SAINT JOHN, NB, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. À cette fin, le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 46 millions de dollars, auquel s'ajoutent 2,1 millions de dollars de la province du Nouveau-Brunswick et 310 000 $ de la Ville de Saint John, pour un investissement total de plus de 55 millions de dollars visant la construction de 152 logements locatifs sécuritaires à Saint John. Le projet du 99, rue King est un ensemble résidentiel de 152 logements stratégiquement situé dans le quartier Uptown de Saint John. Il comprendra deux niveaux de stationnement souterrain ainsi qu'un étage consacré à des espaces commerciaux et de vente au détail. L'achèvement du projet est prévu pour octobre 2026.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député fédéral de Saint John--Kennebecasis, l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick et député provincial de Saint John Harbour, et Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John, sur le site de l'ensemble résidentiel du 99 King Street.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Par ses investissements dans le logement, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, au Nouveau-Brunswick, et partout au pays. Nous sommes déterminés à revitaliser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. Les investissements de ce type permettent aussi de créer des emplois et de stimuler l'économie locale. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec tous ses partenaires afin de s'attaquer à la crise du logement au Canada et au Nouveau-Brunswick. L'annonce d'aujourd'hui confirme la création de plus de 150 logements locatifs pour la population de Saint John. En utilisant tous les outils à notre disposition, nous surmonterons cette crise. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, notre gouvernement accroît l'offre de logements locatifs en investissant plus de 46 millions de dollars. Cette offre de logements profitera aux personnes et aux familles de la classe moyenne et aura une incidence positive sur notre économie. » - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député fédéral de Saint John--Kennebecasis

« Il s'agit d'une grande victoire pour Saint John, et je suis très heureux que les trois ordres de gouvernement s'associent pour améliorer l'accès au logement abordable pour les gens du Nouveau-Brunswick, particulièrement dans cette région, où ces types de logements peuvent être difficiles d'accès. Au total, 32 logements abordables seront offerts à des personnes âgées et à des personnes en situation de handicap. » - L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« C'est un grand jour pour Saint John. L'ensemble résidentiel du 99 King Street représente plus que de nouveaux logements dont nous avons grandement besoin. Il vise à ramener les gens, l'énergie et la vitalité au cœur de notre ville. King Square a toujours été une adresse emblématique. Avec cet investissement, nous veillons à ce qu'elle demeure une destination de choix pour les résidents et les entreprises. En augmentant la densité et en créant des espaces où les gens peuvent vivre, travailler et se réunir, nous renforçons le quartier Uptown de Saint John et bâtissons une collectivité qui s'épanouira pour les générations à venir. » - Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Le PPCA a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2025, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) avait engagé 28,15 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 71 400 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni est le suivant : 46 millions de dollars en prêts à faible coût du gouvernement fédéral dans le cadre du PPCA de la SNL; 2,1 millions de dollars du Programme de logement locatif abordable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick; 310 000 dollars de la Ville de Saint John; 7,5 millions de dollars sous forme de mise de fonds en terrain et en argent de la société en commandite 99 King Street Limited Partnership.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

