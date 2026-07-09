Le Canada annonce du financement pour la création de logements pour personnes âgées à Wildwood

WILDWOOD, AB, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où la population canadienne veut vivre et où elle peut se permettre de vivre.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement fédéral de 19 millions de dollars afin de construire 48 nouveaux logements pour personnes âgées à Wildwood. Situé au 54325, Range Road 92, l'établissement offrira aux résidents des repas, des services de buanderie et d'entretien, ainsi qu'une variété d'activités récréatives et de programmes de bien‑être.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et le soutien nécessaire pour participer pleinement à la communauté. En travaillant avec la Ville de Lethbridge et des partenaires locaux, nous contribuons à renforcer des programmes qui répondent aux besoins réels de la collectivité, soutiennent les personnes aux prises avec des problèmes de logement et rendent les espaces publics plus sûrs, plus accueillants et plus dynamiques pour tout le monde. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de PrairiesCan, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

« Nos personnes âgées sont le pilier de l'Alberta, et il est de notre devoir de veiller à ce que leurs vieux jours soient vécus avec les meilleurs soins possibles. Cet ensemble résidentiel à Wildwood représente un pas en avant audacieux dans la modernisation des logements pour personnes âgées. Il combine des services essentiels et un véritable sentiment d'appartenance. Grâce à la force de nos partenariats, nous bâtissons un héritage de soutien qui rend hommage à celles et ceux qui nous ont ouvert la voie. » - L'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement de l'Alberta

« L'Alberta rurale ne constitue pas une seule collectivité, mais est formée de dizaines de lieux uniques, chacun possédant sa propre identité. Wildwood et la région d'East Yellowhead ont un caractère fier et tissé serré, et les personnes âgées d'ici méritent de vieillir dans leur chez-soi. L'Evergreens Foundation existe pour cette raison. Elle offre les bons logements et les bons services de soutien à chaque collectivité afin qu'aucune personne âgée n'ait à quitter son hameau pour trouver un lieu d'appartenance. Nous sommes fiers d'avoir réuni le comté de Yellowhead, la Province et le gouvernement fédéral autour d'une même table, en profitant de tous les outils disponibles pour y arriver à Wildwood. » - Kristen Chambers, cheffe des services administratifs, The Evergreens Foundation

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour Wildwood Seniors Lodge est le suivant : 19 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 6 millions de dollars du programme de modernisation des logements pour personnes âgées du gouvernement de l'Alberta accompagné d'un financement d'exploitation continu; Le comté de Yellowhead a offert le terrain afin de soutenir la réalisation du projet 14 millions de dollars de la Evergreens Foundation.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]