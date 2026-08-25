Le Canada annonce du financement pour la création de logements à Edmonton

EDMONTON, AB, le 25 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Rendu de Gilbertson Block situé au 210, chemin Lakewood Est Nord-Ouest. Les résidents de Gilbertson Block auront accès à des salons pour locataires. Les résidents de Gilbertson Block auront accès à une salle de conditionnement physique.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, Rohit Group et Covenant ont annoncé un financement de plus de 56 millions de dollars pour aider à construire 199 logements locatifs sûrs. Ce montant comprend un financement fédéral de 51,2 millions de dollars dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA). Appelé Gilbertson Block, l'immeuble de six étages est situé au 210, chemin Lakewood Est Nord-Ouest. Il s'agit d'un partenariat entre Rohit Group et Covenant. Les commodités comprennent une buanderie dans les logements, une salle de conditionnement physique sur place, un stationnement souterrain chauffé, la climatisation et des salons pour locataires. Les logements seront situés près des écoles, d'un centre récréatif municipal, de restaurants et de cafés, de commerces de détail et des transports en commun. Ils seront aussi adjacents au nouveau Stelmach Community Health Centre de Covenant, qui offre un large éventail de services de santé externes et spécialisés. La construction a commencé et l'immeuble devrait être achevé à la fin de 2027.

Les nouveaux logements feront partie de la communauté élargie de mieux-être de Covenant, qui réunit au même endroit les soins de santé, le logement, les services communautaires et d'autres mesures de soutien. Ce modèle communautaire intégré est conçu pour mieux orienter les gens vers les soins et les mesures de soutien dont ils ont besoin pour bien vivre.

L'annonce a été faite par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Matt Jeneroux, député de la circonscription fédérale d'Edmonton Riverbend, Rohit Gupta, chef de la direction de Rohit Group, et Allaudin Merali, vice-président, croissance et aménagement de Covenant.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Il faut des idées et des partenariats solides pour répondre aux besoins du Canada en matière de logement. De concert avec le secteur privé, nous pouvons aider à présenter de nouvelles approches afin d'offrir plus de logements. Ce partenariat est un formidable exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements et l'industrie collaborent. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Ce projet représente un investissement important dans notre collectivité. Il permettra de mettre en marché des logements neufs, dont nous avons grandement besoin, à un endroit où les gens peuvent vivre, accéder à des services et établir de solides liens. En intégrant le logement à des secteurs bénéficiant de services de soutien en matière de santé, nous adoptons une approche plus globale pour créer des collectivités saines et dynamiques ici même, à Edmonton. » - Matt Jeneroux, député de la circonscription fédérale d'Edmonton Riverbend

« Chaque personne mérite un logement qu'elle peut se payer, dans une collectivité qui soutient son bien-être. Grâce au soutien qu'offre le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements, Gilbertson Block offrira 199 logements locatifs faisant partie de la communauté de mieux-être de Covenant. Ce modèle réunit le logement et les soins de santé d'une manière qui profite aux résidents et renforce l'ensemble du système de santé. Nous sommes reconnaissants de cet investissement et fiers de ce que ce partenariat avec Covenant Health amène à Edmonton. » - Rohit Gupta, chef de la direction, Rohit Group

« Chez Covenant, nous savons que les soins aux personnes vont au-delà des murs de nos établissements de soins de santé. Gilbertson Block est un élément important de la communauté de mieux-être de Covenant et de notre vision, qui consiste à regrouper les soins de santé, le logement et le soutien communautaire. Il y aura des soins primaires, des services de santé spécialisés, des services de santé mentale et des soins aux personnes âgées. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada et Rohit Group pour leur partenariat qui a donné vie à cette vision. » - Patrick Dumelie, président et premier dirigeant, Covenant

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En mars 2026, la SCHL avait engagé 30,82 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 78 200 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble au 210, chemin Lakewood Est Nord-Ouest est le suivant : 51,2 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du PPCA; 5,1 millions de dollars de Rohit Group et de Covenant.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une société d'État fédérale, est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]