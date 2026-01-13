VICTORIA, BC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique, la Ville de Victoria et la société Gorge View ont annoncé un financement combiné de plus de 50 millions de dollars pour aider à construire 77 logements supplémentaires destinés aux personnes âgées autonomes et aux familles. Ces logements seront situés au 8 Chown Place, à Victoria. Deuxième phase d'un projet qui en compte plusieurs et qui est réalisé selon un plan directeur, le futur ensemble destiné aux personnes âgées et aux familles offrira 68 logements de 1, 2 ou 3 chambres ainsi que 9 maisons en rangée de 3 chambres. Les autres caractéristiques comprendront un immeuble de commodités et des espaces verts communs qui seront partagés par tous les résidents actuels et futurs. Chown Place est situé au cœur du quartier Burnside Gorge, près de commodités comme des magasins, des banques, des pharmacies et des établissements de soins médicaux. C'est la société Gorge View qui sera propriétaire des logements et qui les exploitera.

L'annonce a été faite par l'honorable Will Greaves, député fédéral de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, en compagnie de Darlene Rotchford, députée provinciale d'Esquimalt-Colwood, au nom de l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, de Marianne Alto, mairesse de Victoria, et de Jan Kenaghan, présidente du conseil d'administration de la société Gorge View.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Ces nouveaux logements vont au-delà du logement : ils visent à bâtir une communauté plus forte. Lorsque les personnes âgées et les familles se côtoient, les communautés deviennent plus bienveillantes, plus résilientes et plus connectées. Ce projet d'ensemble permettra aux gens de vieillir dans la dignité, d'élever leur famille en toute confiance et de faire partie d'un quartier qui valorise chaque étape de la vie. » - Will Greaves, député fédéral de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Avoir un chez-soi sûr et abordable change tout dans une vie. En investissant dans des ensembles résidentiels comme Chown Place, nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes en offrant des logements qui répondent aux besoins de la population. Et en travaillant ensemble, nous veillons à ce qu'un plus grand nombre de travailleurs, de personnes âgées et de familles puissent bénéficier d'un logement stable au cœur de la ville. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Le logement abordable est une pierre angulaire des collectivités inclusives. L'agrandissement de Chown Place signifie qu'un plus grand nombre de personnes auront accès à des logements sûrs à proximité des services sur lesquels elles comptent. Cette collaboration donne des résultats concrets, et ces logements profiteront à la population de Victoria pendant des générations. » - L'honorable Nina Krieger, députée provinciale de Victoria-Swan Lake

« Ces 77 nouveaux logements à Chown Place permettront à un plus grand nombre de personnes âgées et de familles d'avoir accès à des logements sûrs et abordables à Victoria, près des commodités essentielles dont elles ont besoin. Ce partenariat entre les trois ordres de gouvernement et la collectivité est essentiel à notre travail collectif visant à accroître le nombre de logements abordables pour les gens de Victoria. » - Marianne Alto, mairesse de Victoria

« Depuis plus de 70 ans, la société Gorge View travaille à offrir des logements sûrs et dignes aux personnes à moyens modestes. Nous sommes ravis que notre partenariat avec le gouvernement du Canada et d'autres ordres de gouvernement nous permette d'aller de l'avant avec notre mission en augmentant le nombre de logements que nous pouvons offrir aux personnes âgées et aux familles grâce à la mise en œuvre de la deuxième phase de notre plan directeur en plusieurs phases. » - Jan Kernaghan, The Gorge View Society

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement fourni pour la phase II de Chown Place est le suivant : 28,2 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA de la Stratégie nationale sur le logement; 12,6 millions de dollars du Community Housing Fund de la Province, par l'intermédiaire de BC Housing; plus un financement d'exploitation annuel de 900 000 $; une contribution de 770 000 $ de la subvention pour le logement abordable de la Ville de Victoria et une réduction des droits municipaux d'environ 585 000 $ de la Ville de Victoria; des terrains évalués à 7,5 millions de dollars et environ 126 000 $ de la société Gorge View.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

https://gov.bc.ca/homesforpeople

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez le https://www.bchousing.org/podcast

