/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONCTON/

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

09 juil, 2026, 06:00 ET

MONCTON, NB, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Shawn Crossman, maire de Moncton, pour une annonce en matière de logement.

Date :

 9 juillet 2026

 

Heure :

 

10 heures (HA)

 

Lieu :

 

Hôtel de ville de Moncton
655, Main St
Moncton, NB E1C 1E8 

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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