SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Municipalité de Saint-François-d'Assise et l'Office d'habitation (OH) Baie des Chaleurs inaugurent aujourd'hui l'agrandissement de la Villa Rayon de Soleil, qui a permis d'ajouter 12 chambres et 2 studios aux 9 logements sociaux et abordables déjà existants destinés à des aînés autonomes et en légère perte d'autonomie à Saint-François-d'Assise. Il s'agit d'un investissement de plus de 4,3 M$.

L'événement a eu lieu en présence de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Saint-François-d'Assise, M. Rémi Lagacé, du président de l'OH Baie des Chaleurs, M. Jacques Rivière, et des membres du conseil d'administration de l'ancien Office municipal d'habitation (OMH) de Saint-François-d'Assise.

Le gouvernement du Canada a versé dans le projet 2,1 M$ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec y a accordé plus de 2 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'OH. La Municipalité de Saint-François-d'Assise a pour sa part fait don du terrain, avec la Fabrique de la paroisse de Saint-François-d'Assise, et accorde un rabais de taxes de 35 ans à l'OH.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités dans la recherche de solutions locales à la crise du logement. Cet agrandissement permet de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des personnes les plus vulnérables de Saint-François-d'Assise, notamment les aînés. Ensemble, nous contribuons à bâtir un Canada plus fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet agrandissement démontre notre engagement à offrir aux aînés des milieux de vie sécuritaires et abordables partout au Québec. Grâce à la collaboration des partenaires, nous améliorons concrètement la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Ce projet est venu répondre à un besoin réel dans notre communauté et illustre l'importance de travailler ensemble pour soutenir nos aînés et leur offrir des logements adaptés et accessibles. En ajoutant de nouvelles places d'hébergement, nous permettons à davantage d'aînés de rester enracinés dans la communauté qu'ils chérissent. Merci à l'ensemble des partenaires de ce projet. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire du ministre de la Santé

« La concrétisation de ce projet est le fruit d'un travail collectif remarquable. Depuis plus de 40 ans, les conseils municipaux et les membres de l'ancien Office municipal d'habitation de Saint-François-d'Assise ont cru au développement du logement social comme moteur de vitalité pour notre communauté. »

Rémi Lagacé, maire de Saint-François-d'Assise

« Un magnifique travail a été fait par l'ancien OMH de Saint-François-d'Assise pour le développement de ce projet. L'Office d'habitation Baie des Chaleurs, créé récemment par le regroupement de plusieurs OH, va continuer d'assurer un service de qualité pour tous les usagers. »

Jacques Rivière, président de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs

Faits saillants :

L'espace agrandi se nomme pavillon Ghislain-Michaud, en hommage à M. Michaud, qui a été maire de Saint-François-d'Assise de 2005 à 2023.

Au moins 11 ménages admissibles sur les 14 ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-François-d'Assise.

La MRC d'Avignon a accordé 100 000$ à l'OH pour la réalisation de ce projet. La Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia y a également contribué pour 40 000 $.

Ce projet d'agrandissement a été mené par l'OMH de Saint-François-d'Assise. Depuis le 1er janvier 2025, l'OMH est intégré au sein du nouvel OH Baie des Chaleurs, formé également des anciens OH de Maria, Pointe-à-la-Croix, Matapédia, New Richmond, Bonaventure, Paspébiac et Carleton-Saint-Omer. Ce regroupement a permis d'optimiser la gestion des logements et d'améliorer les services offerts aux locataires.

