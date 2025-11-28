EMBRUN, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 17,2 millions de dollars pour aider à construire 35 logements sûrs à Embrun. Cette maison de deuxième étape accueillera les femmes et les enfants fuyant une situation de violence dans l'est de l'Ontario. Soutenus par Interlude, qui en est propriétaire, ces logements créeront un environnement sûr, accueillant et favorable où chaque résidente recevra une aide personnalisée pour rebâtir sa vie et retrouver son autonomie. Cet espace servira de transition entre les maisons d'hébergement d'urgence et un avenir stable.

L'annonce a été faite par Giovanna Mingarelli, députée fédérale de Prescott--Russell--Cumberland, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Mike Tarnowski, maire de la municipalité de Russell.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens d'Embrun et de partout au pays. L'une des façons d'y arriver est de soutenir le Fonds pour le logement abordable. Je suis fière de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - Giovanna Mingarelli, députée fédérale de Prescott--Russell--Cumberland

« Chaque jour, des femmes et leurs enfants fuient des situations de violence dans l'espoir de reconstruire leur vie. Mais le manque de logements abordables et de soutien les oblige souvent à retourner vivre dans des environnements précaires ou dangereux. Notre maison de deuxième étape offrira un espace de transition sûr, accessible et avec services de soutien qui leur permettront de retrouver leur autonomie et leur stabilité. » - Muriel Lalonde, directrice générale, Interlude

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la SCHL pour ce soutien important. Cette subvention est une autre étape clé dans la réalisation de ce projet. Grâce à une collectivité bienveillante, une organisation dévouée et de solides partenaires, nous travaillons ensemble pour créer un avenir plus sûr pour les personnes qui en ont besoin. » - Mike Tarnowski, maire de la municipalité de Russell

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement fourni pour Second Stage Housing est le suivant : 17,2 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 29 100 $ du Programme de financement initial de la SCHL;



