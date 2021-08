OTTAWA,ON, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada accueille le premier d'un certain nombre de vols transportant des réfugiés afghans qui ont apporté un soutien essentiel à la mission du Canada en Afghanistan. Ce premier groupe commence maintenant sa nouvelle vie au Canada, et nous l'accueillons à bras ouverts. D'autres vols arriveront au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Nous nous sommes engagés à faire ce qu'il faut pour les Afghans qui ont appuyé la mission du Canada en Afghanistan. Avec l'arrivée des premiers réfugiés afghans réinstallés au Canada, nous tenons cette promesse.

Le gouvernement a pris conscience de l'urgence sur le terrain et travaille le plus rapidement possible pour réinstaller les ressortissants afghans qui s'exposent à de grands risques pour appuyer le travail du Canada en Afghanistan. Nous travaillons sans relâche pour identifier les personnes admissibles à venir au Canada dans le cadre de ce programme spécial d'immigration. Ce travail va bon train, et une équipe est sur le terrain en Afghanistan, y compris du personnel de soutien qui aide les clients à présenter leurs demandes et les documents demandés.

Toutes les personnes qui arrivent au Canada en vertu de ce programme spécial d'immigration répondent aux exigences du Canada en matière d'admissibilité et de sécurité. Les réfugiés afghans ont subi un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée et ils respecteront toutes les exigences relatives à la mise en quarantaine et aux tests de dépistage afin de protéger la santé et la sécurité des personnes au Canada.

Ces réfugiés viennent au Canada à titre de réfugiés pris en charge par le gouvernement. Pour aider les Afghans à s'adapter à la vie au Canada, les fournisseurs de services des collectivités de partout au Canada se préparent à les accueillir. Les organismes d'établissement les aideront à trouver un logement permanent, une formation linguistique, un emploi et des liens avec des immigrants établis et des Canadiens, et leur fourniront l'information dont ils ont besoin sur la vie au Canada et la collectivité dans laquelle ils s'établiront. Tous ces services aideront les Afghans à s'établir dans leur nouveau pays.

Afin d'assurer la sécurité des personnes évacuées et de cette opération, nous ne communiquerons pas d'autres détails opérationnels, y compris des renseignements sur l'endroit où les Afghans seront réinstallés au Canada.

Nous tenons à remercier les employés d'Affaires mondiales Canada, du ministère de la Défense nationale, de l'Agence de la santé publique du Canada, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada qui ont travaillé sans relâche pour faciliter ce processus. Nous tenons également à remercier tous les groupes de défense d'intérêts du pays qui ont travaillé si fort pour rendre cela possible. »

