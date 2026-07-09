Le CABHI accorde 3,2 millions de dollars à 25 entreprises et chercheurs du Canada qui utilisent l'intelligence artificielle et d'autres technologies essentielles pour relever les défis liés au vieillissement et à la santé du cerveau

TORONTO, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, accorde 3,2 millions de dollars en financement à 25 entreprises et chercheurs du Canada qui utilisent l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies essentielles pour relever des défis urgents liés au vieillissement et à la santé du cerveau, notamment la prévention de la démence. Ce financement est accordé dans le cadre du programme Ignite du CABHI, qui aide les organismes de soins de santé et de recherche, ainsi que les jeunes entreprises en phase de démarrage ou de croissance, à surmonter les obstacles courants qui freinent l'innovation. Le programme contribue à transformer des idées prometteuses en solutions concrètes. Il favorise ainsi la création d'emplois au Canada et améliore la qualité de vie d'un nombre croissant de personnes âgées et de proches aidants.

« Le Canada est un chef de file mondial de la recherche et de l'innovation en intelligence artificielle qui permettent de résoudre des défis extrêmement complexes touchant les personnes âgées et les proches aidants », affirme la Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI et de l'Académie de recherche et d'éducation Baycrest. Le CABHI est fier de contribuer à la création d'emplois, au développement des talents et à l'attraction d'investissements dans des solutions conçues au Canada qui ont des retombées concrètes et profondes dans la vie des gens, particulièrement chez les personnes touchées par le déclin cognitif et la démence. Ce travail est plus important que jamais pour la résilience et la viabilité économique de notre pays. »

Investir dans l'innovation liée au vieillissement et à la santé du cerveau est essentiel pour soutenir la population canadienne vieillissante. Cette année, près de 20 % des Canadiens sont âgés de 65 ans ou plus. Selon les projections, l'augmentation des cas de démence coûtera 110 milliards de dollars par année à l'économie canadienne d'ici 2050 (Canadian Centre for Economic Analysis), et les chercheurs avertissent que les systèmes de santé ne seront pas en mesure de répondre à la demande croissante de soins de plus en plus complexes. Dans cette nouvelle réalité, les technologies liées au vieillissement, qui comprennent l'IA et d'autres technologies essentielles favorisant le vieillissement en santé et la santé du cerveau, représentent l'un des secteurs d'investissement affichant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale, avec une valeur estimée à deux billions de dollars (AARP). Des programmes comme Ignite contribuent à positionner le Canada comme un chef de file mondial de l'innovation en IA en attirant les investissements et les talents. Ils soutiennent également la croissance économique dans un contexte d'incertitude commerciale.

« Les solutions novatrices sont essentielles pour relever les défis complexes auxquels font face les Canadiens âgés et ceux qui en prennent soin, a déclaré L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds stratégique des sciences, est fier d'investir dans le programme Ignite du CABHI, qui permet aux chercheurs et aux entreprises de mettre au point et de tester des technologies de pointe visant à améliorer la santé cérébrale et la qualité de vie, tout en renforçant notre position de chef de file mondial dans les domaines de la science et de l'innovation. »

Dans le cadre du programme Ignite, le CABHI offre aux bénéficiaires du financement des services d'accélération adaptés à leurs besoins afin d'améliorer le processus d'innovation et d'éliminer les obstacles qui freinent souvent les progrès. Les innovateurs sont jumelés à des utilisateurs finaux, notamment des personnes âgées et des proches aidants, afin de recueillir leurs commentaires et de les intégrer au développement des solutions, de façon à répondre à la diversité de leurs besoins. La coconception est au cœur du développement et de la commercialisation des innovations liées au vieillissement et à la santé du cerveau. Un récent rapport AgeTech Insights publié par le CABHI a révélé qu'une personne âgée canadienne sur deux souhaite participer activement à la coconception d'innovations et que près de 100 % des répondants utilisent la technologie au quotidien. Parmi eux, une personne sur cinq utilise des outils numériques pour gérer sa santé. Ces rapports de veille stratégique mettent en évidence un écart grandissant entre l'offre et la demande de solutions liées au vieillissement et à la santé du cerveau qui tirent parti des nouvelles technologies essentielles.

« L'Ontario abrite un secteur de la recherche en santé du cerveau de calibre mondial, où les idées se transforment en solutions qui sauvent des vies et améliorent la qualité de vie de la population, a déclaré Nolan Quinn, ministre des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. Le programme Ignite du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) permettra à un plus grand nombre de chercheurs de disposer des outils pour continuer à faire progresser les découvertes sur le cerveau qui protègent la santé de la population et consolident la position de l'Ontario comme pôle d'innovation de premier plan. »

Parmi les participants actuels au programme Ignite figure Calista, un compagnon de santé cérébrale conçu par Cogni, une entreprise en démarrage de l'Ontario qui a participé à la Trousse de soutien NextGen du CABHI. Ce programme offre du financement et un soutien adapté aux étudiants et aux nouveaux diplômés qui développent des innovations en phase de démarrage liées au vieillissement et à la santé du cerveau. Calista permet la surveillance à distance des fonctions cognitives des personnes âgées pendant les appels téléphoniques. Grâce à une analyse vocale alimentée par l'intelligence artificielle, la solution peut déceler des signes subtils de déclin cognitif. À titre d'ancien participant à la Trousse de soutien NextGen, l'équipe de Cogni poursuit son parcours d'innovation au sein du CABHI grâce au soutien du programme Ignite.

Paige est une autre entreprise bénéficiaire du programme Ignite. Elle reçoit du financement pour son dispositif de communication vidéo à activation unique destiné aux personnes âgées, y compris celles atteintes de démence. Cette solution repose sur des technologies essentielles pour favoriser des communications sécurisées et simples, soutenir le maintien à domicile et réduire l'isolement social.

Au cours de ce programme d'un an, les participants franchiront les différentes étapes de leurs projets en réalisant diverses activités de recherche et développement, d'essais et de validation précoce avec l'appui du CABHI.

La liste complète des 25 entreprises canadiennes participantes est disponible sur le site Web du CABHI.

Quelques mots sur le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement :

Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a été créé en 2015 pour appuyer les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs afin qu'ils développent et adoptent des innovations transformatrices qui améliorent la vie des personnes âgées, dont celles atteintes de démence. Le CABHI est une initiative de collaboration unique entre des partenaires des secteurs des soins de santé et des sciences, de l'industrie, d'organismes sans but lucratif et du gouvernement. Grâce à ses programmes de financement et à ses services d'accélération personnalisés, qui comprennent l'accès à divers groupes d'utilisateurs finaux, le CABHI fait progresser les innovations transformatrices en matière de vieillissement et de santé du cerveau au Canada et dans le monde.

À propos de Baycrest :

Baycrest est une organisation torontoise de sciences de la santé en milieu universitaire de renommée internationale spécialisée dans le vieillissement et la santé du cerveau.

Regroupement d'acteurs de toutes sortes (hôpital de soins en phase postaiguë, soins de longue durée, résidences pour personnes âgées, soins de la mémoire, recherche, enseignement), Baycrest se veut le partenaire de prédilection en matière de vieillissement pour les personnes âgées et leurs proches aidants, entre autres. C'est dans une telle structure que les nouvelles connaissances sont acquises et intégrées aux soins prodigués sur le terrain pour le bien des personnes touchées aujourd'hui et pour notre future compréhension du vieillissement et du soutien à y accorder.

Ayant pour vision un monde où chaque personne âgée mène une vie pleine de sens, épanouissante et digne, Baycrest passe de la théorie à la pratique, perfectionne les soins spécialisés et transmet son savoir aux systèmes de santé, à ses partenaires et au reste de la société au Canada et dans le monde.

Une nouvelle ère du vieillissement est commencée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : baycrest.org.

SOURCE Centre for Aging + Brain Health Innovation

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