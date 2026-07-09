/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TORONTO/

TORONTO, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique ainsi qu'à l'honorable John Zerucelli, Secrétaire d'État (Travail) et député pour Etobicoke-Nord, et à Amber Morley, mairesse adjointe responsable d'Étobicoke et conseillère municipale du quartier 3 (Etobicoke-Lakeshore), pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] ou à [email protected] avant le 9 juillet, 10h.

Date : 9 juillet 2026 Heure : 11 :00 HE Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]