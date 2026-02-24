Les innovations permettent d'améliorer la santé des personnes âgées, de maintenir une économie saine et de réduire le fardeau sur le système de santé canadien

TORONTO, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, verse 2,6 millions de dollars à 26 organismes de soins de santé et organismes communautaires du pays pour qu'ils adoptent les plus récentes technologies de pointe pour la santé du cerveau et améliorent ainsi les soins offerts aux personnes âgées, dont celles atteintes de démence.

Les organismes qui reçoivent les nouveaux fonds, issus du programme Discover + Adopt (D+A) du CABHI, pourront s'en servir pour acquérir les compétences et aller chercher l'aide nécessaires de manière à offrir des solutions novatrices pour la santé des personnes âgées et du cerveau, avec le soutien du Fonds stratégique des sciences du gouvernement du Canada. Ce sont au total 5,9 millions de dollars qui ont été accordés dans le cadre du programme D+A depuis 2022.

« Par les travaux de recherche et d'innovation réalisés, on donne la chance de vieillir en santé, on réduit les coûts des soins de santé et on crée des emplois au Canada, indique Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI et de la Baycrest Academy for Research and Education. En tendant la main aux organismes pour qu'il y ait adoption de solutions de pointe dans les établissements de soin par la recherche appliquée et la prestation de services de soutien adaptés, le programme Discover + Adopt du CABHI consolide l'armature canadienne dans un contexte de besoins de plus en plus complexes de la population vieillissante. »

La population canadienne vieillit vite : près de 20 % des Canadiens ont 65 ans ou plus. C'est une situation qui s'accompagne d'une hausse de la démence et qui devrait coûter aux Canadiens plus de 110 milliards de dollars par année d'ici 2050 (Dementia in Canada: Economic Burden 2020 to 2050). L'Institut canadien d'information sur la santé prévient que les organismes de soins de santé ne seront plus en mesure de recruter des travailleurs capables de prodiguer des soins aux personnes âgées en déclin cognitif alors que les effectifs actuels sont déjà à bout de souffle.

« Alors que la population canadienne vieillit, il est essentiel que le système de santé mise sur des solutions novatrices afin de s'adapter à des besoins en soins de plus en plus complexes et d'améliorer les résultats en matière de santé pour l'ensemble de la population. Notre partenariat avec le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement permet d'intégrer des solutions concrètes directement dans les milieux de soins, où elles peuvent réellement améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de celles et ceux qui les soutiennent, » L'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé.

Il a été prouvé que la recherche et les innovations pour la santé du cerveau et contre le déclin cognitif allégeaient le travail des soignants, augmentaient l'autonomie des personnes âgées et évitaient la surcharge des effectifs dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée. Mais bon nombre d'organismes n'ont pas les connaissances et l'encadrement nécessaires pour acquérir, mettre à l'essai et adopter des solutions qui amélioreraient les services offerts aux personnes âgées. Les coûts de fonctionnement en hausse et les effectifs insuffisants causent bien des maux de tête dans les établissements de soins, et c'est là que le milieu de l'innovation entre en jeu et peut proposer de nouvelles idées qui auront des effets concrets dans la vie de tous les jours.

« L'innovation est essentielle à l'amélioration des soins, à la réduction des coûts à long terme et à la hausse de l'efficacité, fait savoir l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie. Le gouvernement du Canada est fier de verser des fonds au programme Discover + Adopt du CABHI par l'entremise du Fonds stratégique des sciences. Les organismes bénéficiaires pourront ainsi adopter des solutions à l'avant-garde pour la santé des personnes âgées et de l'économie à long terme. »

Font partie des bénéficiaires actuels du programme D+A 26 organismes de santé et organismes communautaires du Canada localisés dans huit provinces et territoires.

Le CABHI, conformément à la mission du programme, s'est occupé de trouver une innovation à adopter pour chaque organisme participant, de manière à ce que ce dernier puisse corriger une lacune qui l'empêche de prodiguer des soins de qualité aux personnes âgées. Au cours de la prochaine année, le CABHI prêtera main-forte à chaque organisme dans son travail d'intégration de la solution qui a été choisie pour lui, notamment par des formations sur mesure sur leur fonctionnement, des séances d'encadrement individuelles et des possibilités de réseautage.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les organismes participants sur le site Web du CABHI.

Quelques mots sur le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement :

Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a été créé en 2015 pour appuyer les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs pendant qu'ils développent et adoptent des innovations transformatrices qui améliorent la vie des personnes âgées, dont celles atteintes de démence. Le CABHI est une initiative de collaboration unique entre des partenaires des secteurs des soins de santé et des sciences, de l'industrie, d'organismes sans but lucratif et du gouvernement. Grâce à ses programmes de financement et à ses services d'accélération personnalisés, qui comprennent l'accès à divers groupes d'utilisateurs finaux, le CABHI fait progresser les innovations transformatrices en matière de vieillissement et de santé du cerveau au Canada et dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous à www.cabhi.com.

Quelques mots sur Baycrest :

Baycrest est une organisation torontoise de sciences de la santé en milieu universitaire de renommée internationale spécialisée dans le vieillissement et la santé du cerveau.

Regroupement d'acteurs de toutes sortes (hôpital de soins en phase postaiguë, soins de longue durée, résidences pour personnes âgées, soins de la mémoire, recherche, enseignement), Baycrest se veut le partenaire de prédilection en matière de vieillissement pour les personnes âgées et leurs soignants, entre autres. C'est dans une telle structure que les nouvelles connaissances sont acquises et intégrées aux soins prodigués sur le terrain pour le bien des personnes touchées aujourd'hui et pour notre future compréhension du vieillissement et du soutien à y accorder.

Ayant pour vision un monde où chaque personne âgée mène une vie pleine de sens, épanouissante et digne, Baycrest passe de la théorie à la pratique, perfectionne les soins spécialisés et transmet son savoir aux systèmes de santé, à ses partenaires et au reste de la société au Canada et dans le monde.

Une nouvelle ère du vieillissement est commencée.

Quelques mots sur le programme Discover + Adopt :

Le programme Discover + Adopt (D+A) aide les organismes de soins de santé et les organismes communautaires à renforcer leurs compétences et leur réceptivité à l'adoption de l'innovation à l'interne. Il offre des fonds ainsi que des formations et de l'encadrement pour la recherche, l'intégration, l'adoption et le maintien à long terme de solutions novatrices de qualité aux problèmes qu'ils éprouvent. Pour en savoir plus sur les entités qui ont déjà bénéficié du programme D+A, les solutions proposées et les évaluations, consultez le nouveau catalogue de solutions du programme.

SOURCE Centre for Aging + Brain Health Innovation

