VANCOUVER, BC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et Metro Vancouver ont annoncé un financement combiné de près de 36 millions de dollars pour la réparation et le renouvellement de 715 logements du portefeuille de la société de logement. Les réparations seront effectuées dans 9 propriétés (3 à Surrey, 2 à Richmond et 1 dans chacune des villes de Burnaby, North Vancouver, Port Coquitlam et Coquitlam). Au total, ce sont 11 projets qui comprendront la mise à niveau de l'enveloppe à haut rendement des bâtiments, des rénovations majeures, l'amélioration des espaces communautaires ainsi que le remplacement du parement, des fenêtres, des balcons, de la toiture, des systèmes mécaniques et du revêtement de sol des aires communes. Les réparations débuteront en 2026 et se poursuivront jusqu'au début de 2028.

L'annonce a été faite par Parm Bains, député fédéral de Richmond-Est--Steveston, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Mike Hurley, président du conseil d'administration de Metro Vancouver.

« Ce financement du gouvernement fédéral et de Metro Vancouver nous permettra d'effectuer des réparations essentielles qui amélioreront la qualité de vie des résidents d'aujourd'hui, tout en rendant nos logements plus écoénergétiques, accessibles et abordables pour l'avenir. Ces réparations permettront aux résidents de Richmond d'avoir un logement sûr et confortable, tout en améliorant la durabilité à long terme du parc de logements local. » - Parm Bains, député fédéral de Richmond-Est--Steveston, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

« Metro Vancouver fournit des logements locatifs hors marché sûrs et confortables à près de 10 000 personnes dans toute la région. Les projets de rénovation nous permettent d'améliorer ces logements sans déplacer les résidents. Ils prolongent ainsi la durée de vie des ensembles immobiliers tout en réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Cette subvention de la SCHL soutient l'offre de logements de qualité, bien entretenus et durables là où le besoin se fait le plus sentir. » - Mike Hurley, président du conseil d'administration de Metro Vancouver

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement fourni pour réparer les ensembles de Metro Vancouver est le suivant :

7,15 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA de la Stratégie nationale sur le logement; 28,9 millions de dollars de Metro Vancouver



