé vide depuis plus de 10 ans, en nouveaux logements abordables, est un excellent exemple de la façon dont nous travaillons avec des partenaires pour créer davantage de logements abordables et bâtir des collectivités plus fortes et mieux connectées. Grâce aux investissements dans le logement abordable, nous aidons un plus grand nombre de résidents de Toronto à trouver un logement qu'ils peuvent se payer. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les résidents d'Etobicoke et de l'ensemble de Toronto pourront mieux accéder aux emplois, aux logements et aux services essentiels. Elle générera des milliers d'emplois et contribuera à bâtir les infrastructures dont Toronto aura besoin pour les décennies à venir. » - L'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail) et député fédéral d'Etobicoke-Nord

« Le renouvellement du 50, Torbolton Drive démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque tous les partenaires unissent leurs efforts pour protéger et améliorer les logements sur lesquels les résidents comptent. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la Toronto Community Housing, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à rendre ces logements de nouveau habitables et à les rendre plus accessibles et inclusifs. Ensemble, nous contribuons à bâtir une ville sécuritaire, abordable et bienveillante pour tous. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Le gouvernement du Canada appuie de façon essentielle les infrastructures de logement public à Toronto. Depuis 2019, la Stratégie nationale sur le logement a permis à la Ville de Toronto et à la Société de logement communautaire de Toronto de sortir des milliers de logements publics d'un état de délabrement critique. Le 50, Torbolton Drive est un excellent exemple de la façon dont la Société de logement communautaire de Toronto peut protéger les logements abordables et collaborer avec des partenaires du secteur de la santé pour créer les conditions propices à des collectivités plus saines et plus stables, dont bénéficient tous les résidents de Toronto. » - Sean Baird, directeur général de la Société de logement communautaire de Toronto

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement, lancée en 2017, représente un investissement fédéral sans précédent dans le logement. À ce jour, 82,28 milliards de dollars du plan de plus de 115 milliards de dollars ont été engagés pour soutenir la création, la réparation et l'acquisition de plus de 344 000 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

L'ensemble résidentiel 50 Torbolton fait partie du portefeuille de réparations et de renouvellements de la Société de logement communautaire de Toronto (SLCT) financé au titre de la Stratégie nationale sur le logement. Dans le cadre d'une entente annoncée par le premier ministre en 2019, le gouvernement du Canada a engagé 1,34 milliard de dollars en prêts et en subventions afin de soutenir la réparation et la revitalisation des logements de la SLCT de 2019 à 2027.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, a conclu une entente avec la SLCT, annoncée le 5 avril 2019. En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 1,34 milliard de dollars en prêts et en subventions entre 2019 et 2027, ce qui représente le plus important investissement fédéral dans la réparation et le renouvellement de logements sociaux de l'histoire du Canada.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected], Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]