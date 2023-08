SQUAMISH, BC, le 22 août 2023 /CNW/ - Des écosystèmes naturels sains sont essentiels à la survie de tous les êtres vivants. Le déclin rapide de la biodiversité partout dans le monde menace les fondements de notre économie, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie. Des mesures doivent être prises de toute urgence, dans le cadre d'une collaboration internationale, pour protéger la nature.

Demain, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, accueillera la réunion ministérielle sur la nature, une plateforme politique de haut niveau où les gouvernements peuvent faire le point sur les réussites, les défis et les possibilités liés à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Le Canada a contribué à négocier ce cadre international en décembre dernier, à Montréal, et il a l'intention d'y donner suite en prenant des mesures soutenues. Les ministres échangeront leurs points de vue sur l'atteinte de résultats ambitieux pour la biodiversité à l'approche de la prochaine Conférence des Parties (COP16) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.

Le Canada continue de prendre des mesures ambitieuses à l'échelle nationale pour conserver et restaurer la nature, en plus de travailler à l'élaboration de sa stratégie nationale pour 2030. Plus tôt cette année, le Canada a accueilli le Symposium national sur la biodiversité, afin de faire participer les Canadiens à l'élaboration de la Stratégie 2030 pour la biodiversité du Canada. Ce Symposium a été suivi d'un sondage en ligne auquel deux mille Canadiens ont participé, qui contribuera à faire en sorte que la stratégie du Canada tienne compte des divers points de vue, expériences et expertises.

Citation

« Le Canada est déterminé à freiner l'appauvrissement de la biodiversité et à inverser cette tendance, ainsi qu'à placer la nature sur la voie du rétablissement. Les ambitieuses mesures prises par le Canada sont importantes à l'échelle mondiale, étant donné les vastes forêts, milieux humides et océans que possède notre pays. Mais nous ne pouvons pas relever seuls ce défi. Cette réunion ministérielle vise à maintenir l'élan qui a été créé lors de la COP15 à Montréal et à veiller à ce que les ambitieux objectifs du cadre mondial de la biodiversité soient mis en œuvre partout dans le monde. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La réunion ministérielle sur la nature rassemblera des participants de toutes les régions, y compris de l'Afrique, de l'Asie, de l' Europe , de l'Océanie et de l'Amérique, ainsi que le directeur général et président du Fonds pour l'environnement mondial et le secrétaire exécutif par intérim de la Convention sur la diversité biologique.

, de l'Océanie et de l'Amérique, ainsi que le directeur général et président du Fonds pour l'environnement mondial et le secrétaire exécutif par intérim de la Convention sur la diversité biologique. Des chefs de file environnementaux de 185 pays sont à Vancouver , au Canada, pour participer à la 7 e assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, du 22 au 26 août.

, au Canada, pour participer à la 7 assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, du 22 au 26 août. Le Canada a accueilli avec succès la 15 e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en décembre 2022, à Montréal, et a contribué à la négociation du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Le Canada accueille actuellement l'Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, lors de laquelle les gouvernements devraient lancer le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité.

a accueilli avec succès la 15 Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en décembre 2022, à Montréal, et a contribué à la négociation du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. accueille actuellement l'Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, lors de laquelle les gouvernements devraient lancer le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité. Lors de la COP15 , le Canada a annoncé du soutien fédéral supplémentaire pour appuyer les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal :

, le Canada a annoncé du soutien fédéral supplémentaire pour appuyer les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal : Un investissement pouvant atteindre 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par les Autochtones, dans le cadre d'un modèle de financement novateur, le financement de projets pour la permanence, qui mise sur le partenariat pour cerner des objectifs communs afin de protéger la nature.



Un nouvel investissement supplémentaire de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à protéger la nature.



Un financement de 255 millions de dollars pour soutenir des projets visant à aider les pays en développement à s'assurer d'un avenir solide, notamment en luttant contre les changements climatiques, en protégeant la nature et en soutenant des économies locales résilientes.



Un financement supplémentaire de 227,5 millions de dollars pour soutenir la restauration et la conservation des océans, ainsi que la recherche scientifique dans ce domaine partout au Canada.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]