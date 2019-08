Le Canada aide des collectivités à réduire leur dépendance au diesel dans le nord du Québec

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW/ - Afin de lutter contre les changements climatiques, le Canada doit trouver de nouvelles approches novatrices en ce qui concerne la distribution de l'électricité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada finance un nouveau projet d'infrastructure d'électricité propre dans le nord du Québec qui permettra de réduire la pollution par le carbone dans les collectivités qui ne sont pas couvertes par le réseau et qui dépendent du diesel.

Marc Miller, député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs et secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 11 millions de dollars à Hydro-Québec pour un projet de réseau intelligent qui permettra la réduction combinée de diesel de 800 000 litres par an, et ce, dans 13 collectivités.

Les fonds permettront d'intégrer des technologies de stockage de batteries, des sources d'énergie renouvelables et des meilleurs systèmes de contrôle et aideront Hydro-Québec à améliorer le rendement actuel des microréseaux au diesel qui alimentent chacune de ces collectivités. Ces améliorations visent également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7 500 tonnes d'ici 2030.

Le projet peut servir de modèle à suivre pour d'autres collectivités qui souhaitent réduire leur dépendance au diesel et leur empreinte carbone, améliorer la qualité de l'air et réduire les risques pour la santé. En effet, ces objectifs font partie des priorités fédérales et provinciales. Parmi les plans d'Hydro-Québec, on compte l'amélioration de la fiabilité, de la souplesse et de la résilience de ses réseaux par l'intégration de capacités de stockage et le déploiement de systèmes de contrôle et de batteries pour les microréseaux dans la plupart de ses usines alimentées au diesel léger. Le projet est soutenu par les travaux de recherche d'Hydro-Québec des dix dernières années, recherche qui se poursuivra dans le cadre de ce projet.

Le financement du projet provient du Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada qui s'inscrit dans le plan d'Infrastructure Canada Investir dans le Canada qui comprend 180 milliards de dollars pour soutenir des projets liés au transport public, aux infrastructures vertes, au commerce, aux voies de transport et aux collectivités rurales et nordiques du Canada.

Grâce à Génération Énergie, le dialogue national sur l'énergie, les Canadiens ont clairement dit que les solutions énergétiques propres, fiables et abordables ne sont pas un luxe mais bien une nécessité pour l'avenir sobre en carbone du Canada. Le gouvernement du Canada appuie les initiatives d'énergie propre qui créent des emplois, soutiennent les investissements et la concurrence de l'industrie, qui font avancer notre avenir propre et qui permettent de réaliser nos objectifs climatiques.

Citations

« Investir dans des collectivités éloignées qui dépendent du diesel peut avoir de grandes répercussions sur nos efforts collectifs pour lutter contre les changements climatiques. En effet, ces collectivités sont en première ligne en ce qui concerne cette lutte et nous poussent plus loin pour un meilleur avenir. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les collectivités pour leur permettre de faire la transition vers des sources d'énergie propres, renouvelables et durables qui génèrent des emplois à l'échelle locale et des avantages dans les collectivités. »

Marc Miller

Député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs et secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous remercions le gouvernement du Canada d'appuyer la réalisation de cet important projet de microréseaux intelligents dans le nord du Québec. Il s'agit de la première étape d'une transition énergétique qui permettra de diminuer les émissions de GES de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Il garantira un approvisionnement énergétique plus propre et des retombées pour les treize collectivités autochtones visées, tout en bénéficiant au Québec dans son ensemble. »

Claudine Bouchard

Vice-présidente - Réseau de distribution à Hydro-Québec

« Ces projets d'Hydro-Québec, qui permettront de réduire les émissions de GES dans plusieurs régions, répondent à une volonté de longue date des populations locales et du gouvernement. Ils nous rapprochent de notre objectif, qui est de faire du Québec un chef de file en matière d'énergies renouvelables et d'innovation. »

Éric Girard

Député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien

Renseignements pertinents :

Programme des réseaux intelligents

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada

Investir dans le Canada : Carte du plan des projets du Canada

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

