Le secteur du tourisme au Canada a connu une croissance deux fois plus rapide que celle de l'économie nationale l'an dernier

VANCOUVER, BC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Les données sont sorties et le constat est clair. L'infographie sur le PIB en 2024, créée en collaboration avec Statistique Canada, confirme que le tourisme génère une croissance élevée et des rendements rapides. Le secteur représente l'une des plus importantes occasions de croissance à l'exportation pour le Canada.

En 2024, le tourisme figurait parmi les secteurs à la croissance la plus rapide, contribuant à hauteur de 50,8 milliards de dollars au PIB du Canada, soit 1,8 % du PIB total. Cela représente un taux de croissance (ajusté selon l'inflation) de 3,6 % par rapport à l'année précédente et dépasse le taux de croissance du PIB national de 1,7 %.

Les données révèlent également que :

Les recettes d'exportation liées au tourisme sont en hausse de 7 % par rapport à l'an dernier (après correction pour tenir compte de l'inflation). Deuxième secteur d'exportation de services en importance, le tourisme génère une contribution au PIB supérieure à celle de secteurs industriels majeurs comme l'exploitation minière ou la fabrication automobile.

par rapport à l'an dernier (après correction pour tenir compte de l'inflation). Deuxième secteur d'exportation de services en importance, le tourisme génère une contribution au PIB supérieure à celle de secteurs industriels majeurs comme l'exploitation minière ou la fabrication automobile. Le secteur touristique soutient plus de 265 000 entreprises dans 5 000 communautés partout au pays.

partout au pays. Le nombre d'emplois créés par le tourisme est en hausse . En effet, un travailleur sur dix est soutenu par les industries du tourisme.

. En effet, un travailleur sur dix est soutenu par les industries du tourisme. Les activités touristiques ont généré 129,7 milliards de dollars de recettes en 2024, soit 350 millions de dollars par jour, une hausse de 3,5 % par rapport à 2023 (après correction pour tenir compte de l'inflation).

Au cours des cinq prochaines années, le secteur touristique canadien devrait continuer à surpasser la croissance de l'économie nationale, conformément aux objectifs de la stratégie 2030 de Destination Canada.

Apprenez-en davantage sur la contribution du tourisme au Canada (2024) dans l'infographie complète maintenant accessible sur le Consortium de données touristiques canadiennes, notre plateforme primée.

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous croyons que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

Le tourisme génère 130 milliards de dollars de recettes pour l'économie canadienne. C'est plus de 350 millions de dollars par jour provenant de 265 000 entreprises réparties dans 5 000 communautés aux quatre coins du pays. Les activités de Destination Canada transforment les fonds publics en dépenses de voyageurs étrangers dans la même année, contribuant ainsi à la création d'emplois, au PIB et aux recettes fiscales presque instantanément. Chaque dollar investi dans Destination Canada donne un rendement financier mesurable pour les entreprises canadiennes, la main-d'œuvre, les communautés et les gouvernements.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires s'appuie sur des données mondiales pour cibler et attirer les événements internationaux qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

www.destinationcanada.com/fr

