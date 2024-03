Le nouveau venu au menu de McDonald's du Canada est maintenant offert dans les restaurants

participants au Canada.

TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Un café glacé, c'est rafraîchissant. Mais un café infusé à froid? C'est rafraîchissant ET onctueux. À compter du 26 mars, les Canadiens pourront commander un nouveau café infusé à froid McCafé® dans les restaurants McDonald's du Canada participants.

À compter du 26 mars, les Canadiens pourront commander un nouveau café infusé à froid McCafé® dans les restaurants participants et choisir parmi cinq saveurs : café infusé à froid (non sucré), café infusé à froid vanille française et crème, café infusé à froid caramel et crème, café infusé à froid sucré avec crème et café infusé à froid avec sirop sans sucre et crème. (Groupe CNW/McDonald's Canada)

« Les bonnes choses prennent du temps, et c'est la même chose pour le processus d'infusion à froid qui rehausse la saveur veloutée et délicieuse de ce type de café. Nous avons mis du temps pour perfectionner notre recette et nous sommes convaincus que nos clients en raffoleront, a déclaré le chef Jeff Anderson, responsable de l'Innovation culinaire chez McDonald's du Canada. Que vous soyez un amateur de café infusé à froid depuis toujours ou que vous l'essayiez pour la première fois, nous sommes ravis d'offrir à nos clients une nouvelle façon de déguster un café McCafé. »

Fait de grains arabica, le nouveau café infusé à froid McCafé offre une expérience gustative différente du café glacé McCafé, ce qui en fait un choix idéal pour les clients qui préfèrent un goût de café plus corsé et plus intense pour se revitaliser, que ce soit le matin ou l'après-midi.

Les clients peuvent choisir parmi cinq saveurs : café infusé à froid (non sucré), café infusé à froid vanille française et crème, café infusé à froid caramel et crème, café infusé à froid sucré avec crème et café infusé à froid avec sirop sans sucre et crème. Les clients peuvent remplacer la crème par du lait sans frais supplémentaires.

« Nous sommes fiers de notre héritage, soit d'offrir des expériences de café délicieuses à tout coup, ce qui rend inoubliable chaque visite dans nos restaurants, a déclaré Alyssa Buetikofer, chef du Marketing chez McDonald's du Canada. Plus tôt cette année, nous avons lancé la nouvelle image de nos emballages McCafé. Maintenant, nous sommes ravis d'annoncer la prochaine étape de l'évolution de la marque McCafé avec le lancement du café infusé à froid. »

Le nouveau café infusé à froid McCafé sera servi dans un verre nouvellement redessiné et élégant, montrant les Arches d'or et le logo McCafé en lettres brossées sur fond transparent. Il est maintenant offert dans les restaurants participants partout au pays, au service-au-volant, sur l'appli McDonald's et à la McLivraisonMD.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

