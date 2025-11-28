TORONTO, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) , propulsé par Baycrest , a attribué 2,8 millions $ CA en financement à huit chercheurs et entreprises en début ou en milieu de parcours dans le cadre de son programme Fuel , afin d'accélérer le développement de solutions novatrices en matière de vieillissement et de santé du cerveau.

« Le Canada vieillit plus rapidement que jamais, et nous devons investir dans la santé cérébrale et le vieillissement en bonne santé pour bâtir un Canada fort », déclare la Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI et de la Baycrest Academy for Research and Education. « Le programme Fuel du CABHI comble une lacune importante dans l'écosystème de l'innovation, en garantissant que les solutions conçues au Canada améliorent la vie des personnes âgées et en offrant aux innovateurs en phase de démarrage un accès au financement national pour qu'ils puissent prospérer ici même, chez nous. »

Le programme Fuel du CABHI aide les chercheurs en début ou en milieu de carrière et les jeunes entreprises à franchir les étapes de la recherche, du développement, de la mise à l'essai et de la validation. En plus du soutien financier, les innovateurs bénéficient d'une gamme sur mesure de services d'accélération du CABHI, conçue de façon stratégique pour simplifier leur parcours d'innovation et leur cheminement vers la mise en marché.

En raison du vieillissement rapide de la population canadienne, la demande pour des solutions novatrices, comme les technologies liées au vieillissement, les percées biotechnologiques et les thérapies pharmaceutiques, devient plus pressante que jamais. Investir dans l'innovation en matière de vieillissement et de santé du cerveau permet de renforcer la résilience du système de santé et d'obtenir des retombées économiques durables, contribuant ainsi à l'économie du cerveau au Canada.

« Le gouvernement du Canada s'engage à promouvoir les innovations canadiennes, à renforcer notre économie et à améliorer les possibilités d'investissement », a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. « Nous sommes fiers de soutenir le CABHI par l'intermédiaire du Fonds stratégique des sciences. Les chercheurs et les entreprises financés par le programme Fuel développent des solutions qui ont le pouvoir de transformer notre santé et notre économie, en particulier alors que la population canadienne continue de vieillir à un rythme accéléré. »

L'enveloppe de financement de 2,8 millions $ CA du programme Fuel a été attribuée à huit innovateurs canadiens (chercheurs et entreprises), dont les solutions novatrices ont le potentiel de transformer le paysage des soins de santé au pays. Liste des lauréats du programme Fuel :

Neuropeutics : Thérapies ciblées visant à prolonger la survie des patients atteints de maladies neurodégénératives et à améliorer leur qualité de vie. Leur principal atout est une petite molécule unique en son genre, en instance de brevet, qui prévient et inverse l'agrégation des protéines afin de stopper la progression de la maladie. Elle a démontré une grande efficacité dans des modèles de sclérose latérale amyotrophique (SLA), de démence frontotemporale, de maladie d'Alzheimer et de maladie de Parkinson (MP).

Sinaptica : Stimulation cérébrale non invasive (avec des résultats très concluants issus de deux essais cliniques randomisés, en double aveugle et contrôlés par simulation, de phase 2, à 24 semaines et à 52 semaines) ciblant le réseau cérébral clé de la mémoire, le réseau du mode par défaut (dont le dysfonctionnement est une caractéristique de la maladie d'Alzheimer). En délivrant des impulsions électriques précisément ciblées à l'ensemble du réseau, cette thérapie induirait une neuroplasticité généralisée, qui renforcerait et stabiliserait le MPD, ralentissant ainsi la progression de la maladie.

Panaxium : Panaxium est une entreprise de neurosciences qui développe des thérapies personnalisées visant à restaurer la fonction motrice après un AVC ou une lésion cérébrale. Sa plateforme intègre des systèmes propriétaires de neurostimulation douce, de la neuro-imagerie optimisée par l'IA et des protocoles de stimulation adaptatifs afin d'offrir à chaque patient un traitement véritablement sur mesure.

Scotiaderm : Scotiaderm a mis au point un agent actif naturel exclusif intégré à une formulation qui renforce la barrière cutanée et protège contre les lésions cutanées associées à l'humidité. Appuyée par de solides résultats préliminaires in vitro et in vivo, l'entreprise lance actuellement des essais commerciaux auprès d'utilisateurs précoces tout en menant des études de classe III sur cet agent.

Juno Technologies : Juno Technologies est une entreprise de technologie médicale qui développe un dispositif portable et discret, conçu pour soulager rapidement et durablement la douleur menstruelle, offrant un apaisement prolongé et favorisant la résilience cognitive et émotionnelle chez les femmes de tous âges.

Diamond Therapeutics : Développer des thérapies sûres, approuvées par la FDA, l'EMA et Santé Canada pour les troubles neuropsychiatriques, en commençant par des médicaments à base de psilocybine à doses subperceptibles, qui pourraient avoir un impact supérieur aux traitements de première intention actuels.

TheraVac Biologics : TheraVac Biologics est une entreprise préclinique qui met au point des immunothérapies novatrices pour les maladies neurodégénératives et inflammatoires, dont la maladie d'Alzheimer.

Université de Waterloo (laboratoire de la Dre Carolyn Ren) : Manchons de massage compressif actionnés par un système air-muscles pour l'arthrite, la TVP et le lymphœdème, qui peuvent soutenir le vieillissement sain en améliorant la mobilité et la santé circulatoire, des facteurs étroitement liés au maintien de la vitalité cognitive et de l'autonomie.

Les huit lauréats du programme Fuel franchiront au cours de leur entente avec le CABHI diverses étapes clés de recherche, de développement, de mise à l'essai et de validation de produits.

À propos du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement :

Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a été créé en 2015 pour appuyer les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs pendant qu'ils développent et adoptent des innovations transformatrices qui améliorent la vie des personnes âgées, dont celles atteintes de démence. Le CABHI est une initiative de collaboration unique entre des partenaires des secteurs des soins de santé et des sciences, de l'industrie, d'organismes sans but lucratif et du gouvernement. Grâce à ses programmes de financement et à ses services d'accélération personnalisés, qui comprennent l'accès à divers groupes d'utilisateurs finaux, le CABHI fait progresser les innovations transformatrices en matière de vieillissement et de santé du cerveau au Canada et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.cabhi.com/fr/.

À propos de Baycrest :

Chez Baycrest, notre vision est celle d'un monde où chaque personne âgée mène une vie pleine de sens, épanouissante et digne Baycrest est un chef de file mondial de l'innovation sur le vieillissement et la santé du cerveau, et compte plus de 105 ans d'expertise dans le secteur des soins aux personnes âgées et en recherche de pointe. Baycrest a été agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada et produit des résultats exceptionnels en matière de soins et de sécurité. Comme siège du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, de la Baycrest Academy for Research and Education (BARE) et du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, Baycrest est à l'avant-garde de la recherche sur la démence. Affilié à l'Université de Toronto, les programmes de formation de Baycrest façonnent l'avenir des soins à l'échelle mondiale, tandis que Baycrest Global Solutions étend son expertise dans les soins de santé et les milieux de vie pour personnes âgées à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : baycrest.org.

SOURCE Centre for Aging + Brain Health Innovation

Relations avec les médias : Natasha Nacevski-Laird, Spécialiste des relations avec les médias à Baycrest, [email protected]