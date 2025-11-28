AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUÉBEC ET LA VILLE DE TERREBONNE FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TERREBONNE English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
28 nov, 2025, 17:25 ET
28 nov, 2025, 17:25 ET
TERREBONNE, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, et à Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, pour une annonce en matière de logement.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 1er décembre 2025, 14 h.
|
Date :
|
1er décembre 2025
|
Heure :
|
14 h 30 (HNE)
|
Lieu :
|
L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article