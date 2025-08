TORONTO, le 1er août 2025 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) , propulsé par Baycrest , a lancé AgeTech Insights lors du Global Dementia Research + Innovation Showcase, événement phare du congrès international de l'Alzheimer's Association (AAIC) 2025. Ce nouveau programme contribuera à stimuler l'innovation au Canada en mobilisant les connaissances et en partageant les informations sur le marché dans le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau.

De gauche à droite : Dre. Allison Sekuler, Laura Smith, députée provinciale, Michelle Cooper, députée provinciale, et Joe Freedman, président du conseil d'administration de CABHI, lors du Global Dementia Research + Innovation Showcase. Photo : Wade Muir. (Groupe CNW/Centre for Aging + Brain Health Innovation)

« AgeTech Insights partage des connaissances essentielles avec les entrepreneurs, les investisseurs, les innovateurs, les créateurs d'écosystèmes et les décideurs afin de mieux comprendre les tendances technologiques actuelles chez les personnes âgées au Canada et ailleurs dans le monde », a déclaré la Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI et de l'Académie de recherche et d'éducation Baycrest. « Ces connaissances permettront de s'assurer que les innovations sont conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées tout en favorisant la croissance économique, conformément à l'évolution des tendances démographiques dans notre pays ».

En tant que catalyseur d'innovation, le CABHI soutient les innovateurs (scientifiques, chercheurs, cliniciens, jeunes entreprises et organismes de santé) à tous les stades de leur parcours d'innovation. Qu'il s'agisse d'accompagner les scientifiques et chercheurs en début de carrière dans leur intégration à l'écosystème de l'innovation grâce au CABHI Science Collaborative , de soutenir les innovateurs dans le développement, la mise à l'essai et l'optimisation de leurs solutions par l'entremise de la trousse de soutien NextGen et d' Ignite , ou encore d'aider les entreprises AgeTech à se développer et à se faire connaître grâce à Fuel. AgeTech Insights viendra compléter ces efforts en identifiant les lacunes, en mettant en évidence les tendances et en informant le développement de solutions inclusives pour les personnes âgées.

Le Canada connaît actuellement un changement démographique historique, près d'un Canadien sur cinq étant âgé de plus 65 ans, et ce chiffre devrait augmenter considérablement. Ce changement transforme l'économie et les systèmes de santé du pays, créant un besoin urgent d'innovation dans les domaines du vieillissement et de la santé du cerveau. AgeTech Insights du CABHI est conçu pour aider à répondre à ce besoin.

L'annonce a eu lieu lors du Global Dementia Research + Innovation Showcase, en présence de plus de 300 invités, dont Michelle Cooper, adjointe parlementaire au ministre des Finances, membre du Comité permanent des comptes publics et députée provinciale d'Eglinton--Lawrence, et Laura Smith, première vice-présidente du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, adjointe parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement (Logement), membre du Comité permanent des organismes gouvernementaux et députée provinciale de Thornhill.

AgeTech Insights servira de centre national et mondial de connaissances afin d'informer les scientifiques, les chercheurs, les innovateurs, les entrepreneurs et les décideurs politiques sur les besoins des personnes âgées, tout en ouvrant des opportunités sur le marché en pleine croissance des technologies liées au vieillissement.

« La recherche menée en Ontario stimule notre économie et améliore la qualité de vie dans toute la province », a déclaré Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. « Notre gouvernement est fier de soutenir le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement et salue son tout nouveau programme, AgeTech Insights, qui permettra de faire progresser les découvertes dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, afin d'améliorer et de renforcer les soins de la santé du cerveau pour les personnes âgées en Ontario. »

AgeTech Insights a été lancé avec un premier rapport sur les tendances du marché , offrant un éclairage sur l'usage des technologies chez les Canadiens de 50 ans et plus. Ce rapport met en lumière les obstacles et les facteurs favorables du marché, tout en guidant les innovateurs sur la manière d'appliquer ces connaissances dans le développement de leurs solutions. Le CABHI partagera les points de vue des Canadiens de 50 ans et plus à travers des rapports et des produits de connaissance, en collaboration avec des partenaires de l'écosystème au Canada et à l'international. En suivant, en analysant et en diffusant les tendances mondiales, AgeTech Insights influencera la conception des innovations, leur adoption ainsi que les politiques publiques au Canada, positionnant ainsi le pays comme un chef de file mondial dans ce type de technologies. Pour en savoir plus sur le premier rapport AgeTech Insights et sur d'autres produits de connaissance, consultez le site Web du CABHI .

À propos du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement :

Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a été créé en 2015 pour appuyer les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs pendant qu'ils développent et adoptent des innovations transformatrices qui améliorent la vie des personnes âgées, dont celles atteintes de démence. Le CABHI est une initiative de collaboration unique entre des partenaires des secteurs des soins de santé et des sciences, de l'industrie, d'organismes sans but lucratif et du gouvernement. Grâce à ses programmes de financement et à ses services d'accélération personnalisés, qui comprennent l'accès à divers groupes d'utilisateurs finaux, le CABHI fait progresser les innovations transformatrices en matière de vieillissement et de santé du cerveau au Canada et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.cabhi.com/fr/ .

À propos de Baycrest :

Chez Baycrest, notre vision est celle d'un monde où chaque personne âgée vit une vie pleine de sens, avec satisfaction et dignité. Baycrest est un chef de file mondial de l'innovation sur le vieillissement et la santé du cerveau, et compte plus de 105 ans d'expertise dans le secteur des soins aux personnes âgées et en recherche de pointe. Baycrest a été agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada et produit des résultats exceptionnels en matière de soins et de sécurité. Comme siège du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, de la Baycrest Academy for Research and Education (BARE) et du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, Baycrest est à l'avant-garde de la recherche sur la démence. Affilié à l'Université de Toronto, les programmes de formation de Baycrest façonnent l'avenir des soins à l'échelle mondiale, tandis que Baycrest Global Solutions étend son expertise dans les soins de santé et les milieux de vie pour personnes âgées à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : baycrest.org.

SOURCE Centre for Aging + Brain Health Innovation

Relations avec les médias : Natasha Nacevski-Laird, Spécialiste des relations avec les médias à Baycrest, [email protected]