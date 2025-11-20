TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) , propulsé par Baycrest , lance Brain Bases : des pôles d'innovation locaux situés au cœur d'écosystèmes stratégiques à travers le monde. Ces points d'ancrage offriront des services d'accompagnement personnalisés axés sur l'innovation, visant à relier les entrepreneurs, à faciliter l'accès au financement et à favoriser la circulation des connaissances dans le secteur des technologies liées au vieillissement et de la santé du cerveau.

« Pour garantir que chaque personne âgée mène une vie pleine de sens, épanouissante et digne, il est essentiel que nous élargissions notre champ d'action et rendions nos programmes d'innovation et nos produits de connaissance facilement accessibles aux innovateurs partout dans le monde, explique la Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI et de l'Académie de recherche et d'éducation Baycrest. Brain Bases offrira aux innovateurs la possibilité de faire progresser le développement et la commercialisation de leurs solutions grâce à des services d'accélération partagés et à des programmes conçus par le CABHI et ses partenaires. Cette approche contribuera à renforcer et à mieux coordonner l'écosystème d'innovation, tout en soutenant la croissance d'une économie du cerveau plus solide. »

Les premiers partenaires de Brain Base sont :

« Nous sommes ravis de faire partie des trois premières Brain Bases, en partenariat avec le CABHI, afin de faire progresser l'innovation locale et la croissance des entreprises québécoises, indique Jean-Pierre Robert, président et chef de la direction de CTS. Grâce au réseau d'innovation et à l'expertise rendus accessibles par ce partenariat, nous pouvons continuer à développer l'écosystème québécois d'innovation en santé du cerveau et technologies liées au vieillissement, ce qui permettra d'accroître les retombées à l'échelle du pays et même à l'international. »

Grâce aux Brain Bases collaboratives, le CABHI et ses partenaires de l'écosystème peuvent élargir leur offre au sein de leurs collectivités, accélérer l'innovation et créer des passerelles reliant les talents et les infrastructures entre différentes régions. En fin de compte, ces partenariats mutuellement avantageux garantiront aux écosystèmes d'innovation locaux les bases nécessaires à leur expansion, ce qui conduira au développement et à l'adoption de solutions qui amélioreront de manière significative la vie des personnes âgées et de leurs aidants.

« L'intégration de Brain Bases au Thrive Center garantit aux innovateurs canadiens un accès à l'écosystème d'innovation américain, tout en offrant à nos entrepreneurs établis aux États-Unis la possibilité d'échanger avec des innovateurs d'autres régions, affirme Sheri Rose, directrice générale et cofondatrice de The Thrive Center. Cette collaboration appuie notre mission, qui consiste à relever les défis et à faire croître les solutions destinées à la population vieillissante. Le partenariat favorise un échange de connaissances essentiel à une croissance durable. »

« Grâce à ces nouvelles Brain Bases, le CABHI et ses partenaires œuvrent à la création d'un écosystème d'innovation plus connecté et collaboratif, au Canada comme ailleurs dans le monde, afin de maximiser les retombées collectives », déclare Jeff Larsen, vice-président adjoint, Innovation et entrepreneuriat, à l'Université Dalhousie.

Si votre organisation souhaite se joindre à cette initiative, consultez la page Brain Bases pour en savoir plus sur le partenariat et découvrir comment entrer en contact avec l'équipe responsable : cabhi.com/en/brain-bases.

À propos du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement :

Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a été créé en 2015 pour appuyer les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs pendant qu'ils développent et adoptent des innovations transformatrices qui améliorent la vie des personnes âgées, dont celles atteintes de démence. Le CABHI est une initiative de collaboration unique entre des partenaires des secteurs des soins de santé et des sciences, de l'industrie, d'organismes sans but lucratif et du gouvernement. Grâce à ses programmes de financement et à ses services d'accélération personnalisés, qui comprennent l'accès à divers groupes d'utilisateurs finaux, le CABHI fait progresser les innovations transformatrices en matière de vieillissement et de santé du cerveau au Canada et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.cabhi.com/fr/ .

À propos de Baycrest :

Chez Baycrest, notre vision est celle d'un monde où chaque personne âgée mène une vie pleine de sens, épanouissante et digne Baycrest est un chef de file mondial de l'innovation sur le vieillissement et la santé du cerveau, et compte plus de 105 ans d'expertise dans le secteur des soins aux personnes âgées et en recherche de pointe. Baycrest a été agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada et produit des résultats exceptionnels en matière de soins et de sécurité. Comme siège du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, de la Baycrest Academy for Research and Education (BARE) et du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, Baycrest est à l'avant-garde de la recherche sur la démence. Affilié à l'Université de Toronto, les programmes de formation de Baycrest façonnent l'avenir des soins à l'échelle mondiale, tandis que Baycrest Global Solutions étend son expertise dans les soins de santé et les milieux de vie pour personnes âgées à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : baycrest.org .

À propos de Dal Innovates :

Basé à l'Université Dalhousie, Dal Innovates offre aux étudiants et aux membres du corps professoral la possibilité d'explorer l'entrepreneuriat et de développer les compétences nécessaires pour transformer des idées en innovations. Depuis 2020, plus de 1 200 étudiants et professeurs issus de 50 collèges et universités à travers le Canada ont participé aux programmes de Dal Innovates. Les anciens participants ont collectivement obtenu 20 millions de dollars en financement public et privé. En aidant les participants à bâtir et à faire croître des entreprises prometteuses, Dal Innovates soutient chaque étape du parcours entrepreneurial, de l'identification des besoins du marché à la création de prototypes, jusqu'à la recherche d'investissements et le dépôt de brevets. Pour en savoir plus, consulte : www.dalinnovates.ca .



À propos de l'Université Dalhousie :

L'Université Dalhousie est la principale université axée sur la recherche dans l'Est du Canada. Elle allie une recherche de calibre mondial, un enseignement de grande qualité et un profond sens de la responsabilité sociale. Avec plus de 21 000 étudiants provenant de tout le Canada et de plus de 110 pays, Dalhousie favorise une communauté diversifiée et collaborative engagée envers la découverte, l'innovation et l'impact. Répartis dans 13 facultés, les chercheurs de Dalhousie conçoivent des solutions qui répondent aux défis locaux et mondiaux, obtenant plus de 258 millions de dollars en financement de recherche externe chaque année. Grâce à des partenariats avec l'industrie, les gouvernements et les collectivités, l'Université transforme le savoir en progrès concrets qui renforcent la Nouvelle-Écosse, le Canada et le monde. Pour en savoir plus, consultez : www.dal.ca.

À propose de CTS :

CTS stimule la croissance des jeunes entreprises en technologies de la santé à fort potentiel grâce à un accompagnement personnalisé et à un accès exclusif à des ressources spécialisées. L'organisation guide les entrepreneurs à travers les étapes cruciales de la commercialisation et du financement. Chef de file au Québec et au Canada dans l'accélération des technologies de la santé, CTS s'engage à faire émerger des champions nationaux qui façonneront l'avenir de la médecine et redéfiniront le paysage de l'innovation en santé. Pour en savoir plus, consultez : www.ctssante.com .

À propos de Thrive :

Thrive est un consortium sans but lucratif unique réunissant des personnes, des idées et un centre physique où collaborent des innovateurs, des chercheurs et des fournisseurs de soins de santé provenant de partout aux États-Unis. Ensemble, ils s'emploient à relever les défis et à développer des solutions à grande échelle pour le marché des soins destinés aux personnes âgées. Le Thrive Center offre un espace interactif et expérientiel qui présente les plus récents progrès en matière de technologies, d'innovation et de programmes éducatifs axés sur le vieillissement en santé. Pour en savoir plus, consultez : www.thrivecenterky.org.

