OTTAWA, ON, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada franchit une autre étape dans son plan pour établir le nouveau bureau d'Agriculture et Agroalimentaire dans l'Indo-Pacifique en annonçant son emplacement.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a rencontré des représentants de l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) pour discuter de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique. À cette occasion, elle a annoncé que le nouveau Bureau sera situé à Manille, la capitale des Philippines.

Le Bureau est un projet conjoint d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il comptera une équipe mobile qui travaillera directement avec les missions diplomatiques canadiennes, les intervenants canadiens, les interlocuteurs étrangers et les décideurs dans la région pour faire avancer les objectifs commerciaux du secteur.

Le Bureau travaillera en collaboration avec des ressources du gouvernement du Canada déjà en place dans l'Indo-Pacifique. Il aidera à renforcer les partenariats, à favoriser la coopération technique, à appuyer les exportateurs canadiens pour qu'ils puissent trouver de nouveaux débouchés et à positionner le Canada comme fournisseur de choix dans la région.

L'établissement d'un bureau d'Agriculture et Agroalimentaire dans le cadre de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique (SIP) démontre l'engagement du Canada dans la région et l'importance du commerce, des investissements et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour appuyer le développement économique durable des pays de l'Indo-Pacifique.

Citations

« Les Philippines sont un important partenaire dans la Stratégie pour l'Indo-Pacifique. Établir le Bureau dans ce pays nous permet de renforcer notre relation économique et d'approfondir nos liens interpersonnels. Notre gouvernement continuera d'aider les agriculteurs, les transformateurs et les exportateurs du Canada à optimiser leurs débouchés et à diversifier les marchés dans la région qui connaît la plus grande croissance économique au monde. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Un des objectifs de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique est de développer le commerce, les investissements et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Cette région présente d'énormes possibilités économiques pour le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. En établissant ce bureau, nous nous rapprochons de nos objectifs. »

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« Depuis longtemps, les exportateurs canadiens de produits agricoles et agroalimentaires réclament une Stratégie pour l'Indo-Pacifique qui les aide à saisir les nombreuses possibilités dans ces marchés dynamiques et en croissance rapide. Nous sommes heureux d'entendre que le bureau d'Agriculture et Agroalimentaire Canada sera situé à Manille, un partenaire commercial de plus en plus important pour le Canada et un membre clé de l'ASANE. Nous allons continuer de collaborer avec le gouvernement fédéral pour que ce bureau aide les exportateurs de produits agroalimentaires à augmenter la part de marché du Canada dans la région indo-pacifique. Cela renforcera les liens essentiels entre les peuples, créers de nouveaux emplois, soutiendra la sécurité alimentaire et offrira davantage d'opportunités commerciales pour les agroentreprises canadiennes. »

- Dan Darling, président, Alliance canadienne du commerce agroalimentaire

Les faits en bref

En 2022, les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires vers l'Indo-Pacifique se sont chiffrées à 21,8 milliards de dollars. Entre 2018 et 2022, nos exportations agricoles et agroalimentaires vers la région ont augmenté de près de 7 %, tandis que nos importations de cette région ont augmenté de près de 9 %.

2022, nos exportations agricoles et agroalimentaires vers la région ont augmenté de près de 7 %, tandis que nos importations de cette région ont augmenté de près de 9 %. Les importations mondiales de produits agroalimentaires et de la mer sur les marchés de l'ANASE ont augmenté de 177 % entre 2012 et 2022 (de 72 G$ CAD à 200 G$ CAD).

2022 (de 72 G$ CAD à 200 G$ CAD). Le Canada a conclu des accords commerciaux avec plusieurs marchés clés dans l'Indo-Pacifique, notamment la Corée du Sud (Accord de libre-échange Canada-Corée) et l'Australie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste).

a conclu des accords commerciaux avec plusieurs marchés clés dans l'Indo-Pacifique, notamment la Corée du Sud (Accord de libre-échange Canada-Corée) et l'Australie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste). L'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA), une coalition d'organisations nationales, appuie l'établissement d'un environnement commercial international plus ouvert et équitable pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Elle représente 90 % des agriculteurs qui dépendent du commerce et des éleveurs, des producteurs, des transformateurs et des exportateurs de produits agroalimentaires qui veulent stimuler l'économie en obtenant un meilleur accès aux marchés internationaux.

