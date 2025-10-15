LONDON, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Ville de London ont annoncé aujourd'hui un financement combiné de plus de 10 millions de dollars pour aider à construire 42 logements locatifs sûrs et abordables à London.

L'annonce a été faite par Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre et l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London Ouest, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Josh Morgan, maire de London.

Les logements avec services de soutien seront aménagés au 392, rue South, dans l'ancien hôpital pour enfants War Memorial. Ce projet, mené par l'organisme Indwell, s'inscrit dans le cadre du réaménagement des terrains de l'ancien hôpital Victoria. L'ensemble Hilda Stuarts Lofts offrira des espaces sûrs avec services de soutien aux personnes de London qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, propose de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Le budget de 2025 prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin ici, à London, et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde au Canada a le droit d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement collabore avec les gouvernements provinciaux et les administrations municipales afin d'offrir des logements de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Cet ensemble résidentiel offrira de nouveaux logements sûrs et abordables aux résidents d'un secteur clé de London. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde » - Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre

« Notre gouvernement s'engage à faire en sorte que tout le monde, en particulier les plus vulnérables, ait accès à un logement sûr et stable. Ce projet est une étape essentielle vers la création de logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin à Londres. Il met en évidence le pouvoir de la collaboration et constitue une nouvelle étape clé dans notre plan audacieux et novateur visant à bâtir un Canada plus fort et plus résilient. » - L'honorable Arielle Kayabaga, députée de London Ouest

« Cet investissement important est un autre exemple des solides collaborations que notre ville a nouées avec les différents gouvernements. Alors que nous nous attaquons ensemble à la crise du logement et que nous fournissons davantage de logements aux Londoniens, nos partenaires savent que les investissements réalisés ici portent leurs fruits. Le conseil municipal et moi-même sommes déterminés à offrir des options variées dans tous les types de logements et, avec les développements passionnants déjà en cours dans la région, ce projet renforcera encore davantage la formidable vision de SoHo qui prend déjà forme avec des logements plus abordables et de première qualité.» - Josh Morgan, maire de London

« Le gouvernement fédéral a toujours accordé un financement important aux projets de logements avec services de soutien d'Indwell dans tout l'Ontario. Nous sommes reconnaissants à la SCHL de nous avoir aidés à réaménager cet immeuble historique en 42 nouveaux appartements destinés à certains des membres les plus marginalisés de la communauté de London. Dans un an, nous ouvrirons ensemble les portes de ces logements, apportant ainsi des solutions au problème d'itinérance dans notre communauté. » - Jeff Neven, directeur général d'Indwell

En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une enveloppe de 50 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (aujourd'hui le FLA) a été consacrée au soutien des organisations dirigées par des Noirs pour la construction de logements, ainsi qu'à la création de logements plus abordables pour les ménages noirs locataires. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le gouvernement fédéral a aussi récemment publié 50 trousses de conception technique téléchargeables pour le Catalogue de conception de logements. Celles-ci comprennent des conceptions normalisées de maisons en rangée, de quadruplex, de sixplex et de logements accessoires partout au pays. Ces conceptions à densité légère aident les constructeurs et les collectivités à réduire le temps et les coûts d'élaboration des plans de construction, ce qui aide à accélérer les approbations et les mises en chantier. Il sera plus facile d'ajouter des nouvelles options de logement dans les quartiers établis. La priorité sera accordée à la construction à ossature de bois qui soutient les emplois locaux et fait croître notre économie.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : 120 000 $ du Programme de financement initial de la SCHL; 8,6 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable; 2,6 millions de dollars de la Ville de London.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

