OTTAWA, ON, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le Canada accueillera les dirigeants de l'Union européenne (UE) dans la ville de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, pour le 19e Sommet des dirigeants Canada-Union européenne. L'événement aura lieu les 23 et 24 novembre 2023. Le premier ministre Trudeau accueillera Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Les dirigeants profiteront du Sommet pour mettre en relief les liens déjà solides qui unissent le Canada et l'UE et explorer des moyens de consolider davantage cette relation.

Durant le Sommet, les dirigeants discuteront des progrès réalisés relativement aux principaux engagements établis lors du Sommet des dirigeants Canada-UE de 2021, en Belgique. Les dirigeants s'étaient alors engagés à créer des emplois et des opportunités et à renforcer la classe moyenne, à lutter contre les changements climatiques et à freiner la perte de biodiversité, à intensifier la collaboration en matière de technologie, de recherche et d'innovation, ainsi qu'à mettre en place des économies durables et résilientes pour les générations à venir. En outre, les dirigeants réaffirmeront leur soutien au renforcement du commerce dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'UE.

Dans ses conversations avec les dirigeants de l'UE, le premier ministre Trudeau soulignera également la volonté commune du Canada et de l'UE de promouvoir la démocratie, les droits de la personne, l'énergie propre, l'égalité des sexes et la primauté du droit en vue de créer un monde meilleur et plus équitable.

« La relation entre le Canada et l'Union européenne est plus importante que jamais. Je suis impatient de rencontrer le président Michel et la présidente von der Leyen afin de définir des façons d'aborder les défis les plus urgents de notre époque. Ensemble, nous travaillerons en vue de faire croître la classe moyenne, d'améliorer la qualité de vie et de bâtir des économies propres des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les sommets des dirigeants entre le premier ministre du Canada et les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne sont prévus dans l'Accord de partenariat stratégique (APS).

Le plus récent Sommet des dirigeants Canada-UE s'est tenu à Bruxelles , en Belgique, le 14 juin 2021.

, en Belgique, le 14 juin 2021. Il s'agira de la première visite officielle au Canada du président Charles Martel à titre de président du Conseil européen, et de la deuxième visite officielle au Canada de la présidente Ursula von der Leyen à titre de présidente de la Commission européenne.

à titre de présidente de la Commission européenne. Établie en 1959, la relation Canada-UE est la plus ancienne relation officielle de l'UE avec un pays industrialisé.

Le Canada compte parmi les partenaires stratégiques officiels de l'UE, et deux accords encadrent nos relations actuelles : l'Accord de partenariat stratégique (APS) Canada-UE. l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE).

compte parmi les partenaires stratégiques officiels de l'UE, et deux accords encadrent nos relations actuelles : En 2022, le commerce des biens et des services entre le Canada et l'UE atteignait une valeur de 147,0 milliards de dollars.

St-John's abrite le port nord-américain le plus proche des marchés européens. Le port d'Argentia, dans la région, est le premier port d'entrée de l'Amérique du Nord pour les promoteurs européens d'éoliennes en mer.

