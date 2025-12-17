AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SUMMERSIDE English
SUMMERSIDE, PE, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable Barb Ramsay, ministre du Développement social et des Aînés et députée de la circonscription no. 22, Summerside-South Drive, pour une annonce en matière de logement.
Date :
18 décembre 2025
Heure :
15 h 00 (HA)
Lieu :
415 rue Granville
Summerside, Î.-P.-É
C1N 3C4
