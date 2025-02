Offert à partir de 3,99 $, L'Étagé revient pour un temps limité chez A&W partout au pays.

MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Un favori fait son grand retour! Pour un temps limité, savourez le burger L'Étagé et sa sauce secrète, offert à partir de 3,99 $ seulement.

Redécouvrez la fameuse sauce secrète de L'Étagé

Cette sauce riche et savoureuse est inspirée des sauces pour burger secrètes les plus reconnues et aimées à travers le monde. Ses accents d'ail et d'épices et son petit côté sucré se marient à la perfection à ce burger qui rappelle le classique de la Californie. Pas étonnant qu'elle ait été l'une des nouvelles recettes les plus appréciées par les invités d'A&W en 2024.

Offert à partir de 3,99 $, L’Étagé revient pour un temps limité chez A&W partout au pays. (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Que vous ayez faim pour un, deux ou trois étages de boulettes, L'Étagé vous comblera avec du bœuf juteux nourri à l'herbe parfaitement assaisonné, de la laitue, des tomates, des oignons et des cornichons, sans oublier sa délicieuse sauce secrète.

« Quand nous avons décidé de créer une sauce secrète chez A&W, nous nous sommes concentrés sur des saveurs umami qui agrémentent parfaitement notre bœuf juteux nourri à l'herbe », a déclaré Karan Suri, directeur du développement des menus chez A&W Canada. « Notre sauce secrète irrésistible donne envie à nos invités de revenir savourer L'Étagé trois fois plutôt qu'une. »

Commandez L'Étagé simple (3,99 $) double (4,99 $) ou triple (5,99 $) dans un A&W près de chez vous ou sur l'appli A&W dès aujourd'hui.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec plus de 1 000 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Pour obtenir plus de renseignements: Joëlle Paquette, Spécialiste des relations publiques, [email protected]