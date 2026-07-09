/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONTRÉAL/

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Marie-Gabrielle Ménard, Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme) et députée d'Hochelaga--Rosemont-Est, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 9 juillet, midi.

Date : 9 juillet 2026



Heure : 13 h 30 HE



Lieu : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]