TORONTO, le 22 avril 2025 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) , propulsé par Baycrest , accepte maintenant les demandes des organismes de soins de santé qui souhaitent se joindre à la plus récente cohorte du programme Découvrir + Adopter (D+A).

Le programme D+A du CABHI offre jusqu'à 150 000 $ CA de financement aux organismes de soins de santé canadiens (p. ex. foyers de soins de longue durée, résidences pour personnes âgées, hôpitaux, soins à domicile et établissements communautaires) pour les aider à trouver, mettre à l'essai et adopter des solutions innovantes afin d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des personnes qu'ils desservent.

« Pour construire un système de santé résilient et durable, nous devons mettre à l'échelle des solutions éprouvées qui soutiennent les personnes âgées et la main-d'œuvre qui s'occupe d'elles », a déclaré le Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI et de l'Académie de recherche et d'éducation Baycrest. « Le programme Découvrir + Adopter du CABHI fournit aux organismes de soins de santé à travers le Canada le financement et le soutien dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des innovations fondées sur des données probantes - renforçant les soins, faisant progresser l'équité en matière de santé et nourrissant la croissance de l'économie de la santé cérébrale du Canada. »

Des solutions innovantes susceptibles d'améliorer considérablement la vie des personnes âgées sont développées chaque jour, mais beaucoup ne parviennent pas à atteindre les organismes de soins de santé qui en ont le plus besoin. Bien que les organismes soient ouverts à l'adoption de nouvelles idées et innovations, ils n'ont souvent pas les capacités, les ressources ou les processus nécessaires pour le faire efficacement dans le respect de leur flux de travail et de leurs priorités. En plus de fournir un financement pouvant atteindre 150 000 $ CA, le CABHI s'attaque aux obstacles à l'adoption de l'innovation en offrant aux organismes participants les services suivants :

Une série informative avec des outils pratiques et des conseils sur la manière de se préparer à la mise en œuvre, à l'évaluation et à la planification de la durabilité;

Des séances d'accompagnement individuel pour relever les défis de la mise en œuvre;

Des occasions d'apprentissage entre pairs et de réseautage;

Des occasions de participer à des événements de mobilisation des connaissances et de contribuer à des produits de connaissance pour partager leurs idées sur l'adoption de l'innovation.

Dans le cadre de ce programme, le CABHI organise un processus de jumelage, en mettant en relation chaque organisme de soins de santé participant avec des innovateurs proposant des solutions prometteuses, afin de permettre aux organismes de sélectionner et de mettre à l'essai une solution qui réponde à leurs besoins particuliers.

« Le programme Découvrir + Adopter est l'occasion idéale pour les esprits novateurs du système de santé de déployer leur créativité pour transformer le système dès les premières étapes de conceptualisation, » explique Callum Tyrell, ancien participant au programme D+A et vice-président de l'intégration des systèmes, de l'innovation et de l'engagement au Scarborough Centre for Healthy Communities (SCHC). « Le programme nous a permis d'accéder à des fonds et des ressources pour nous aider à consacrer du temps et de l'énergie à sortir des sentiers battus et à oser faire les choses différemment. Ce programme nourrit la curiosité. »

À titre d'exemple, le SCHC recherchait une innovation pour améliorer la communication entre le personnel et les clients souffrant de troubles cognitifs ou ayant des capacités de communication différentes. Le programme D+A a jumelé le SCHC avec Kaleidoscope XR et sa plateforme Caregiver VR : Une plateforme qui permet des simulations de type jeux de rôle en direct entre le formateur et le stagiaire qui joue le rôle d'un aidant ou d'un résident devant une classe virtuelle d'étudiants. En utilisant Caregiver VR, le SCHC a constaté des améliorations dans l'accès des clients aux soins et au soutien, l'expérience des clients, la confiance dans les soins, la rentabilité du système de santé, le rapport coût-utilité du système de santé et, enfin, la qualité de vie des clients.

Grâce au programme D+A du CABHI, les organismes de soins de santé peuvent se rapprocher de l'introduction, de la mise en œuvre et du maintien de l'innovation dans leur propre milieu. Les organismes de soins de santé qui s'occupent des personnes âgées et qui répondent aux critères d'admissibilité supplémentaires sont encouragés à présenter une demande au titre du programme D+A d'ici le 16 mai 2025.

À propos du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement :

Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a été créé en 2015 pour appuyer les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs pendant qu'ils développent et adoptent des innovations transformatrices qui améliorent la vie des personnes âgées, dont celles atteintes de démence. Le CABHI est une initiative de collaboration unique entre des partenaires des secteurs des soins de santé et des sciences, de l'industrie, d'organismes sans but lucratif et du gouvernement. Grâce à ses programmes de financement et à ses services d'accélération personnalisés, qui comprennent l'accès à divers groupes d'utilisateurs finaux, le CABHI fait progresser les innovations transformatrices en matière de vieillissement et de santé du cerveau au Canada et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.cabhi.com/fr/ .

À propos de Baycrest

Chez Baycrest, notre vision est celle d'un monde où chaque personne âgée vit une vie pleine de sens, avec satisfaction et dignité. Baycrest est un chef de file mondial de l'innovation sur le vieillissement et la santé du cerveau, et compte plus de 105 ans d'expertise dans le secteur des soins aux personnes âgées et en recherche de pointe. Baycrest a été agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada et produit des résultats exceptionnels en matière de soins et de sécurité. Comme siège du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, de la Baycrest Academy for Research and Education (BARE) et du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, Baycrest est à l'avant-garde de la recherche sur la démence. Affilié à l'Université de Toronto, Baycrest et ses programmes de formation façonnent l'avenir des soins à l'échelle mondiale, tandis que Baycrest Global Solutions étend son expertise dans les soins de santé et les milieux de vie pour personnes âgées à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : baycrest.org .

