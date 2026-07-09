/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONCTON/

MONCTON, NB, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Shawn Crossman, maire de Moncton, pour une annonce en matière de logement.

Date : 9 juillet 2026 Heure : 10 heures (HA) Lieu : Hôtel de ville de Moncton

655, Main St

Moncton, NB E1C 1E8

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]