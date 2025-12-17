SAINTE-JULIE, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Sainte-Julie et l'organisme Villa de l'Amitié ont souligné aujourd'hui le lancement du chantier de la Villa de l'Amitié, à Sainte-Julie, qui consiste à reconstruire et agrandir l'immeuble de 21 logements pour le transformer en un édifice de 62 logements sociaux et abordables destinés à des aînés autonomes. Il s'agit d'un investissement de plus de 21,4 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, M. Bienvenu-Olivier Ntumba, du maire de Sainte-Julie, M. Mario Lemay, et du président de l'organisme Villa de l'Amitié, M. Martin Bécotte.

Les gouvernements du Québec et du Canada accordent au projet plus de 7,5 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), et grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL).

Pour sa part, la Ville de Sainte-Julie verse à l'organisme une contribution de plus de 3 M$. Villa de l'Amitié était déjà propriétaire du terrain qui abritera le nouvel immeuble de 4 étages, qui sera muni d'un cinquième étage sur 25 % de la surface du bâtiment pour accueillir la salle communautaire et la terrasse.

Citations :

« Ce projet illustre parfaitement notre volonté d'offrir aux aînés des milieux de vie sécuritaires et abordables tout en favorisant leur maintien dans la communauté. Grâce à la collaboration de nos partenaires, nous posons un geste concret pour répondre aux besoins en habitation et améliorer la qualité de vie des personnes âgées. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« En Montérégie, on pose des gestes concrets pour répondre aux besoins des Québécois. Ce projet de logements pour aînés à Sainte-Julie montre ce qu'il est possible de faire quand les gouvernements, les municipalités et les organismes travaillent ensemble. Offrir des logements abordables, bien intégrés au milieu, c'est permettre à nos aînés de rester près des services, de leurs proches et de leur quotidien, tout en contribuant à des milieux de vie forts et dynamiques. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je suis fier que le gouvernement fédéral ait participé à la création de ces 62 nouveaux logements pour aînés, qui permettent de répondre rapidement à un besoin pressant en logement des aînés, ici à Sainte-Julie. En collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Sainte-Julie et la Villa de l'Amitié, nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes et un Canada plus solidaire pour toutes et tous. »

Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie

« Villa de l'Amitié est un acteur important dans notre région depuis plus de 40 ans. Je suis fière de voir ce projet se concrétiser, car il permettra à plusieurs aînés de demeurer près de leurs proches et de leurs services, dans un environnement adapté à leurs besoins. »

Suzanne Roy, députée de Verchères

« C'est avec fierté que nous lançons ce chantier qui, à terme, permettra à nos aînés de demeurer à Sainte-Julie, dans un milieu de vie adapté à leurs besoins. Ce projet témoigne de l'importance que nous accordons au bien-être de nos citoyens et s'inscrit dans notre mission de faire de Sainte-Julie un milieu de vie de qualité pour toutes les générations. »

Mario Lemay, maire de Sainte-Julie

« À la veille de la période des fêtes, le lancement de ce chantier est un beau cadeau que se fait la communauté de Sainte-Julie. Il permettra la création de 62 logements sociaux destinés aux personnes âgées démunies de la municipalité, durablement soustraits à la spéculation - pour au moins les 50 prochaines années. »

Martin Bécotte, président de l'organisme Villa de l'Amitié

Faits saillants :

Pas moins de 45 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sainte-Julie.

Villa de l'Amitié est un organisme actif dans le milieu depuis 1982. Le nouvel immeuble sera situé à proximité de nombreux services communautaires et de santé. Il favorisera la mixité sociale et le maintien des aînés dans leur milieu de vie.

