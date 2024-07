GATINEAU, QC, le 30 juill. 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée dans de nombreux secteurs de l'économie, et la technologie elle-même évolue rapidement. Les gouvernements et les autorités de la concurrence du monde entier continuent de travailler pour trouver des solutions aux nouveaux défis posés par la croissance des marchés numériques, les technologies émergentes et les géants du numérique.

Le 16 septembre 2024, le Bureau de la concurrence tiendra le « Sommet canadien de la concurrence 2024 : La dynamique du marché à l'ère de l'IA ». Cet événement d'une journée entière, qui se déroulera en personne à Ottawa et virtuellement, réunira des autorités de concurrence, des responsables de la réglementation, des entreprises, des organisations non gouvernementales, des juristes et des universitaires du Canada et d'ailleurs. Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission des États-Unis, y prononcera un discours principal virtuel.

Lors du Sommet 2024, des panélistes et des spécialistes d'expérience discuteront des questions suivantes :

le paysage actuel de l'IA;

l'incidence de l'IA sur la concurrence dans les marchés;

les approches réglementaires nationales et internationales.

En plus du discours principal, le Sommet 2024 comprendra deux panels, une table ronde des organismes de réglementation et un débat. Le public canadien est invité à participer virtuellement à cet événement. Pour en savoir plus sur le programme de la journée, pour vous informer sur les gens qui y prendront part et pour vous inscrire, visitez la page Web du Sommet.

Les membres des médias qui souhaitent assister au Sommet 2024 en personne devraient contacter [email protected].

Faits en bref

Le Bureau de la concurrence poursuit son travail pour mieux comprendre l'IA, son incidence possible sur la concurrence, la façon de remédier à ses préjudices concurrentiels potentiels et la façon de promouvoir la concurrence sur les marchés de l'IA.

Le Sommet 2024 est le cinquième sommet annuel organisé par le Bureau. Les sommets visent à élargir les connaissances du Bureau, à entendre les parties prenantes et à maintenir le Bureau à l'avant-garde des enjeux de l'économie canadienne.

2024 est le cinquième sommet annuel organisé par le Bureau. Les sommets visent à élargir les connaissances du Bureau, à entendre les parties prenantes et à maintenir le Bureau à l'avant-garde des enjeux de l'économie canadienne. Les précédents sommets du Bureau ont porté sur les thèmes suivants : la manière dont les considérations en matière de concurrence peuvent être prises en compte dans l'élaboration des politiques à tous les paliers de gouvernement au Canada ; le rôle de la concurrence dans la transition vers une économie plus verte; la manière dont les marchés concurrentiels peuvent jouer un rôle pour stimuler la croissance économique après la pandémie de COVID-19; les meilleures pratiques et les outils qui peuvent être utilisés pour faire respecter les règles de concurrence à l'ère numérique.

En mars 2024, le Bureau a aussi publié un document de travail sur l'intelligence artificielle (IA) et la concurrence à des fins de consultation publique. La consultation a pris fin le 7 juillet 2024.

Produits connexes

Liens connexes

Renseignements généraux :

Demande de renseignements | Formulaire de plainte

Restez branchés :

X (Twitter) | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

Personnes-ressources : Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Courriel : [email protected]