CHATHAM, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'accroître l'offre et de réduire les coûts. Le Gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour stimuler la construction résidentielle au Canada. À cette fin, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur du logement solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 3,7 millions de dollars pour aider à construire 50 logements locatifs abordables et sécuritaires à Chatham-Kent.

Le projet prévoit la construction de 50 petites résidences modulaires et d'un bâtiment communautaire sur un terrain appartenant à la municipalité de Chatham-Kent afin d'offrir un logement temporaire aux personnes en situation d'itinérance. Chaque logement offre un espace privé où coucher, tandis que les résidents partagent les cuisines, les salles de bains et les espaces communs dans le bâtiment communautaire. Des intervenants seront sur le site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'offrir de l'aide, du soutien et des conseils pour trouver un logement permanent. Les logements sont situés à proximité des transports en commun, des garderies et des services essentiels. Le projet a recours à la construction modulaire pour accélérer la livraison et fournir des logements sûrs et adaptés beaucoup plus rapidement que le permettrait la construction traditionnelle.

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, proposera de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Il prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. Les logements avec services de soutien à Chatham-Kent sont un autre exemple de l'engagement du gouvernement fédéral à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.» - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement constitue une avancée majeure pour répondre au besoin urgent de logements avec services de soutien à Chatham-Kent. Les 50 nouvelles cabines de Pathways on Park offrent désormais des espaces sûrs et stables aux résidents qui en ont le plus besoin, tout en aidant les gens à franchir une nouvelle étape vers un logement permanent. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son partenariat et son engagement à faire en sorte que chaque membre de notre communauté ait un endroit où se sentir chez soi. Ensemble, nous construisons non seulement des logements, mais aussi de l'espoir et des perspectives d'avenir. » - Darrin Canniff, maire de Chatham-Kent

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble situé au 392, rue Park est le suivant : 3,7 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]